Километровая очередь из фур образовалась в Костанайской области на границе с Россией
informburo.kz
Огромная очередь образовалась на казахстанско-российской границе в пункте пропуска "Кайрак" в Костанайской области. Скопление большегрузных машин связывают со значительным увеличением транспортного потока и ремонтом трассы на территории России, сообщает informburo.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Очередь на казахстанско-российской границе / Скриншот с кадра телеканала "Хабар 24"
По официальным данным, за последний месяц транспортный поток через этот пункт пропуска увеличился на 40%. Связано это с тем, что большегрузы везут в Россию овощи и фрукты из Южного Казахстана.
Дальнобойщики говорят, что вынуждены проводить в очереди по 7-8 часов и дольше.
"За ночь одна продвижка была и всё. И стояли всю ночь на одном месте", – рассказывает водитель Вадим Шурыгин.
Усложняет ситуацию и ремонт дороги на территории соседнего государства.
"Одна автомашина проходит наш пункт пропуска в течение 5-10 минут. Это с учётом паспортного контроля и досмотра машины. За сутки мы можем пропускать до двух тысяч автомобилей. К сожалению, сейчас держать пропускную способность на этом уровне не получается. Из-за реконструкции дороги на территории России мы вынуждены придерживать транспортный поток", – рассказал начальник отдела пограничного контроля пункта пропуска "Кайрак" Омирбек Куатов.
Реконструкцию трассы проводят с обеих сторон пункта пропуска "Бугристое".
"В связи с тем что мы реконструкцию проводим в сжатые сроки, для пользователей будет ряд ограничений. Будет производиться реверсивное движение по затруднённым участкам. Окончание строительства намечено на 15 ноября 2018 года", – сообщил главный инженер управления федеральных автомобильных дорог "Южный Урал" из РФ Михаил Поздняков.
Пока автолюбителей просят планировать маршрут заранее, а лучше выбирать другие пункты пропуска. В управлении автодорог пообещали, что после ремонта пропускная способность на границе улучшится в несколько раз.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 3
Всего: 229
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
В полиции проверяют информацию о том, что предполагаемый убийца Дениса Тена должен был предстать перед судом в этот день
Не готово к гуманизации общество наше. Не может государство вернуть высшую меру наказания в силу взятых обще-мировых обязательств... Подрезал бы этот не столь известного человека - все бы было...
Флуд и оффтопик (часть 3)
211: флуд свой сделал, вот и флуди там.. И фотки - выставляй,нормальные... :lol:
Флуд и оффтопик (часть 3)
Марик. Давай нормальные фотки скидывай. Пивас, шашлык .А блинчики в топку. d.radikal.ru Вот такие.
Еще один монументальный арт появился в Костанае
Материал обновлен - добавлено видео (таймлапс)
Дмитрий ПЕТРЕНКО: Плата за службу Родине
В СССР было так: родился и тебя бесплатно в больнице обслужили накормили и отправили в садик. Потом школа. Универ и все бесплатно. Ну и идешь долги родине отдавать на два года. А седня как? Пока...