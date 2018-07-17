Экс-игрок "Ливерпуля" и "Реала" перешел в "Тобол"
Аргентинский нападающий Хуан Лескано перешел в костанайский "Тобол", передает корреспондент Vesti.kz.
Хуан Лескано / Фото с сайта ФК "Анжи"
Согласно данным Transfermarkt.de, 25-летний игрок перешел на правах аренды сроком на один год. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 800 тысяч евро.
Последние пять лет Лескано провел в России, защищая цвета "Енисея", "СКА-Хабаровска" и "Анжи". В последнем сезоне в составе махачкалинцев он провел 19 матчей в российской премьер-лиге и забил пять голов.
До этого аргентинский форвард выступал в швейцарском "Лугано" и "Аль-Ахли" из ОАЭ. Свою европейскую карьеру аргентинец начинал в молодежных командах "Ливерпуля" и мадридского "Реала".
Добавим, что Лескане стал третьим новичком "Тобола" в летнее трансферное окно. Ранее состав костанайцев пополнили защитники Марат Быстров и румын Йонуц Ларие.
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