В Токио выбрали имена талисманов Олимпийских игр 2020 года
informburo.kz
В Японии утвердили имена персонажей-талисманов летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020 года. Маскоты 22 июля впервые встретились с японской публикой на официальной церемонии утверждения имён, сообщает informburo.kz со ссылкой на сайт оргкомитета Игр.
Талисманы летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года / Фото с сайта Tokyo 2020
"Названия Олимпийских талисманов игр в Токио 2020 года были утверждены как Мирайтова (от японских "будущее" и "вечность") и Сомэйти (производное от сорта сакуры)", – пояснили в оргкомитете.
Мирайтова – справедливый и спортивный. Талисман обладает особой способностью мгновенно перемещаться.
Сомэйти – персонаж с тактильными сенсорами. Он может отправлять и получать сообщения телепатически и летать. Обычно он тихий, но при необходимости может проявить силу. Он олицетворяет паралимпийских спортсменов, которые демонстрируют сверхчеловеческую силу.
Голосование по выбору имён маскотов проходило среди учеников начальной школы Японии с декабря 2017 года по февраль 2018-го.
Олимпиада в Токио пройдёт с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада – с 25 августа по 6 сентября.
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