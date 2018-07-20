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Инвалиды по зрению получат подробную информацию по госуслугам из брошюр с шрифтом Брайля

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

19 июля 2018, 19:51 |  Общество

Презентация специально разработанной для слабовидящих и слепых граждан информационной памятки по госуслугам прошла сегодня, 19 июля, в костанайском филиале АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан.

- В Костанайской области зарегистрировано 700 инвалидов по зрению, - сообщил заместитель руководителя департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции Асхат ИСКЕНДИРОВ. - Оказание госуслуг этой категории граждан передано из департамента труда и соцзащиты в ЦОН. Чтобы инвалиды по зрению могли ориентироваться в новых условиях, разработана и издана информационная памятка, напечатанная шрифтом Брайля. В этой брошюре содержится перечень услуг и порядок их получения.

В ЦОНе для оказания госуслуг инвалидам по зрению выделено специальное окно, половое покрытие перед ним имеет рельефные сенсорные полосы, а на перилах - надписи, сделанные шрифтом Брайля. По всем вопросам оказания госуслуг инвалиды могут получить консультацию, позвонив в call-центр по номеру 1414.

- Я пробовал дозвониться по этому номеру, - заявил приглашенный на презентацию руководитель филиала ОО «Казахское общество слепых» Костанайской области Хамит ИСМУРАТОВ, - это невозможно. За четыре часа попыток ни одна не удалась. Как инвалиды смогут проконсультироваться, если даже дозвониться в этот центр нереально? Это не работает. А здесь еще надо учитывать, что среди звонящих будут и пожилые люди, они не смогут так долго дозваниваться.

Асхат Искендиров ответил, что сам он пользовался услугами call-центра и ему это удавалось легко. Причина видимо в том, предположил он, что центр — единый республиканский, и в моменты пиковой нагрузки действительно номер может быть длительно занят.

Инвалиды по зрению сделали еще несколько замечаний, в частности прозвучало, что надписи на перилах в здании ЦОНа сделаны с нижней стороны и неудобны для чтения.

- Следует понимать, - объяснил Искендиров, - что пока идет отлаживание всей этой системы и, конечно, не может все быть гладко. Но недочеты будут устраняться. Если инвалиды по зрению будут сообщать нам о каких-то недоработках, вносить свои предложения, мы будем реагировать и улучшать сферу оказания госуслуг. Вот с перилами, например, это сделано просто по незнанию вопроса подрядчиками. Теперь подобные промахи надо будет устранять.

В завершение презентации первую стопку брошюр вручили Хамиту Исмуратову для распространения среди инвалидов по зрению. В ближайшее время в Казахское общество слепых поступит большее их количество, чтобы можно было обеспечить всех, умеющих читать шрифт Брайля, а их в области 250.

Кроме того, Асхат Искендиров пообещал поработать над предложением о создании аудиозаписи текста информационной памятки - для тех, кто не читает шрифт Брайля.
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§ elektron
Re: Инвалиды по зрению получат подробную информацию по...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1689
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.07.18 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Затея хорошая (идея), звучит красиво. Вот с реализацией опять подвели.
Не лучше ли было организовать просто Callcenter? :-x Ведь
- В Костанайской области зарегистрировано 700 инвалидов по зрению,

Как инвалиды смогут проконсультироваться, если даже дозвониться в этот центр нереально?

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31726?1532009803
Им ещё добираться как то нужно, то есть "проводник" нужен. Или общественный транспорт тоже уже так далеко продвинулся?
Но хоть что то, лучше чем ничего.
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