Лимонного цвета машины и постоянный звук сирен - на станции скорой помощи Костаная рассказали о новшествах в своей работе

Последнюю неделю в Костанае вместе с привычными серыми и белыми машинами скорой помощи появились и новые - ярко-лимонные с фиолетовыми «шашками». Кроме того, когда машина спешит на вызов, у нее работает сирена.

Ее сигнал раньше включали настолько редко, что костанайцы таких изменений даже испугались. Но так будет лучше для врачей и больных, объясняет главный врач Костанайской городской станции скорой помощи Ирина ШТЕЙГЕРВАЛЬД. Сегодня, 18 июля, она рассказала журналистам о новшествах в работе неотложки.



Изменения связаны с реформой законодательства. Лимонные машины и постоянно включенные звуковые и световые сигналы теперь должны быть всегда, согласно приказу министра здравоохранения РК № 450 от 3 июля 2017 года «Об утверждении Правил оказания скорой медицинской помощи».

- Сигналы должны быть включены с момента выезда и до прибытия к пациенту, - объясняет Штейгервальд. - На постсоветском пространстве это относительно дико, но в дальнем зарубежье машины скорой помощи только так и ездят. И никто там не возмущается. Нашим бабушкам это не нравится, к нам поступало много звонков по поводу шума, но ничего не поделать. Сигналы должны быть включены даже ночью. Да, это определенные неудобства, но они кому-то спасают жизнь. Водители у нас на удивление дисциплинированные, яркие машины скорой помощи привлекают внимание и нас пропускают.

В Костанайской области в лимонный цвет перекрасили пока 7 машин. До конца 2018 года планируют обновить еще около 80-ти.

Второе новшество в работе скорых в Костанае - открытие неотложки при поликлинике № 3. О необходимости таких станций при поликлиниках говорили давно: чтобы они оказывали помощь своим больным по обращениям 4-й категории сложности - с хроническими заболеваниями и мелкими травмами - и не отвлекали врачей основной станции от работы с экстренными случаями, когда есть угроза жизни.

Для пациентов механизм вызова скорой остается прежним - по номеру 103, только их заявки из колл-центра передают в поликлинику, если человек к ней прикреплен. Консультацию местным врачам и фельдшерам оказывают специалисты городской станции.

- Пока у них не очень большая нагрузка - в среднем максимально они обслужили 14 вызовов за сутки, но нам уже стало легче, - пояснила Штейгервальд. - Они также работают круглосуточно, только ездят на легковых машинах. Мы с ними сотрудничаем и говорим, что если они не будут справляться, нужно вызывать нас. В скором времени свои станции должны открыться и при остальных поликлиниках.

Третье нововведение - появление платных услуг. Теперь машина скорой помощи за определенную цену может отвезти больного человека в стационар, транспортировать с верхнего этажа или доставить на диагностические процедуры.





- Банальная ситуация: пожилой человек сломал ногу, нужно ехать на рентген в поликлинику, - приводит пример Ирина Штейгервальд. - Кто его спустит с 5 этажа? Как его отвезти в поликлинику? Бывало такое, что люди для этого даже грузовые машины нанимали. Теперь это можем сделать мы.

Платные услуги работают уже вторую неделю. За это время на станцию скорой помощи поступило 11 заявок. С ценами на услуги можно ознакомиться здесь.