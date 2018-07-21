Обидчик участника группового раунда стал соперником "Тобола" в Лиге Европы

Армянский "Пюник" встретится с "Тоболом" во втором отборочном раунде Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

Фото пресс-службы "Тобола"

В первом раунде "Пюник" обыграл македонский "Вардар", который в прошлом сезоне дошел до группового раунда ЛЕ. В первой игре армянский клуб выиграл со счетом 1:0, а в ответной встрече победил в гостях с результатом 2:0.

В обоих матчах против "Вардара" у "Пюника" в стартовом составе выходили два ивуарийских футболиста с опытом игры в Казахстане: экс-нападающий "Кайрата А" Мохамед Конате забил в первой игре, а бывший защитник "Шахтера" и "Жетысу" Дидье Борис Кадио в обоих встречах проводил на поле все 90 минут.

В первом раунде "Тобол" дважды победил грузинскую "Самтредию". В гостевой игре костанайцы выиграли со счетом 1:0, а в домашней - с результатом 2:0.

Первый матч "Тобол" - "Пюник" пройдет 26 июля в Костанае, на стадионе "Центральный". Начало - в 19:00.