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"Тобол" впервые в истории вышел во второй раунд Лиги Европы

Vesti.kz

19 июля 2018, 20:56 |  Спорт

Футболисты "Тобола" обыграли грузинский клуб "Самтредиа" в ответном матче первого отборочного раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz

Игра проходила сегодня, 19 июля, в Костанае и завершилась со счетом 2:0. С ее протоколом можно ознакомиться здесь

На 12-й минуте у "Тобола" отличился нападающий Бауыржан Турысбек, а на 83-й забил полузащитник Аслан Дарабаев, который удачно вышел на замену. 

Первая игра в Грузии также завершилась победой "Тобола" - 1:0. Таким образом, общий счет противостояния - 3:0 в пользу костанайцев.

Соперником "Тобола" во втором отборочном раунде станет победитель пары между армянским "Пюником" и македонским "Вардаром". В первой игре со счетом 1:0 выиграл "Пюник", а ответный матч пройдет сегодня и начнется в 23:00 по времени Астаны. 

Отметим, что "Тобол" не выступал в еврокубках с 2011 года, а в Лиге Европы - с 2010-го. Казахстанский клуб ранее пять раз играл во втором по значимости клубном турнире, но прежде никак не мог пройти своего первого соперника. Место в текущем сезоне ЛЕ "Тобол" получил после того, как "Ордабасы" не смог пройти лицензирование.
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Комментарии к новости
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* 211
Re: "Тобол" впервые в истории вышел во второй раунд...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3043
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.07.18 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лицензирование помогло..
Ай да Тобол..
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§ bgb
Re: "Тобол" впервые в истории вышел во второй раунд...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3868
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 20.07.18 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хорошо, если бы еще печатали о количестве зрителей. опять перекрыли улицу, создали заторы и пробки...
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