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В Instagram появилась новая функция
Tengrinews.kz
22 июля 2018, 09:57 | Общество
Пользователи Instagram смогут увидеть, кто из друзей находится онлайн, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на официальный блог приложения.
В новой версии приложения находящиеся в Сети пользователи отмечены зеленой точкой по аналогии с мессенджером Facebook. Статус пользователя можно посмотреть только в том случае, если он находится в друзьях или с ним велась переписка. При желании активный статус можно скрыть.
Ранее Instagram позволял увидеть, кто из друзей находится онлайн, только в разделе Direct. В новой версии приложения зеленая отметка появилась в новостной ленте рядом с фотографией активных пользователей.
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