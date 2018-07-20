Назарбаев: Медобслуживание ухудшилось, образование стало дорогим
Президент на встрече с премьер-министром отметил, что принятые государством программы не охватывают население в полной мере, передает Informburo.kz.
Нурсултан Назарбаев и Бакытжан Сагинтаев / Фото akorda.kz
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с премьер-министром Бакытжаном Сагинтаевым, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства подчеркнул, что, несмотря на рост показателей социально-экономического развития, принятые государством программы не охватывают население в полной мере.
"Завершилось первое полугодие. Показатели демонстрируют рост. В целом благосостояние населения хорошее. Мы приняли индустриальную, инфраструктурную и социальные программы. Но местные исполнительные органы и министерства не доводят их до конца, утверждённые программы не доходят до регионов", – заявил глава государства.
Нурсултан Назарбаев отметил снижение качества медицинского обслуживания и образования, указав на рост тарифов на коммунальные услуги и стоимости обучения в вузах страны.
"Стоимость коммунальных услуг выросла. Медицинское обслуживание ухудшилось. Образование стало дорогим. Молодёжь предпочитает российские вузы из-за низкого качества подготовки в наших университетах. Такие проблемы становятся всё более насущными для нашего общества", – сказал Нурсултан Назарбаев.
Президент остановился на вопросах повышения роли малого и среднего бизнеса в экономике страны, а также формирования профессионального государственного аппарата.
Нурсултан Назарбаев отметил важность качественной реализации "Пяти социальных инициатив" и программы инфраструктурного развития, а также акцентировал внимание на вопросе дорожного строительства в регионах.
Президент Казахстана поручил Правительству обеспечить более качественное исполнение принятых государственных и отраслевых программ и тщательный контроль за их реализацией.
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Антифлуд для адекватныхъ.
Vital: Интереснно. Где наши бакчан, дюша метелкин, 0.7, бывалый, вчк, моше и многие другие. Странно чет ... ага. и серого нет
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале: Ничесе мнение со смачным тьфу в души мульонов болельщиков. Это не что иное как критика. имею священное право )) :lol:
Моя Деревенька и её окрестности.
А вон слева и ориентир, красный полумесяц, значит я где то в рацоне нового кладбища.. Значит на разворот.. a.radikal.ru Где то еще нужно пивка купить что ли.. Луна распллагает..
«Свалки Костаная». Стало еще хуже, чем было
переплывите тобол и там найдете множество свалок строительного мусора. мучуринские строятся...
Моя Деревенька и её окрестности.
Буквально пару минут и трасса родимая вот она.. d.radikal.ru