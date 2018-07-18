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Назначен руководитель управления информатизации, оказания госуслуг и архивов Костанайской области

18 июля 2018, 11:23 |  Государство

Должность руководителя управления занял Абдукаримов Еркебулан. Об этом сегодня, 18 июля, сообщили в пресс-службе управления. До этого обязанности и.о. руководителя выполняла Комбат Жаркинбаева.

Фото пресс-службы

ГУ «Управление информатизации, оказания государственных услуг и архивов» 27 февраля 2018 года реорганизовали из ГУ «Управление архивов и документации акимата Костанайской области».

Справка

Еркебулан Жумагалиевич Абдукаримов имеет два высших образования. Окончил Университет Манчестер в Англии (второе образование получил в Казахском государственном юридическом университете). Является степендиатом «Болашак». Свободно владеет казахским, русским, английским, турецким языками.

С 2011 по 2015 год работал в министерствах образования и науки, индустрии и новых технологий, по инвестициям и развитию,

С 2015 по 2018 год - главным экспертом, заведующим сектора информатизации Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, г. Астана.
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