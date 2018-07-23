Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги

Сегодня, 23 июля, проблема обсуждалась на аппаратном совещании в облакимате. На эту дату долги потребителей всем поставщикам коммунальных услуг составили 667 млн тенге - на 190 млн тенге больше, чем в прошлом году.

Фото из архива "НГ"

Из общей суммы 640 млн тенге - это долг горожан, в областном центре их просроченная задолженность составляет 474 млн тенге. В частности, Костанайской теплоэнергетической компании потребители должны 409 млн тенге, на 171,5 млн тенге больше, чем на такой же период в прошлом году.

- Вы понимаете, что войти в отопительный сезон с такими долгами для вас убийственно? - обратился аким области Архимед МУХАМБЕТОВ к директору КТЭК Аскару Бекпаганбетову.

И поручил тепловикам и всем остальным услугодателям усилить работу с должниками: подавать в суд и добиваться исполнения решений, ограничивать им выезд за границу, арестовывать имущество. При этом месяц назад глава региона уже поручал активнее работать над снижением долгов.

- С 20 июня уровень просроченной задолженности населения снизился на 47,3 млн тенге, в целом она остается высокой, - доложил на совещании руководитель управления энергетики и ЖКХ Алмат ИСЕНБАЕВ. - В основном взыскание коммунальной задолженности ведется через суды, но претензионно-исковая работа ведется услугодателями на недостаточном уровне. При долге населения городов в 640 млн тенге коммунальными предприятиями подано 7 433 иска на сумму 279 млн тенге. Суды удовлетворили 6 167 исков на 221 млн тенге. Исполнено 2 530, по ним взыскано лишь 70 млн тенге.

Руководитель управления отметил, что частично нарастание долгов населения связано с увеличением тарифов на коммунальные услуги.

- Но необходимо понимать, что рост тарифов обоснован удорожанием энергоресурсов для самих коммунальных предприятий и не снимает с потребителей обязанности платить за полученные услуги, - отметил Исенбаев.

Аким области уточнил, рост цен на какие именно энергоресурсы значительнее всего повлиял на рост тарифов. И получил ответ - на электричество.

- Я понимаю, что тарифы уже утверждены, но считаю, что надо перепроверить их обоснованность в департаменте КРЕМиЗК, - заключил Архимед Мухамбетов. - Если не на уровне области, тогда я сам вопрос поставлю перед антимонопольным комитетом.

Кроме того, на совещании речь шла о том, что коммунальные предприятия — для финансовой устойчивости - должны иметь право зарабатывать на непрофильной деятельности, на дополнительных услугах. Для этого необходимо вносить изменения в законодательство. Управление энергетики и ЖКХ вместе с компаниями, работающими в коммунальной сфере, готовит предложения для законодателей.