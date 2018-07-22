Названа опасность зубной пасты
Tengrinews.kz
Ученые из Техасского университета в США выяснили, что диоксид титана E171, содержащийся в зубной пасте и косметике, может вызвать сахарный диабет второго типа. Их исследование опубликовано в журнале Chemical Research in Toxicology, сообщает Tengrinews.kz.
Отмечается, что это химическое вещество широко используется в пищевой промышленности и косметологии из-за его свойства придавать предметам белоснежный цвет. Кроме того, оно считается безвредным для человека.
О свойствах E171 стало известно в середине XX века, когда он пришел на смену вредным красителям на основе свинца, а в 1970-х его производство стало массовым. Именно с этого времени, по словам ученых, количество заболеваний диабетом второго типа выросло в четыре раза. Таким образом, они посчитали, что это химическое вещество может быть связано с диабетом.
Чтобы подтвердить свои догадки, ученые провели исследование на группе из 11 добровольцев, у которых взяли образцы ткани поджелудочной железы. В результате у восьми человек в анализах был обнаружен диоксид титана, и все они болели диабетом второго типа, а остальные трое были здоровы, и в их анализах это химическое вещество не содержалось.
Таким образом, исследователи пришли к выводу, что диоксид титана может быть одним из веществ, которые способны вызывать сахарный диабет второго типа. Теперь ученые хотят проверить выводы своих исследований на больших группах людей.
Сахарный диабет второго типа - это метаболическое заболевание, развивающееся вследствие сниженной чувствительности тканей к действию инсулина. На настоящий момент более 422 миллионов человек в мире болеют диабетом, причем у 90 процентов из них наблюдается именно диабет второго типа.
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Названа опасность зубной пасты
211: значит вооружен.. Причём давненько "вооружился". Про "теперь" зачёсывать только не надо. 211: Учоные предупредили же.. О чём? О том, что от этого Е или как его там...
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А по теме, в отличии от некоторых. Я ясно, еще вначале высказался и без всяких кривотолков. Потом добавил еще интересного. Позицию свою обозначил. Спасибо всем за внимание.