"Тобол" впервые в истории вышел во второй раунд Лиги Европы
Vesti.kz
Футболисты "Тобола" обыграли грузинский клуб "Самтредиа" в ответном матче первого отборочного раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 19 июля, в Костанае и завершилась со счетом 2:0. С ее протоколом можно ознакомиться здесь.
На 12-й минуте у "Тобола" отличился нападающий Бауыржан Турысбек, а на 83-й забил полузащитник Аслан Дарабаев, который удачно вышел на замену.
Первая игра в Грузии также завершилась победой "Тобола" - 1:0. Таким образом, общий счет противостояния - 3:0 в пользу костанайцев.
Соперником "Тобола" во втором отборочном раунде станет победитель пары между армянским "Пюником" и македонским "Вардаром". В первой игре со счетом 1:0 выиграл "Пюник", а ответный матч пройдет сегодня и начнется в 23:00 по времени Астаны.
Отметим, что "Тобол" не выступал в еврокубках с 2011 года, а в Лиге Европы - с 2010-го. Казахстанский клуб ранее пять раз играл во втором по значимости клубном турнире, но прежде никак не мог пройти своего первого соперника. Место в текущем сезоне ЛЕ "Тобол" получил после того, как "Ордабасы" не смог пройти лицензирование.
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Антифлуд для адекватныхъ.
Vital: Интереснно. Где наши бакчан, дюша метелкин, 0.7, бывалый, вчк, моше и многие другие. Странно чет ... ага. и серого нет
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале: Ничесе мнение со смачным тьфу в души мульонов болельщиков. Это не что иное как критика. имею священное право )) :lol:
Моя Деревенька и её окрестности.
А вон слева и ориентир, красный полумесяц, значит я где то в рацоне нового кладбища.. Значит на разворот.. a.radikal.ru Где то еще нужно пивка купить что ли.. Луна распллагает..
«Свалки Костаная». Стало еще хуже, чем было
переплывите тобол и там найдете множество свалок строительного мусора. мучуринские строятся...
Моя Деревенька и её окрестности.
Буквально пару минут и трасса родимая вот она.. d.radikal.ru