Белые шары в память о Денисе Тене выпустят в Костанае

Почтить память казахстанского фигуриста, убитого вчера в Алматы, приглашают всех костанайцев. Организатором акции памяти стали Корейское этнокультурное объединение Костанайской области и Дом Дружбы.

Желающих принять участие ждут сегодня, 20 июля, в 19.00 на набержной "Шагала" (центральная набережная по пр. Аль-Фараби). По замыслу организаторов в память Дениса предлагается выпустить в небо белые шары.