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Тело девушки обнаружили возле Большого моста в Костанае
21 июля 2018, 20:08 | Происшествия
Волонтеры собрались сегодня, 21 июля, в 16.00, возле ресторана "Ак шанырак" на берегу Тобола, чтобы провести поиски пропавшей Дарьи Махортовой.
- Нашли труп девушки, - сообщила “НГ” по телефону координатор волонтеров Олеся ЛОГОШИНОВАЧЕВСКАЯ. - Возле большого моста. Мы собирались напротив "Ак-Шанырака". Нашли не мы. Полиция приехала, мы уже потом подошли.
Как отмечают волонтеры, пока нельзя сказать, кого именно нашли возле моста.
Видео прислал пользователь нашего сайта Алексей
В пресс-службе ДВД обещали дать комментарий позже.
Фото очевидца
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