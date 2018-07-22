Тело девушки обнаружили возле Большого моста в Костанае

Волонтеры собрались сегодня, 21 июля, в 16.00, возле ресторана "Ак шанырак" на берегу Тобола, чтобы провести поиски пропавшей Дарьи Махортовой.

- Нашли труп девушки, - сообщила “НГ” по телефону координатор волонтеров Олеся ЛОГОШИНОВАЧЕВСКАЯ. - Возле большого моста. Мы собирались напротив "Ак-Шанырака". Нашли не мы. Полиция приехала, мы уже потом подошли.

Как отмечают волонтеры, пока нельзя сказать, кого именно нашли возле моста.

Видео прислал пользователь нашего сайта Алексей

В пресс-службе ДВД обещали дать комментарий позже.

Фото очевидца