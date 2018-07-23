Крышу школьного спортзала снесло ветром в Костанайской области

Кровлю здания спортзала Жамбылской основной школы в с. Жамбыл Карасуского района снесло ветром днем 22 июля. Об этом сегодня, 23 июля, сообщила пресс-служба ДЧС Костанайской области. Порывы ветра в тот день достигали 21 м/с.

"22 июля в 16.01 в УЕДДС поступило сообщение, что в 12.20 на ул. Школьная д. 5 в результате сильного ветра произошел срыв кровли здания спортзала," - говорится в сообщении пресс-службы.

Без крышы остался весь спортзал. Площадь сорванной кровли - 270 кв. м.

Жертв и пострадавших нет, на месте работает комиссия.