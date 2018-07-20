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Маленькая страна большого акима
Трэвэл: с чего вы решили, что он что-то должен? Ну как бы и скромнее можно быть, не президент же! :-x d.radikal.ru Ну да могут себе позволить ;-) Алло! Это полиция?! - Да. - Мои соседи...
20.07.18 17:49
Борьба с тупизмом
Маленькая страна большого акима
Если честно, то акима уже два года полоскают, и вдоль и поперек. Придет другой та же песня будет. Делай - не делай, все одно. Благодарности ждать не приходится.
20.07.18 17:20
zhumanova01
Маленькая страна большого акима
Зачем? Это же бред какой-то. Я понимаю если бы он там жил один. Вам реально нечем себя занять? Займитесь лучше собой
20.07.18 17:14
pro100tak
Задержан подозреваемый в убийстве Дениса Тена
Ну ладно. Попробую так. Спешл фо 211. На любой ветке первый коммент обычно же твой. А здесьwww.ng.kz или здесьwww.ng.kz тебя не видно. Почему так? Что за избирательность? Ты же типа сторонник...
20.07.18 17:12
zhumanova01
Маленькая страна большого акима
не делают дороги - плохо! Делают тоже плохо! Ну вам не угодишь прям. Ну какая разница где, главное делают же. Я верю в то что в скором времени в Костанае все дороги будут в хорошем состоянии. А то...
20.07.18 17:11
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Костанаец обвиняется в убийстве пенсионерки, которая пригласила его в своей дом, чтобы накормить

Артём МАРУСИЧ

20 июля 2018, 16:07 |  Криминал

Дело об убийстве 86-летней жительницы Костаная А. Г. Черных начали рассматривать сегодня, 20 июля, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам.


По версии обвинения, 41-летний Алексей НИТКИН 14 мая 2018 года, около 22 часов, задушил пожилую женщину в ее доме по ул. Каирбекова. Известно, что Ниткин ранее был судим.

- Будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникшей ссоры с потерпевшей Черных на почве поведения Ниткина, вооружившись шнурком от спортивных трико и используя его в качестве орудия преступления, во время разговора с потерпевшей набросил на шею шнурок и путем сдавливания совершил удушье органов шеи Черных, которые повлекли за собой смерть потерпевшей, - зачитал обвинительное заключение прокурор Ернар МУКАНОВ. - После, убедившись, что потерпевшая мертва, скрылся с места преступления.


С обвинением подсудимый согласился и свою вину признал полностью.

- Я шел по улице Каирбекова, увидел, что бабушка в палисаднике копается, - рассказал Ниткин о событиях того дня. - Предложил помочь, она не отказалась. Потом сели на завалинке, поговорили. Я достал вино. Сказал что-то там про закуску… Зашли в дом, закусили, я выпил немножко. Сначала на кухне ели, потом в зале пил это вино. Посидели, поговорили, ну и потом я уже не помню. То ли нашло на меня, то ли что - произошло все это.

Из допроса стало ясно, что к пенсионерке Ниткин пришел уже пьяным. Пенсионерка сама впустила его в дом, чтобы накормить. О том, что было после этого, подсудимый в зале суда рассказать не смог.

- Я сидел на диванчике, она стояла возле окна и начала меня ругать, - зачитала протокол допроса судья Жаннара ТЛЕУБАЕВА. - Что я веду неправильный образ жизни, пьянствую. У меня в мозгах что-то произошло и я убил бабушку. Под руку попался обычный шнурок длиной с полметра, он лежал рядом на столе. Этим шнурком я убил. Бабушка стояла спиной ко мне, я накинул шнурок на шею и стал её душить в стоячем положении. Душил около двух минут, при этом она не сопротивлялась. Затем я отпустил и она упала на пол лицом. Потом понял, что произошло, подумал - может быть, она живая, и потрогал правой рукой пульс на шее. Пульса не было. Потом я испугался и убежал в сторону Тарана.


Показания, данные им в ходе следствия, подсудимый признал.

В суде приступили к изучению материалов дела.
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Комментарии к новости
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§ bgb
Re: Костанаец обвиняется в убийстве пенсионерки, которая...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3871
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 20.07.18 - 16:15
Комментарий удален модератором.
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§ Обликоморале
Re: Костанаец обвиняется в убийстве пенсионерки, которая...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5560
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.07.18 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь этой асоциально маргинальной личности, дадут лет 7-10. И будет он за наши налоги, на лагере пальцы крутить веяром.
...ять.
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