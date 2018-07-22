"Тобол" упустил победу над "Иртышом"

Футболисты "Тобола" сыграли вничью с "Иртышом" в домашнем матче 19-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 22 июля, в Костанае и завершилась со счетом 1:1. С ее протоколом можно ознакомиться здесь.

В этом матче у "Тобола" дебютировали два иностранных новичка: румынский защитник Йонуц Ларие и аргентинский нападающий Хуан Лескано, поигравший за молодежные команды "Реала" и "Ливерпуля", вышли в стартовом составе.

У "Иртыша" же в прошедшей игре случился тренерский дебют. Болгарин Димитар Димитров был представлен еще 10 июля, но ранее не мог руководить командой из-за отсутствия в заявке клуба.

На 37-й минуте Ларие в столкновении с защитником "Иртыша" Русланом Есимовым получил травму и на машине скорой помощи был увезен в больницу. Футболист покидал поле со специальной повязкой на носу.

На 63-й минуте гол полузащитника Самата Жарынбетова вывел "Тобол" вперед.

Для 24-летнего воспитанника "Экибастуза" этот мяч стал первым в КПЛ за 23 игры.

От поражения "Иртыш" спас румынский полузащитник Дору Попадюк. Он отличился на 74-й минуте, забив свой четвертый мяч в КПЛ-2018.

Отметим, что на этой неделе "Иртыш" и "Тобол" провели ответные матчи в первом отборочном раунде Лиги Европы. Костанайский клуб по сумме двух игр прошел грузинскую "Самтредию" (1:0, 2:0), а павлодарцы проиграли литовскому "Тракаю" (0:0. 0:1). Следующий матч "Тобол" проведет 26 июля, когда на своем поле в рамках второго раунда ЛЕ примет армянский "Пюник".

Ранее в других матчах 19-го тура КПЛ "Жетысу" проиграл "Актобе" - 1:2, "Атырау" обыграл "Акжайык" - 2:0, а "Шахтер" сыграл вничью с "Кайсаром" - 2:2.

"Астана" свой матч 19-го тура провела еще 25 апреля, когда в Петропавловске победила "Кызыл-Жар СК" - 2:0.