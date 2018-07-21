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lelik1375
В полиции проверяют информацию о том, что предполагаемый убийца Дениса Тена должен был предстать перед судом в этот день
Не готово к гуманизации общество наше. Не может государство вернуть высшую меру наказания в силу взятых обще-мировых обязательств... Подрезал бы этот не столь известного человека - все бы было...
21.07.18 19:23
drakon
Флуд и оффтопик (часть 3)
211: флуд свой сделал, вот и флуди там.. И фотки - выставляй,нормальные... :lol:
21.07.18 19:21
Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Марик. Давай нормальные фотки скидывай. Пивас, шашлык .А блинчики в топку. d.radikal.ru Вот такие.
21.07.18 19:05
Rexyn
Еще один монументальный арт появился в Костанае
Материал обновлен - добавлено видео (таймлапс)
21.07.18 19:01
Vital
Дмитрий ПЕТРЕНКО: Плата за службу Родине
В СССР было так: родился и тебя бесплатно в больнице обслужили накормили и отправили в садик. Потом школа. Универ и все бесплатно. Ну и идешь долги родине отдавать на два года. А седня как? Пока...
21.07.18 18:54
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Обидчик участника группового раунда стал соперником "Тобола" в Лиге Европы

21 июля 2018, 10:28 |  Спорт

Армянский "Пюник" встретится с "Тоболом" во втором отборочном раунде Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz

Фото пресс-службы "Тобола"

В первом раунде "Пюник" обыграл македонский "Вардар", который в прошлом сезоне дошел до группового раунда ЛЕ. В первой игре армянский клуб выиграл со счетом 1:0, а в ответной встрече победил в гостях с результатом 2:0. 

В обоих матчах против "Вардара" у "Пюника" в стартовом составе выходили два ивуарийских футболиста с опытом игры в Казахстане: экс-нападающий "Кайрата А" Мохамед Конате забил в первой игре, а бывший защитник "Шахтера" и "Жетысу" Дидье Борис Кадио в обоих встречах проводил на поле все 90 минут.

В первом раунде "Тобол" дважды победил грузинскую "Самтредию". В гостевой игре костанайцы выиграли со счетом 1:0, а в домашней - с результатом 2:0.

Первый матч "Тобол" - "Пюник" пройдет 26 июля в Костанае, на стадионе "Центральный". Начало - в 19:00.
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