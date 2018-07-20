Инвалиды по зрению получат подробную информацию по госуслугам из брошюр с шрифтом Брайля

Презентация специально разработанной для слабовидящих и слепых граждан информационной памятки по госуслугам прошла сегодня, 19 июля, в костанайском филиале АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан.

- В Костанайской области зарегистрировано 700 инвалидов по зрению, - сообщил заместитель руководителя департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции Асхат ИСКЕНДИРОВ. - Оказание госуслуг этой категории граждан передано из департамента труда и соцзащиты в ЦОН. Чтобы инвалиды по зрению могли ориентироваться в новых условиях, разработана и издана информационная памятка, напечатанная шрифтом Брайля. В этой брошюре содержится перечень услуг и порядок их получения.

В ЦОНе для оказания госуслуг инвалидам по зрению выделено специальное окно, половое покрытие перед ним имеет рельефные сенсорные полосы, а на перилах - надписи, сделанные шрифтом Брайля. По всем вопросам оказания госуслуг инвалиды могут получить консультацию, позвонив в call-центр по номеру 1414.

- Я пробовал дозвониться по этому номеру, - заявил приглашенный на презентацию руководитель филиала ОО «Казахское общество слепых» Костанайской области Хамит ИСМУРАТОВ, - это невозможно. За четыре часа попыток ни одна не удалась. Как инвалиды смогут проконсультироваться, если даже дозвониться в этот центр нереально? Это не работает. А здесь еще надо учитывать, что среди звонящих будут и пожилые люди, они не смогут так долго дозваниваться.

Асхат Искендиров ответил, что сам он пользовался услугами call-центра и ему это удавалось легко. Причина видимо в том, предположил он, что центр — единый республиканский, и в моменты пиковой нагрузки действительно номер может быть длительно занят.

Инвалиды по зрению сделали еще несколько замечаний, в частности прозвучало, что надписи на перилах в здании ЦОНа сделаны с нижней стороны и неудобны для чтения.

- Следует понимать, - объяснил Искендиров, - что пока идет отлаживание всей этой системы и, конечно, не может все быть гладко. Но недочеты будут устраняться. Если инвалиды по зрению будут сообщать нам о каких-то недоработках, вносить свои предложения, мы будем реагировать и улучшать сферу оказания госуслуг. Вот с перилами, например, это сделано просто по незнанию вопроса подрядчиками. Теперь подобные промахи надо будет устранять.

В завершение презентации первую стопку брошюр вручили Хамиту Исмуратову для распространения среди инвалидов по зрению. В ближайшее время в Казахское общество слепых поступит большее их количество, чтобы можно было обеспечить всех, умеющих читать шрифт Брайля, а их в области 250.

Кроме того, Асхат Искендиров пообещал поработать над предложением о создании аудиозаписи текста информационной памятки - для тех, кто не читает шрифт Брайля.