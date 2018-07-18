Перекресток на улице Гагарина закроют в Костанае

Перекресток улиц Гагарина и Каирбекова перекроют в связи со строительно монтажными работами в рамках реконструкции улицы Гагарина. Об этом сегодня, 18 июля, сообщили в пресс-службе акима города.

Иллюстративное фото ng.kz

Закроют перекресток для движения транспорта 18 июля и откроют через 10 дней - 28 июля.