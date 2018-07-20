"Тобол" впервые в истории вышел во второй раунд Лиги Европы

Футболисты "Тобола" обыграли грузинский клуб "Самтредиа" в ответном матче первого отборочного раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 19 июля, в Костанае и завершилась со счетом 2:0. С ее протоколом можно ознакомиться здесь.

На 12-й минуте у "Тобола" отличился нападающий Бауыржан Турысбек, а на 83-й забил полузащитник Аслан Дарабаев, который удачно вышел на замену.

Первая игра в Грузии также завершилась победой "Тобола" - 1:0. Таким образом, общий счет противостояния - 3:0 в пользу костанайцев.

Соперником "Тобола" во втором отборочном раунде станет победитель пары между армянским "Пюником" и македонским "Вардаром". В первой игре со счетом 1:0 выиграл "Пюник", а ответный матч пройдет сегодня и начнется в 23:00 по времени Астаны.

Отметим, что "Тобол" не выступал в еврокубках с 2011 года, а в Лиге Европы - с 2010-го. Казахстанский клуб ранее пять раз играл во втором по значимости клубном турнире, но прежде никак не мог пройти своего первого соперника. Место в текущем сезоне ЛЕ "Тобол" получил после того, как "Ордабасы" не смог пройти лицензирование.