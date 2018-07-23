«Не хватало скоростей в атаке», - тренер "Тобола" о матче с "Иртышом"

Главные тренеры "Тобола" и "Иртыша" прокомментировали матч этих команд, который прошел в рамках 19 тура чемпионата Рк по футболу среди команд Премьер-лиги вечером в воскресенье, 22 июля, на стадионе "Центральный" в Костанае. Встреча завершилась вничью – 1:1.

- Для меня эта игра была первой, - отметил новый главный тренер ФК «Иртыш» Димитар ДИМИТРОВ. - По игре я что могу сказать - по самоотдаче, мотивации, претензий к команде у меня нет. Конечно, мы не можем сравниться в подборе игроков с "Тоболом", у них намного лучше. Очень тяжело сотворить и сконструировать новую команду. Сейчас у нас очень сложный и тяжёлый процесс. Мы должны сохранить команду в Премьер лиге – это основная задача для меня. Проблем очень много, я даже не знаю, с какой начать. Когда не хватает класса и мастерства, мы должны показывать характер, который, я считаю, мы сегодня показали. Ничью сегодняшнюю считаю закономерностью.

- И они, и мы играли 2 дня назад, такая получилась вязкая игра, - сказал главный тренер ФК "Тобол" Владимир НИКИТЕНКО. - Не хватало скоростей в атаке. В целом много было борьбы. Забили мяч. Но, к сожалению, стандартный – против ветра - пропустили, такое есть у нас. Для нас это обидная ничья.

- Как вам в целом работа команды в контратаках?

- Не хватало скоростей, быстроты принятия решений. Были моменты, но присутствовал брак.

- Как вы можете оценить результативность Мирошниченко за последние матчи?

- В этом году он один мяч забил. От крайних латералли мы ждём забитых мячей. За сезон их должно быть три-четыре. Были попытки фланговых передач от него, но и они не доходили до должных адресатов. В прошлом году он был защитником, сейчас играет более атакующим. С другой стороны, у нас должно быть больше остроты - и слева, и справа.

- Каково сейчас состояние новичка "Тобола", румынского защитника Йонуца Ларие, который получил травму в этом матче?

- Сейчас точно не могу сказать, но его увезли на скорой, скорее всего, что-то серьёзное.

- Как вы оцениваете шансы в Лиге Европы против армянской команды "Пюник"?

- Ну как сказать - у них 8 легионеров играло, тренер российский, 6 игроков российских, в физическом отношении они были сильнее македонцев, хотя те, в свою очередь, имели преимущество в исполнительском мастерстве. На общем фоне армянский футбол выглядел лучше, тем более - в скомпанованности с российским. Соперник сложный, я думаю, простых соперников у нас уже не будет.

Немного о матче. "Иртыш" наряду с "Актобе" является принципиальным соперником "Тобола" на протяжении многих лет.

В составе "Тобола" дебютировали 2 легионера: Йонуц Ларие из Румынии и аргентинский нападающий Хуан Лескано.

Казахстанский футбол «тепло» встретил румынского игрока - на 37-й минуте, после столкновения с защитником "Иртыша" Русланом Есимовым, его увезли с поля в карете скорой помощи с перебинтованным носом.

Во втором тайме, на 63-й минуте, Самат Жарынбетов забивает гол в пользу Костаная, но на 74-й минуте игрок "Иртыша" Дору Попадюк сравнивает счёт. Тот же самый Попадюк получил "горчичник" от судьи, и это был далеко не первый павлодарец, отмеченный жёлтой карточкой в этом матче. В конце матча на поле вышел Нурбол Жумаскалиев, но счёт в свою пользу "Тоболу" перевести не удалось.