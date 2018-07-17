Республиканская велогонка среди юношей и девушек 2002-2004 г. р. прошла в Костанае
Дмитрий ПЕТРЕНКО
Республиканская многодневная велогонка среди юношей и девушек 2002-2004 г. р. проходила в ДЮСШ №1 с 14-го по 16 июля.
- Это республиканская многодневная гонка, посвящённая памяти мастера спорта международного класса СССР, чемпиона СССР, 10-кратного чемпиона Каз. ССР по велоспорту Валентина Бобылева, который родился в Боровском районе, - рассказал «НГ» старший тренер Костанайской области по велоспорту Николай ХАТУНЦЕВ. - 15-й раз подряд мы уже проводим эти соревнования - с 2003 года.
Валентин Бобылев, легенда не только костанайского, но и советского спорта, погиб в 1979 году. Его память уже на протяжении 15 лет чтут молодые, подающие надежды велосипедисты.
В этом году участие в многодневке приняли 42 велосипедиста, которые представляли только Кокшетау и Костанай. Такое небольшое количество участников объясняется тем, что 10 июля закончился чемпионат РК по велоспорту среди юношей, поэтому многие спортсмены приехать не смогли.
В первый день прошла групповая гонка на 54 км, в которой костанаец Данил Коваль занял 1 место среди юношей, а еще один представитель команды хозяев Александр Сивков был вторым в этой же возрастной группе.
Данил Коваль
Александр Сивков
Во второй день в гонке-критериум на 24 км третье место среди девушек заняла спортсменка из Костаная Виктория Тропина, а победу среди юниоров одержал воспитанник ДЮШ № 1 Дмитрий Потапенко.
Костанаец Дмитрий Потапенко победил в гонке-критериум и индивидуальной гонке среди юниоров
В третий день участники состязались в индивидуальной гонке на 20 км. Первое место вновь заняли Данил Коваль и Виктория Тропина. Среди юниоров снова победил Дмитрий Потапенко. Причем Потапенко через 100 метров после старта в индивидуальной гонке вернулся, поменял колесо и, стартовав заново, добился победы.
Виктория Тропина из Костаная заняла 1 место в индивидуальном зачёте и 3 место в гонке-критериум
Напомним, что 2017 год был более урожайным на медали для нашей области. Данил Марухин стал чемпионом Азии в групповой гонке среди юниоровт и серебряным призером Кубка мира в многодневной гонке, а Дмитрий Потапенко стал чемпионом кубка Азии по маунтинбайку. Кроме того, Дмитрий Лукьянов стал чемпионом РК среди взрослых в многодневной гонке.
Чернышева Кристина
Амиркул Нурдаулет
Исмагулов Тамерлан
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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