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Под воздействием циклона в Костанайской области ожидается ослабление жары
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
20 июля 2018, 16:50 | Общество
Как прогнозируют синоптики, с понедельника, 23 июля, по среду, 25 июля, возможны дожди и грозы, которые принесет в нашу область холодный циклонический фронт. Кроме того ожидается снижение температуры воздуха.
- По ночам 23-25 июля термометры покажут 10-15, местами 7 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Днем 23 июля, в понедельник, будет 15-20, местами 23 градуса. Во вторник, 24 июля, ожидаем 18-23, местами 26 градусов. А в среду станет теплее - от 22 до 27, местами 30 градусов.
В первой половине недели северо-восточный ветер при грозах будет усиливаться до 15-20 м/с.
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
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Если честно, то акима уже два года полоскают, и вдоль и поперек. Придет другой та же песня будет. Делай - не делай, все одно. Благодарности ждать не приходится.
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