Костанаец обвиняется в убийстве пенсионерки, которая пригласила его в своей дом, чтобы накормить
Артём МАРУСИЧ
Дело об убийстве 86-летней жительницы Костаная А. Г. Черных начали рассматривать сегодня, 20 июля, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам.
По версии обвинения, 41-летний Алексей НИТКИН 14 мая 2018 года, около 22 часов, задушил пожилую женщину в ее доме по ул. Каирбекова. Известно, что Ниткин ранее был судим.
- Будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникшей ссоры с потерпевшей Черных на почве поведения Ниткина, вооружившись шнурком от спортивных трико и используя его в качестве орудия преступления, во время разговора с потерпевшей набросил на шею шнурок и путем сдавливания совершил удушье органов шеи Черных, которые повлекли за собой смерть потерпевшей, - зачитал обвинительное заключение прокурор Ернар МУКАНОВ. - После, убедившись, что потерпевшая мертва, скрылся с места преступления.
С обвинением подсудимый согласился и свою вину признал полностью.
- Я шел по улице Каирбекова, увидел, что бабушка в палисаднике копается, - рассказал Ниткин о событиях того дня. - Предложил помочь, она не отказалась. Потом сели на завалинке, поговорили. Я достал вино. Сказал что-то там про закуску… Зашли в дом, закусили, я выпил немножко. Сначала на кухне ели, потом в зале пил это вино. Посидели, поговорили, ну и потом я уже не помню. То ли нашло на меня, то ли что - произошло все это.
Из допроса стало ясно, что к пенсионерке Ниткин пришел уже пьяным. Пенсионерка сама впустила его в дом, чтобы накормить. О том, что было после этого, подсудимый в зале суда рассказать не смог.
- Я сидел на диванчике, она стояла возле окна и начала меня ругать, - зачитала протокол допроса судья Жаннара ТЛЕУБАЕВА. - Что я веду неправильный образ жизни, пьянствую. У меня в мозгах что-то произошло и я убил бабушку. Под руку попался обычный шнурок длиной с полметра, он лежал рядом на столе. Этим шнурком я убил. Бабушка стояла спиной ко мне, я накинул шнурок на шею и стал её душить в стоячем положении. Душил около двух минут, при этом она не сопротивлялась. Затем я отпустил и она упала на пол лицом. Потом понял, что произошло, подумал - может быть, она живая, и потрогал правой рукой пульс на шее. Пульса не было. Потом я испугался и убежал в сторону Тарана.
Показания, данные им в ходе следствия, подсудимый признал.
В суде приступили к изучению материалов дела.
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не делают дороги - плохо! Делают тоже плохо! Ну вам не угодишь прям. Ну какая разница где, главное делают же. Я верю в то что в скором времени в Костанае все дороги будут в хорошем состоянии. А то...