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22.07.18 16:41
Сыкымы
Названа опасность зубной пасты
211: значит вооружен.. Причём давненько "вооружился". Про "теперь" зачёсывать только не надо. 211: Учоные предупредили же.. О чём? О том, что от этого Е или как его там...
22.07.18 16:19
Обликоморале
Маленькая страна большого акима
А по теме, в отличии от некоторых. Я ясно, еще вначале высказался и без всяких кривотолков. Потом добавил еще интересного. Позицию свою обозначил. Спасибо всем за внимание.
22.07.18 16:13
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Названа опасность зубной пасты

Tengrinews.kz

22 июля 2018, 11:16 |  Общество

Ученые из Техасского университета в США выяснили, что диоксид титана E171, содержащийся в зубной пасте и косметике, может вызвать сахарный диабет второго типа. Их исследование опубликовано в журнале Chemical Research in Toxicology, сообщает Tengrinews.kz.

Отмечается, что это химическое вещество широко используется в пищевой промышленности и косметологии из-за его свойства придавать предметам белоснежный цвет. Кроме того, оно считается безвредным для человека.

О свойствах E171 стало известно в середине XX века, когда он пришел на смену вредным красителям на основе свинца, а в 1970-х его производство стало массовым. Именно с этого времени, по словам ученых, количество заболеваний диабетом второго типа выросло в четыре раза. Таким образом, они посчитали, что это химическое вещество может быть связано с диабетом.

Чтобы подтвердить свои догадки, ученые провели исследование на группе из 11 добровольцев, у которых взяли образцы ткани поджелудочной железы. В результате у восьми человек в анализах был обнаружен диоксид титана, и все они болели диабетом второго типа, а остальные трое были здоровы, и в их анализах это химическое вещество не содержалось.

Таким образом, исследователи пришли к выводу, что диоксид титана может быть одним из веществ, которые способны вызывать сахарный диабет второго типа. Теперь ученые хотят проверить выводы своих исследований на больших группах людей.

Сахарный диабет второго типа - это метаболическое заболевание, развивающееся вследствие сниженной чувствительности тканей к действию инсулина. На настоящий момент более 422 миллионов человек в мире болеют диабетом, причем у 90 процентов из них наблюдается именно диабет второго типа.
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Комментарии к новости
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§ bgb
Re: Названа опасность зубной пасты
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3875
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 22.07.18 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не буду чистить зубы...
полезнее полоскать рот водкой - убивает бактерии и уничтожает неприятный запах! ;-)
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§ 211
Re: Названа опасность зубной пасты
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3165
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.07.18 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
полезнее полоскать рот водкой - убивает

Я пивом теперь буду полоскать.
Да оно само полоскается, когда употребляешь..
Теперь мне тоже не страшен сахарный диабет..
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* Сыкымы
Re: Названа опасность зубной пасты
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 177
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 22.07.18 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Я пивом теперь буду полоскать.

Цитата:
211:
Теперь мне тоже не страшен сахарный диабет..

Ахахах, ути-пути, белый ты наш и пушистый. Прям слёзы умиления на глазах навернулись. Ничо не попутал? Например, слово "теперь" со словом "давно"... И не только пивом... 8-)
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§ 211
Названа опасность зубной пасты
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3165
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.07.18 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
белый ты наш и пушистый.

Это правда..
Теперь этот Е или как его там ни страшен..
Учоные предупредили же..
Предупрежден, значит вооружен..
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* Сыкымы
Re: Названа опасность зубной пасты
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 177
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 22.07.18 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
значит вооружен..

Причём давненько "вооружился". Про "теперь" зачёсывать только не надо.
Цитата:
211:
Учоные предупредили же..

О чём? О том, что от этого Е или как его там надо водкой с пивом спасаться?
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