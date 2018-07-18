Назначен руководитель управления информатизации, оказания госуслуг и архивов Костанайской области
Должность руководителя управления занял Абдукаримов Еркебулан. Об этом сегодня, 18 июля, сообщили в пресс-службе управления. До этого обязанности и.о. руководителя выполняла Комбат Жаркинбаева.
Фото пресс-службы
ГУ «Управление информатизации, оказания государственных услуг и архивов» 27 февраля 2018 года реорганизовали из ГУ «Управление архивов и документации акимата Костанайской области».
Справка
Еркебулан Жумагалиевич Абдукаримов имеет два высших образования. Окончил Университет Манчестер в Англии (второе образование получил в Казахском государственном юридическом университете). Является степендиатом «Болашак». Свободно владеет казахским, русским, английским, турецким языками.
С 2011 по 2015 год работал в министерствах образования и науки, индустрии и новых технологий, по инвестициям и развитию,
С 2015 по 2018 год - главным экспертом, заведующим сектора информатизации Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, г. Астана.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 2
Всего: 148
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Антифлуд для адекватныхъ.
вот такие дела.
Антифлуд для адекватныхъ.
спасибо за совет.
Антифлуд для адекватныхъ.
Медный: Чёт Вы попутали Ничесе мнение со смачным тьфу в души мульонов болельщиков. :lol: Это не что иное как критика.
Антифлуд для адекватныхъ.
кстати, книга про медведей. Бродяги севера. Джеймс Оливер Кенвуд.Советское издание. 1991 года. я его перечитываю, когда шесть книг из библиотети заканчиваются. а не сходил для замены.
Антифлуд для адекватныхъ.
Опять завис я Алекс на карасях твоих. Аккуратней про котов и акимов. Есть кому тебе красную карточку показзать- сам панимаешь. 8-)