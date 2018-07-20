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Ремонт турбины костанайской ТЭЦ обещают завершить к 25 сентября

Артём МАРУСИЧ

20 июля 2018, 19:35 |  ЖКХ

В этом представители ГКП "КТЭК" заверили акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА, который 19 июля посетил ТЭЦ, а также котельные №№ 3 и № 8.

В котельной № 8, отапливающей п. Геофизик, установили новый экспериментальный котел. Для работы он использует пеллеты из прессованной соломы, которые автоматически подаются из расположенных рядом емкостей.

- Мы еще его не испытывали, - сообщил главный инженер ГКП "КТЭК" Николай БЕЛЯК. - Он эффективен замещением газа - цена пеллетов в два раза дешевле, чем газ.

На котельной № 3 в районе КЖБИ в этом году заменили только трубы и провели мелкий ремонт. Котельная сейчас остановлена, её нагрузку по горячему водоснабжению взяла на себя ТЭЦ.

Архимед Мухамбетов спросил о возможности дополнительной нагрузки на котельную № 3 - в частности, для отопления строящейся футбольной академии. Тепловики заверили что резерв по мощности есть и дополнительные объекты они смогут отапливать без проблем.

На самой ТЭЦ готовятся к ремонту турбины, он продлится с 10 августа до 25 сентября.

- Успеете до 25 сентября? - поинтересовался аким области. - Отопительный сезон может стартовать и раньше. Почему вы так поздно запланировали ремонт? У нас же подготовка началась в апреле.

Задержку объяснили проблемой с закупками, но в срок обещали успеть. По словам главного инженера, было три конкурса на трубу, каждая процедура занимает около 40 дней. Дважды поставщики отказывались от поставки.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Комментарии к новости
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§ seroff
Re: Ремонт турбины костанайской ТЭЦ обещают завершить к 25...
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 199
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 20.07.18 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А тарифы поднимать не забывают 3 котельную в прошлом годе делали опять ремонт и зимой остановят наверняка ,но если топить соломой то мы впереди планеты всей,кизяком же раньше топили только про обЪёмы забывают или юрту протопить или 1000 юрт
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§ Инквизитоp
Re: Ремонт турбины костанайской ТЭЦ обещают завершить к 25...
Инквизитоp


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 83
Регистрация: 18.09.14
Отправлено: 20.07.18 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Задержку объяснили проблемой с закупками, но в срок обещали успеть. По словам главного инженера, было три конкурса на трубу, каждая процедура занимает около 40 дней. Дважды поставщики отказывались от поставки.

Такое случается если коряво составить техничку и провести плохой маркетинговый анализ. Если со вторым можно было списать на неграмотность экономистов КТЭКа, то с первым почему так плохо вышло? Неужели КТЭК не смог привлечь к закупке своих хваленных инженеров из КИнЕУ? И закупщики у них в штате числятся.
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§ Инквизитоp
Ремонт турбины костанайской ТЭЦ обещают завершить к 25 сентября
Инквизитоp


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 83
Регистрация: 18.09.14
Отправлено: 20.07.18 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
seroff:
но если топить соломой то мы впереди планеты всей,кизяком же раньше топили


А зачем нам прогрессивность? Цифровизация? Топим соломой! Скоро от газа вообще откажемся и будем топить дровами, благо Архимед заранее позаботился об этом.

[Исправлено: Инквизитоp, 20.07.2018 - 21:39]
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