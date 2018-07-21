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lelik1375
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Не готово к гуманизации общество наше. Не может государство вернуть высшую меру наказания в силу взятых обще-мировых обязательств... Подрезал бы этот не столь известного человека - все бы было...
21.07.18 19:23
drakon
Флуд и оффтопик (часть 3)
211: флуд свой сделал, вот и флуди там.. И фотки - выставляй,нормальные... :lol:
21.07.18 19:21
Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Марик. Давай нормальные фотки скидывай. Пивас, шашлык .А блинчики в топку. d.radikal.ru Вот такие.
21.07.18 19:05
Rexyn
Еще один монументальный арт появился в Костанае
Материал обновлен - добавлено видео (таймлапс)
21.07.18 19:01
Vital
Дмитрий ПЕТРЕНКО: Плата за службу Родине
В СССР было так: родился и тебя бесплатно в больнице обслужили накормили и отправили в садик. Потом школа. Универ и все бесплатно. Ну и идешь долги родине отдавать на два года. А седня как? Пока...
21.07.18 18:54
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Километровая очередь из фур образовалась в Костанайской области на границе с Россией

informburo.kz

21 июля 2018, 11:59 |  Государство

Огромная очередь образовалась на казахстанско-российской границе в пункте пропуска "Кайрак" в Костанайской области. Скопление большегрузных машин связывают со значительным увеличением транспортного потока и ремонтом трассы на территории России, сообщает informburo.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Очередь на казахстанско-российской границе / Скриншот с кадра телеканала "Хабар 24"

По официальным данным, за последний месяц транспортный поток через этот пункт пропуска увеличился на 40%. Связано это с тем, что большегрузы везут в Россию овощи и фрукты из Южного Казахстана.

Дальнобойщики говорят, что вынуждены проводить в очереди по 7-8 часов и дольше.

"За ночь одна продвижка была и всё. И стояли всю ночь на одном месте", – рассказывает водитель Вадим Шурыгин.

Усложняет ситуацию и ремонт дороги на территории соседнего государства.

"Одна автомашина проходит наш пункт пропуска в течение 5-10 минут. Это с учётом паспортного контроля и досмотра машины. За сутки мы можем пропускать до двух тысяч автомобилей. К сожалению, сейчас держать пропускную способность на этом уровне не получается. Из-за реконструкции дороги на территории России мы вынуждены придерживать транспортный поток", – рассказал начальник отдела пограничного контроля пункта пропуска "Кайрак" Омирбек Куатов.

Реконструкцию трассы проводят с обеих сторон пункта пропуска "Бугристое".

"В связи с тем что мы реконструкцию проводим в сжатые сроки, для пользователей будет ряд ограничений. Будет производиться реверсивное движение по затруднённым участкам. Окончание строительства намечено на 15 ноября 2018 года", – сообщил главный инженер управления федеральных автомобильных дорог "Южный Урал" из РФ Михаил Поздняков.

Пока автолюбителей просят планировать маршрут заранее, а лучше выбирать другие пункты пропуска. В управлении автодорог пообещали, что после ремонта пропускная способность на границе улучшится в несколько раз.
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