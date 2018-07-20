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Назарбаев: Медобслуживание ухудшилось, образование стало дорогим

19 июля 2018, 17:31 |  Государство

Президент на встрече с премьер-министром отметил, что принятые государством программы не охватывают население в полной мере, передает Informburo.kz.

Нурсултан Назарбаев и Бакытжан Сагинтаев / Фото akorda.kz

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с премьер-министром Бакытжаном Сагинтаевым, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства подчеркнул, что, несмотря на рост показателей социально-экономического развития, принятые государством программы не охватывают население в полной мере.

"Завершилось первое полугодие. Показатели демонстрируют рост. В целом благосостояние населения хорошее. Мы приняли индустриальную, инфраструктурную и социальные программы. Но местные исполнительные органы и министерства не доводят их до конца, утверждённые программы не доходят до регионов", – заявил глава государства.

Нурсултан Назарбаев отметил снижение качества медицинского обслуживания и образования, указав на рост тарифов на коммунальные услуги и стоимости обучения в вузах страны.

"Стоимость коммунальных услуг выросла. Медицинское обслуживание ухудшилось. Образование стало дорогим. Молодёжь предпочитает российские вузы из-за низкого качества подготовки в наших университетах. Такие проблемы становятся всё более насущными для нашего общества", – сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент остановился на вопросах повышения роли малого и среднего бизнеса в экономике страны, а также формирования профессионального государственного аппарата.

Нурсултан Назарбаев отметил важность качественной реализации "Пяти социальных инициатив" и программы инфраструктурного развития, а также акцентировал внимание на вопросе дорожного строительства в регионах.

Президент Казахстана поручил Правительству обеспечить более качественное исполнение принятых государственных и отраслевых программ и тщательный контроль за их реализацией.
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Комментарии к новости
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* 211
Re: Назарбаев: Медобслуживание ухудшилось, образование стало...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3043
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.07.18 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а что же в одноименных ВУЗах, каких не скажу, образование дорогущее?
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* 211
Re: Назарбаев: Медобслуживание ухудшилось, образование стало...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3043
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.07.18 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Племянницу братан тоже в Троицк увозит на учебу, на акушерку..
В этом году посмотрим, бесплатно поступит или нет, после 9ти классов по моему..
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§ Обликоморале
Назарбаев: Медобслуживание ухудшилось, образование стало дорогим
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5545
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.07.18 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие новости, прям как гром среди ясного неба.
А народ давно говорит, кричит, что медобслуживание у нас никакущие, образование не только дорогущие, но и некудышное.
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§ elektron
Назарбаев: Медобслуживание ухудшилось, образование стало дорогим
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1689
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.07.18 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
образование не только дорогущие, но и некудышное

Сам Марик признавался, что брат дочь в Троицк отвёз и это на акушерку то. Во как...
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