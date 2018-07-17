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«Нельзя без волнения слушать то, что он делает», - первый учитель Ернара Садирбаева о его победе на «Славянском базаре»

Татьяна НАЗАРУК

17 июля 2018, 15:56 |  Культура

Уроженец Костаная и выпускник Казахской национальной академии искусств им. Жургенова Ернар Садирбаев занял первое место в международном конкурсе «Славянский базар-2018», который традиционно проходит в белорусском Витебске. Итоги конкурса стали известны вчера, 16 июля.

Фото informburo.kz

23-летний артист исполнил две песни и набрал одинаковое количество баллов с обладателем Гран-при конкурса - певцом из Румынии.

Ернар Садирбаев на казахстанской эстраде больше известен под псевдонимом Амре. Певец управляет собственной звукозаписывающей студией, сам пишет музыку, делает аранжировку и сочиняет слова к песням.

Свой творческий путь артист начинал в Костанае, в вокальной студии при СШ № 20, где он и учился. Его первым педагогом стал заслуженный артист Казахской ССР и Украинской ССР Александр Иванович КАЛУГИН. Он и по сей день остается духовным наставником Садирбаева.

После победы костанайца на «Славянском базаре» корреспонденты «НГ» встретились с Александром Ивановичем и побеседовали с ним о судьбе и творчестве его ученика.

Калугин начал заниматься с Ернаром, когда парню было всего 12 лет. После вокальной студии при школе он отучился в педколледже, научился играть на баяне, гитаре.

- Я сразу увидел, что в нем какая-то искорка есть, - рассказал «НГ» Александр Калугин. - У него было огромное желание работать. Временами Ернар хотел бросить, потому что не получалось. Я его уговаривал остаться, говорил, что нужно отдохнуть. Они (молодые таланты - «НГ») ведь все максималисты, с ними сложно. Нужно было найти точки соприкосновения.

В свое время, говорит Калугин, он поставил перед Садирбаевым задачу взять первое место на областном конкурсе «Золотой микрофон». До участия в нем Ернара победа доставалась исключительно артистам из Аркалыка. У Садирбаева получилось.

Дальше были конкурсы за конкурсами и череда побед. В этом году, уже будучи студентом выпускного курса старейшей академии искусств в Алматы, Ернар подал заявку на престижный международный конкурс «Славянский базар». Отборочные туры прошел успешно и с самого начала претендовал на победу. Александр Калугин в успехе своего ученика не сомневался.

- Я вообще думал, что он возьмет Гран-при, - смеется Александр Иванович. - Мы вместе с ним готовились, он советовался со мной, приезжал в Костанай, показывал первую запись, мне она не понравилась, мы исправляли недочеты. Мне всегда нравилось, что Ернар меня выслушает и сделает по-своему - очень вкусно. Нельзя без волнения слушать то, что он делает. Такого певца с руками и ногами заберут.

На конкурсе Ернар Садирбаев исполнил две композиции: на стихи Андрея Вознесенского «Подбери музыку» и песню на французском языке «Я сплю на розах».

- О последнем выступлении Ернара члены жюри начали говорить: это не типично, не патриотично, песня не раскрыта, - рассказывает Калугин. - Оосбенно критиковала его Роза Рымбаева. Но председатель жюри, итальянский певец Робертино Лоретти, свои дополнительные 10 баллов отдал Ернару.

С Ернаром Садирбаевым после победы в конкурсе уже подписала контракт на две песни группа «Песняры». За 1 место певец получил $15 000.
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§ сайлау курманов
Re: «Нельзя без волнения слушать то, что он делает», - первый...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2810
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 17.07.18 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
оказалось в нашей казахстанской эстраде присутствуют два ернара , один из них что постарше является настоящим мэтром и уже собрал целую толпу поклонников , но тут случилось , что член жюри коим явилась прима нашей эстрады РР, не лестно отозвалась про первого ернара , мол он не дотягивает до второго молодого и тут началось , поклонники первого стали в соцсетях изобличать приму во всем что можно
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