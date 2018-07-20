Ремонт турбины костанайской ТЭЦ обещают завершить к 25 сентября
Артём МАРУСИЧ
В этом представители ГКП "КТЭК" заверили акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА, который 19 июля посетил ТЭЦ, а также котельные №№ 3 и № 8.
В котельной № 8, отапливающей п. Геофизик, установили новый экспериментальный котел. Для работы он использует пеллеты из прессованной соломы, которые автоматически подаются из расположенных рядом емкостей.
- Мы еще его не испытывали, - сообщил главный инженер ГКП "КТЭК" Николай БЕЛЯК. - Он эффективен замещением газа - цена пеллетов в два раза дешевле, чем газ.
На котельной № 3 в районе КЖБИ в этом году заменили только трубы и провели мелкий ремонт. Котельная сейчас остановлена, её нагрузку по горячему водоснабжению взяла на себя ТЭЦ.
Архимед Мухамбетов спросил о возможности дополнительной нагрузки на котельную № 3 - в частности, для отопления строящейся футбольной академии. Тепловики заверили что резерв по мощности есть и дополнительные объекты они смогут отапливать без проблем.
На самой ТЭЦ готовятся к ремонту турбины, он продлится с 10 августа до 25 сентября.
- Успеете до 25 сентября? - поинтересовался аким области. - Отопительный сезон может стартовать и раньше. Почему вы так поздно запланировали ремонт? У нас же подготовка началась в апреле.
Задержку объяснили проблемой с закупками, но в срок обещали успеть. По словам главного инженера, было три конкурса на трубу, каждая процедура занимает около 40 дней. Дважды поставщики отказывались от поставки.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале: Прежней деревеньке хана. Я заплакаль... :lol: :-o :oops: ;-)
Маленькая страна большого акима
Khalisi: До свидания. Пойду поучусь дотягивать до уровня Халиси хотя бы попыталась в дискуссии поучаствовать до своих сновидений. Правда, при этом она же и просила хоть чо-нить аргументированно...
Антифлуд для адекватныхъ.
Да и фотки с флагом, как на обнажённых ножках выглядят
Маленькая страна большого акима
elektron: Кстати очень похоже на сегодняшнюю ситуацию Или может биографию в студию, Абишевич вон не стесняется. Так продолжим традиции. Ху ист Ху... [Исправлено: elektron, 20.07.2018 - 18:34]
Флуд и оффтопик (часть 3)
Ну и наконец то открытие картофельного сезона с дачи.. a.radikal.ru Жаль пиво опять бросил..