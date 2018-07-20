«Есть вопросы по реализации», - Владимир Никитенко о матче "Тобола" с "Самтредией"

Главные тренеры "Тобола" и грузинской "Самтредии" прокомментировали ответный матч этих команд в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы, который прошел в Костанае 19 июля и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

- Хотелось бы вас поздравить с победой, - главный тренер "Самтредии" Георгий ТСЕТРАДЗЕ начал пресс-конференцию на грузинском языке с помощью переводчика. - Вы её заслуживаете, очень хорошая команда. Очень сложная была игра, ваша команда – опытный соперник.

- Во втором матче, - начала переводчик, но тренер ее поправил: - Во втором тайме, - и продолжил дальнейший разговор самостоятельно на русском языке.

- Во втором тайме мы поменяли установки, и при счёте 1:0 могли ещё забить один гол. Если бы мы реализовали свои моменты, дальнейшее положение дел сложилось бы лучше. Мы не смогли забить гол, потому как "Тобол" – очень хорошая команда. После того, как мы получили второй гол, дальнейшая борьба уже не имела никакого значения. Я думаю, что крайне мало команд могут забить 3 гола за 10 минут.

- С такой игрой "Тобол" как далеко может пойти в Лиге Европы, на ваш взгляд?

- Ну это зависит от того, кто будет соперником. Впереди у "Тобола" две команды, одна из них - македонская. Я думаю, что "Тобол" сможет пройти любую из них. К нам пришло 7 новых футболистов, мы начали тренироваться 11 дней назад. Мы – совсем новая команда. Я думаю, этот результат закономерный.

- Каждая европейская страна имеет свой, специфический стиль игры, - сказал главный тренер ФК "Тобол" Владимир НИКИТЕНКО. - Нужно специально готовиться под каждого соперника в отдельности. Грузинские игроки хорошо играют и в определенный момент могут решить исход матча. Мы пытались это предусмотреть и в принципе предусмотрели. Конечно, напряжённость была. У нас в стране, за исключением двух команд - "Астаны" и "Кайрата", где играют исключительно звёзды, - остальные команды играют на другом уровне. Мы тоже туда стремимся, хотим приблизиться к ним, но у нас немного другой стиль игры. И в чемпионате много силовой борьбы присутствует, поля у нас немного не соответствуют. Сегодня мы переходили из борьбы в контратаки, но различие в стилях игры, конечно, есть. Нужна быстрота, но спешки не нужно, отсюда - все вопросы по полной реализации во втором тайме. Но мы идём на третьем месте в турнирной таблице чемпионата РК. Есть команды, у которых получше с реализацией, но мы надеемся, что мы исправим эту ситуацию. В любом случае мы будем играть на результат и посмотрим, чего мы стоим в этих матчах.

Стадион "Центральный" был переполнен настолько, что не обошлось без эксцессов. Во-первых, места для прессы были распроданы и заняты, неизвестно по какой причине. Во-вторых, даже места, на которые люди купили уже билеты, были проданы повторно, но другим зрителям.

– Мы купили с друзьями билеты, сели на места, подошли люди с такими же билетами с нашего сектора и местами, – рассказал "НГ" болельщик Арман.

Но все забыли об этих неурядицах, как только началась игра.

В первом тайме "Тобол" агрессивно прессинговал. На 12-й минуте Бауыржан Турысбек результативно пробил в створ ворот грузинской команды.

Потом хозяева поля создали множество голевых моментов, были и выходы один на один с вратарем, но на перерыв команды ушли со счетом 1:0.

Во втором тайме "Тобол" ослабил хватку, хотя Канкава был активен всю игру, как и прежде.

На 83-й минуте победу "Тобола" помог застолбить вышедший на замену Аслан Дарабаев.

Общий счёт двух встреч - 3:0.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА