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22.07.18 16:19
Обликоморале
Маленькая страна большого акима
А по теме, в отличии от некоторых. Я ясно, еще вначале высказался и без всяких кривотолков. Потом добавил еще интересного. Позицию свою обозначил. Спасибо всем за внимание.
22.07.18 16:13
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В Токио выбрали имена талисманов Олимпийских игр 2020 года

informburo.kz

22 июля 2018, 14:54 |  Спорт

В Японии утвердили имена персонажей-талисманов летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020 года. Маскоты 22 июля впервые встретились с японской публикой на официальной церемонии утверждения имён, сообщает informburo.kz со ссылкой на сайт оргкомитета Игр.

Талисманы летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года / Фото с сайта Tokyo 2020

"Названия Олимпийских талисманов игр в Токио 2020 года были утверждены как Мирайтова (от японских "будущее" и "вечность") и Сомэйти (производное от сорта сакуры)", – пояснили в оргкомитете.

Мирайтова – справедливый и спортивный. Талисман обладает особой способностью мгновенно перемещаться.

Сомэйти – персонаж с тактильными сенсорами. Он может отправлять и получать сообщения телепатически и летать. Обычно он тихий, но при необходимости может проявить силу. Он олицетворяет паралимпийских спортсменов, которые демонстрируют сверхчеловеческую силу.

Голосование по выбору имён маскотов проходило среди учеников начальной школы Японии с декабря 2017 года по февраль 2018-го.

Олимпиада в Токио пройдёт с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада – с 25 августа по 6 сентября.
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Комментарии к новости
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§ 211
Re: В Токио выбрали имена талисманов Олимпийских игр 2020 года
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3165
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.07.18 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот в Японию бы сгонять, это нечто..
Наверно к тому же и дорого..
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§ drakon
В Токио выбрали имена талисманов Олимпийских игр 2020 года
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14155
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.07.18 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Вот в Японию бы сгонять,

Vitalя, наверное - поедет... :lol:
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§ 211
В Токио выбрали имена талисманов Олимпийских игр 2020 года
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3165
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.07.18 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
наверное - поедет

А у вас перелетом дорого до Японии и обратно?
В Японию сгонять просто мечта..
Но опять же деньги и огромные надо иметь..
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