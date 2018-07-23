Историю древнего Тараза смогут увидеть на выставке костанайцы
Археологическую выставку "Сокровища древнего Тараза" в Костанае организует Государственный историко-культурный заповедник-музей «Памятники древнего Тараза». Об этом сегодня, 23 июля, сообщила пресс-служба Костанайского областного историко-краеведческого музея.
Фото zhambylnews.kz
На выставке будут представлены 266 экспонатов, раскрывающих 2000-летнюю историю древнего Тараза. Жители и гости города смогут увидеть уникальные изделия из золота, серебра, меди и керамики, представляющие образцы ремесленного и ювелирного искусства, развития товарно-денежного обращения.
Торжественное открытие выставки пройдет 24 июля в Костайском областном историко-краеведческом музее. Начало - в 15.00. Экспозиция в Костанае пробудет недолго: посетить выставку можно будет до 28 июля.
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