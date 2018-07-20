Назарбаев: Медобслуживание ухудшилось, образование стало дорогим

Президент на встрече с премьер-министром отметил, что принятые государством программы не охватывают население в полной мере, передает Informburo.kz.

Нурсултан Назарбаев и Бакытжан Сагинтаев / Фото akorda.kz

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с премьер-министром Бакытжаном Сагинтаевым, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства подчеркнул, что, несмотря на рост показателей социально-экономического развития, принятые государством программы не охватывают население в полной мере.

"Завершилось первое полугодие. Показатели демонстрируют рост. В целом благосостояние населения хорошее. Мы приняли индустриальную, инфраструктурную и социальные программы. Но местные исполнительные органы и министерства не доводят их до конца, утверждённые программы не доходят до регионов", – заявил глава государства.

Нурсултан Назарбаев отметил снижение качества медицинского обслуживания и образования, указав на рост тарифов на коммунальные услуги и стоимости обучения в вузах страны.

"Стоимость коммунальных услуг выросла. Медицинское обслуживание ухудшилось. Образование стало дорогим. Молодёжь предпочитает российские вузы из-за низкого качества подготовки в наших университетах. Такие проблемы становятся всё более насущными для нашего общества", – сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент остановился на вопросах повышения роли малого и среднего бизнеса в экономике страны, а также формирования профессионального государственного аппарата.

Нурсултан Назарбаев отметил важность качественной реализации "Пяти социальных инициатив" и программы инфраструктурного развития, а также акцентировал внимание на вопросе дорожного строительства в регионах.

Президент Казахстана поручил Правительству обеспечить более качественное исполнение принятых государственных и отраслевых программ и тщательный контроль за их реализацией.