Ремонт турбины костанайской ТЭЦ обещают завершить к 25 сентября

В этом представители ГКП "КТЭК" заверили акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА, который 19 июля посетил ТЭЦ, а также котельные №№ 3 и № 8.

В котельной № 8, отапливающей п. Геофизик, установили новый экспериментальный котел. Для работы он использует пеллеты из прессованной соломы, которые автоматически подаются из расположенных рядом емкостей.

- Мы еще его не испытывали, - сообщил главный инженер ГКП "КТЭК" Николай БЕЛЯК. - Он эффективен замещением газа - цена пеллетов в два раза дешевле, чем газ.

На котельной № 3 в районе КЖБИ в этом году заменили только трубы и провели мелкий ремонт. Котельная сейчас остановлена, её нагрузку по горячему водоснабжению взяла на себя ТЭЦ.

Архимед Мухамбетов спросил о возможности дополнительной нагрузки на котельную № 3 - в частности, для отопления строящейся футбольной академии. Тепловики заверили что резерв по мощности есть и дополнительные объекты они смогут отапливать без проблем.

На самой ТЭЦ готовятся к ремонту турбины, он продлится с 10 августа до 25 сентября.

- Успеете до 25 сентября? - поинтересовался аким области. - Отопительный сезон может стартовать и раньше. Почему вы так поздно запланировали ремонт? У нас же подготовка началась в апреле.

Задержку объяснили проблемой с закупками, но в срок обещали успеть. По словам главного инженера, было три конкурса на трубу, каждая процедура занимает около 40 дней. Дважды поставщики отказывались от поставки.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА