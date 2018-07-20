Инвалиды по зрению получат подробную информацию по госуслугам из брошюр с шрифтом Брайля
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
Презентация специально разработанной для слабовидящих и слепых граждан информационной памятки по госуслугам прошла сегодня, 19 июля, в костанайском филиале АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан.
- В Костанайской области зарегистрировано 700 инвалидов по зрению, - сообщил заместитель руководителя департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции Асхат ИСКЕНДИРОВ. - Оказание госуслуг этой категории граждан передано из департамента труда и соцзащиты в ЦОН. Чтобы инвалиды по зрению могли ориентироваться в новых условиях, разработана и издана информационная памятка, напечатанная шрифтом Брайля. В этой брошюре содержится перечень услуг и порядок их получения.
В ЦОНе для оказания госуслуг инвалидам по зрению выделено специальное окно, половое покрытие перед ним имеет рельефные сенсорные полосы, а на перилах - надписи, сделанные шрифтом Брайля. По всем вопросам оказания госуслуг инвалиды могут получить консультацию, позвонив в call-центр по номеру 1414.
- Я пробовал дозвониться по этому номеру, - заявил приглашенный на презентацию руководитель филиала ОО «Казахское общество слепых» Костанайской области Хамит ИСМУРАТОВ, - это невозможно. За четыре часа попыток ни одна не удалась. Как инвалиды смогут проконсультироваться, если даже дозвониться в этот центр нереально? Это не работает. А здесь еще надо учитывать, что среди звонящих будут и пожилые люди, они не смогут так долго дозваниваться.
Асхат Искендиров ответил, что сам он пользовался услугами call-центра и ему это удавалось легко. Причина видимо в том, предположил он, что центр — единый республиканский, и в моменты пиковой нагрузки действительно номер может быть длительно занят.
Инвалиды по зрению сделали еще несколько замечаний, в частности прозвучало, что надписи на перилах в здании ЦОНа сделаны с нижней стороны и неудобны для чтения.
- Следует понимать, - объяснил Искендиров, - что пока идет отлаживание всей этой системы и, конечно, не может все быть гладко. Но недочеты будут устраняться. Если инвалиды по зрению будут сообщать нам о каких-то недоработках, вносить свои предложения, мы будем реагировать и улучшать сферу оказания госуслуг. Вот с перилами, например, это сделано просто по незнанию вопроса подрядчиками. Теперь подобные промахи надо будет устранять.
В завершение презентации первую стопку брошюр вручили Хамиту Исмуратову для распространения среди инвалидов по зрению. В ближайшее время в Казахское общество слепых поступит большее их количество, чтобы можно было обеспечить всех, умеющих читать шрифт Брайля, а их в области 250.
Кроме того, Асхат Искендиров пообещал поработать над предложением о создании аудиозаписи текста информационной памятки - для тех, кто не читает шрифт Брайля.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
Пользователей: 2
Всего: 130
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Антифлуд для адекватныхъ.
Vital: Интереснно. Где наши бакчан, дюша метелкин, 0.7, бывалый, вчк, моше и многие другие. Странно чет ... ага. и серого нет
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале: Ничесе мнение со смачным тьфу в души мульонов болельщиков. Это не что иное как критика. имею священное право )) :lol:
Моя Деревенька и её окрестности.
А вон слева и ориентир, красный полумесяц, значит я где то в рацоне нового кладбища.. Значит на разворот.. a.radikal.ru Где то еще нужно пивка купить что ли.. Луна распллагает..
«Свалки Костаная». Стало еще хуже, чем было
переплывите тобол и там найдете множество свалок строительного мусора. мучуринские строятся...
Моя Деревенька и её окрестности.
Буквально пару минут и трасса родимая вот она.. d.radikal.ru