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Сергей_я
Экс-игрок "Ливерпуля" и "Реала" перешел в "Тобол"
Сабыр: Детям на операции нет денег,а на Хуана есть.. в этом весь Казахстан. Для того, что б начали делать детям операции, за счет государства, нужно чиновнику дать откат. Иначе по-другому не...
17.07.18 17:31
Алиса
Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды батыра в Костанае
Обликоморале: шоб взамен кажного скошенного саженца 5 посадили и года два ухаживали А сосна весьма дешева- где-то встречала предложение- что-то в районе 5-10 тнг саженец. Вопрос еще и в том:...
17.07.18 17:27
211
Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды батыра в Костанае
Все там.. Ауу! Тут тебе и сосенки и сосны и березы.. a.radikal.ru
17.07.18 17:18
211
Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды батыра в Костанае
Граждане.. Не путайте город и деревню однака.. Вчера вот наслаждался там.. b.radikal.ru
17.07.18 17:15
211
Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды батыра в Костанае
yudjin: страна рукож...ых припадочных лесорубов с газонокосилкой в руках... Ну так устройся туда и выполни ту работу не так рук...по... Тебе ни один работяга не нравится в жизни и ты им всеми...
17.07.18 17:05
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Экс-игрок "Ливерпуля" и "Реала" перешел в "Тобол"

17 июля 2018, 16:24 |  Спорт

Аргентинский нападающий Хуан Лескано перешел в костанайский "Тобол", передает корреспондент Vesti.kz.

Хуан Лескано / Фото с сайта ФК "Анжи"

Согласно данным Transfermarkt.de, 25-летний игрок перешел на правах аренды сроком на один год. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 800 тысяч евро.

Последние пять лет Лескано провел в России, защищая цвета "Енисея", "СКА-Хабаровска" и "Анжи". В последнем сезоне в составе махачкалинцев он провел 19 матчей в российской премьер-лиге и забил пять голов.

До этого аргентинский форвард выступал в швейцарском "Лугано" и "Аль-Ахли" из ОАЭ. Свою европейскую карьеру аргентинец начинал в молодежных командах "Ливерпуля" и мадридского "Реала".

Добавим, что Лескане стал третьим новичком "Тобола" в летнее трансферное окно. Ранее состав костанайцев пополнили защитники Марат Быстров и румын Йонуц Ларие. 
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Комментарии к новости
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§ Горожанин_kst
Re: Экс-игрок "Ливерпуля" и "Реала" перешел...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1262
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 17.07.18 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А на Месси чё не хватило?
Постеснялись бы суммы трансферов озвучивать, команда ещё не частная вроде, а такие деньги швыряет направо и налево.Нехорошо это на чужие жировать.
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§ Сабыр
Re: Экс-игрок "Ливерпуля" и "Реала" перешел...
Сабыр


(Пользователи)
Сообщений: 14
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 17.07.18 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Детям на операции нет денег,а на Хуана есть.. И чот не думаю я что это сугубо частные инвестиции ;-) Интересная страна Казахстан..
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§ Гога
Экс-игрок "Ливерпуля" и "Реала" перешел в "Тобол"
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 20
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.07.18 - 17:15
Комментарий проходит проверку.
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§ Сергей_я
Re: Экс-игрок "Ливерпуля" и "Реала" перешел...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2512
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 17.07.18 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Детям на операции нет денег,а на Хуана есть..

в этом весь Казахстан. Для того, что б начали делать детям операции, за счет государства, нужно чиновнику дать откат. Иначе по-другому не работает. Поэтому и собираем всем миром, всей страной по крохам
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