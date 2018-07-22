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211
Еще один монументальный арт появился в Костанае
По Соглашению с НГ, нельзя даже элементарное фото выкласть, где есть Узнаваемость бренда.. Потому что с нее могут стрясти миллионы.. Евро разумеется.. А тут так на весь мир раз и нарисовал чужое на...
22.07.18 22:22
211
Еще один монументальный арт появился в Костанае
Vradon: было бы очень круто из старых мультфильмов что-нибудь И сколько миллионов за право показа нужно там оплатить? Евро разумеется? Там уже даже не понять, это, чей теперь этот мультфильм.....
22.07.18 22:19
211
"Тобол" упустил победу над "Иртышом"
Хм.. Заголовки такие кричащие.. Как можно упустить победу, если ты ее еще не заслужил и ее у тебя не было?
22.07.18 22:14
yudjin
"Тобол" упустил победу над "Иртышом"
Vital: А Валера Гаркуша щас где? В кос или сфинтил уже куда? даже не знаю... вроде тренировал поначалу.
22.07.18 21:56
Vital
"Тобол" упустил победу над "Иртышом"
yudjin: А Валера Гаркуша щас где? В кос или сфинтил уже куда? Тоже звезда была в свое время
22.07.18 21:35
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"Тобол" упустил победу над "Иртышом"

Vesti.kz

22 июля 2018, 21:05 |  Спорт

Футболисты "Тобола" сыграли вничью с "Иртышом" в домашнем матче 19-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz

Игра проходила сегодня, 22 июля, в Костанае и завершилась со счетом 1:1. С ее протоколом можно ознакомиться здесь

В этом матче у "Тобола" дебютировали два иностранных новичка: румынский защитник Йонуц Ларие и аргентинский нападающий Хуан Лескано, поигравший за молодежные команды "Реала" и "Ливерпуля", вышли в стартовом составе.

У "Иртыша" же в прошедшей игре случился тренерский дебют. Болгарин Димитар Димитров был представлен еще 10 июля, но ранее не мог руководить командой из-за отсутствия в заявке клуба. 

На 37-й минуте Ларие в столкновении с защитником "Иртыша" Русланом Есимовым получил травму и на машине скорой помощи был увезен в больницу. Футболист покидал поле со специальной повязкой на носу. 

На 63-й минуте гол полузащитника Самата Жарынбетова вывел "Тобол" вперед. 

Для 24-летнего воспитанника "Экибастуза" этот мяч стал первым в КПЛ за 23 игры. 

От поражения "Иртыш" спас румынский полузащитник Дору Попадюк. Он отличился на 74-й минуте, забив свой четвертый мяч в КПЛ-2018. 

Отметим, что на этой неделе "Иртыш" и "Тобол" провели ответные матчи в первом отборочном раунде Лиги Европы. Костанайский клуб по сумме двух игр прошел грузинскую "Самтредию" (1:0, 2:0), а павлодарцы проиграли литовскому "Тракаю" (0:0. 0:1). Следующий матч "Тобол" проведет 26 июля, когда на своем поле в рамках второго раунда ЛЕ примет армянский "Пюник". 

Ранее в других матчах 19-го тура КПЛ "Жетысу" проиграл "Актобе" - 1:2, "Атырау" обыграл "Акжайык" - 2:0, а "Шахтер" сыграл вничью с "Кайсаром" - 2:2.

"Астана" свой матч 19-го тура провела еще 25 апреля, когда в Петропавловске победила "Кызыл-Жар СК" - 2:0.
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Комментарии к новости
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§ Vital
Re: "Тобол"упустил победу над "Иртышом"
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5879
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 22.07.18 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если мне память не изменяет. То Димитров вроде играл за тобол раньше. Очень давно. А щас я смотрю уже тренер. Круто
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§ yudjin
Re: "Тобол"упустил победу над "Иртышом"
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5441
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 22.07.18 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Если мне память не изменяет. То Димитров вроде играл за тобол раньше. Очень давно. А щас я смотрю уже тренер. Круто

Это не тот.... У нас был Станимир Димитров,..а тут про Димитра.
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§ Vital
"Тобол"упустил победу над "Иртышом"
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5879
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 22.07.18 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

А Валера Гаркуша щас где? В кос или сфинтил уже куда?
Тоже звезда была в свое время
Профайл

§ yudjin
"Тобол"упустил победу над "Иртышом"
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5441
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 22.07.18 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
А Валера Гаркуша щас где? В кос или сфинтил уже куда?

даже не знаю... вроде тренировал поначалу.
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* 211
"Тобол" упустил победу над "Иртышом"
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3176
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.07.18 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Заголовки такие кричащие..
Как можно упустить победу, если ты ее еще не заслужил и ее у тебя не было?
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