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Крышу школьного спортзала снесло ветром в Костанайской области
23 июля 2018, 11:04 | Происшествия
Кровлю здания спортзала Жамбылской основной школы в с. Жамбыл Карасуского района снесло ветром днем 22 июля. Об этом сегодня, 23 июля, сообщила пресс-служба ДЧС Костанайской области. Порывы ветра в тот день достигали 21 м/с.
"22 июля в 16.01 в УЕДДС поступило сообщение, что в 12.20 на ул. Школьная д. 5 в результате сильного ветра произошел срыв кровли здания спортзала," - говорится в сообщении пресс-службы.
Без крышы остался весь спортзал. Площадь сорванной кровли - 270 кв. м.
Жертв и пострадавших нет, на месте работает комиссия.
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