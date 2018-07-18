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Умеренно жаркой и неустойчивой будет погода до конца недели погода в Костанайской области

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

18 июля 2018, 17:09 |  Общество

По прогнозам синоптиков, с четверга, 19 июля, по воскресенье, 22 июля, жителей Костанайской области ждут кратковременные дожди и грозы.

Фото Татьяны НАЗАРУК

- По ночам термометры будут показывать 15-20, местами 23 градуса, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Дни будут жаркими: ожидаем от 27-ми до 32 градуов, на юге области до 37 градусов. В воскресенье днем жара несколько спадет, ожидаем 23-28 градусов.

Ветер до конца недели будет северо-восточным, умеренным, но при грозах он может усиливаться до 15-20 м/сек.
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