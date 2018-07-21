Километровая очередь из фур образовалась в Костанайской области на границе с Россией

Огромная очередь образовалась на казахстанско-российской границе в пункте пропуска "Кайрак" в Костанайской области. Скопление большегрузных машин связывают со значительным увеличением транспортного потока и ремонтом трассы на территории России, сообщает informburo.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Очередь на казахстанско-российской границе / Скриншот с кадра телеканала "Хабар 24"

По официальным данным, за последний месяц транспортный поток через этот пункт пропуска увеличился на 40%. Связано это с тем, что большегрузы везут в Россию овощи и фрукты из Южного Казахстана.

Дальнобойщики говорят, что вынуждены проводить в очереди по 7-8 часов и дольше.

"За ночь одна продвижка была и всё. И стояли всю ночь на одном месте", – рассказывает водитель Вадим Шурыгин.

Усложняет ситуацию и ремонт дороги на территории соседнего государства.

"Одна автомашина проходит наш пункт пропуска в течение 5-10 минут. Это с учётом паспортного контроля и досмотра машины. За сутки мы можем пропускать до двух тысяч автомобилей. К сожалению, сейчас держать пропускную способность на этом уровне не получается. Из-за реконструкции дороги на территории России мы вынуждены придерживать транспортный поток", – рассказал начальник отдела пограничного контроля пункта пропуска "Кайрак" Омирбек Куатов.

Реконструкцию трассы проводят с обеих сторон пункта пропуска "Бугристое".

"В связи с тем что мы реконструкцию проводим в сжатые сроки, для пользователей будет ряд ограничений. Будет производиться реверсивное движение по затруднённым участкам. Окончание строительства намечено на 15 ноября 2018 года", – сообщил главный инженер управления федеральных автомобильных дорог "Южный Урал" из РФ Михаил Поздняков.

Пока автолюбителей просят планировать маршрут заранее, а лучше выбирать другие пункты пропуска. В управлении автодорог пообещали, что после ремонта пропускная способность на границе улучшится в несколько раз.