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Sniper
Флуд и оффтопик (часть 3)
Мне кажется надо срочно вернуть Оцифрованному его прежний статус с одним П, пока он тут дров не наломал))))))) :-) :-( :-(
22.07.18 10:57
таноми52
Юрий БОНДАРЕНКО: Что скрывается за датами?
Фридрих Ницше сказал:"Что жизнь, тем не менее, нуждается в услугах истории должно быть понятно так же, как и другое положение... а именно, ЧТО ИЗБЫТОК ИСТОРИИ ВРЕДИТ ЖИЗНИ". Поневоле...
22.07.18 10:37
elektron
Маленькая страна большого акима
И в продолжение темы: правда за 2015 год Они ведут нетипичный для некоторых своих коллег образ жизни: не покупают часы за сотни тысяч евро, не устраивают банкеты с неприличными бюджетами, не скупают...
22.07.18 10:26
Обликоморале
Еще один монументальный арт появился в Костанае
Vradon: Да, да, да. Из старых казахстанских, може Алдара Косе добавить, эпичный персонаж. :-)
22.07.18 09:37
Vital
Полиция проводит расследование по факту убийства 18-летней девушки
В алматы следаки под зорким глазом президента за сутки поймали убийц Дениса. Наши. Парни найдите его или их. Покажите городу что вы тоже можете не только в ночных клубах дратся . Незя так оставлять....
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В Instagram появилась новая функция

Tengrinews.kz

22 июля 2018, 09:57 |  Общество

Пользователи Instagram смогут увидеть, кто из друзей находится онлайн, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на официальный блог приложения.

В новой версии приложения находящиеся в Сети пользователи отмечены зеленой точкой по аналогии с мессенджером Facebook. Статус пользователя можно посмотреть только в том случае, если он находится в друзьях или с ним велась переписка. При желании активный статус можно скрыть.

Ранее Instagram позволял увидеть, кто из друзей находится онлайн, только в разделе Direct. В новой версии приложения зеленая отметка появилась в новостной ленте рядом с фотографией активных пользователей.
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