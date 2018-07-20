Под воздействием циклона в Костанайской области ожидается ослабление жары

Как прогнозируют синоптики, с понедельника, 23 июля, по среду, 25 июля, возможны дожди и грозы, которые принесет в нашу область холодный циклонический фронт. Кроме того ожидается снижение температуры воздуха.

- По ночам 23-25 июля термометры покажут 10-15, местами 7 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Днем 23 июля, в понедельник, будет 15-20, местами 23 градуса. Во вторник, 24 июля, ожидаем 18-23, местами 26 градусов. А в среду станет теплее - от 22 до 27, местами 30 градусов.

В первой половине недели северо-восточный ветер при грозах будет усиливаться до 15-20 м/с.