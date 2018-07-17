10 июля “НГ” обратила внимание на то, что сосны, высаженные вдоль проспекта Кобланды батыра, стали уступать по высоте растущей рядом траве. Гадать о том, как эту проблему будут решать коммунальные службы, долго не пришлось.
Сегодня, 17 июля, на этом месте корреспонденты "НГ" обнаружили свежескошенную траву, а вместе с ней - и саженцы. Только на стометровом участке вдоль бульвара Молодежи, по одну сторону дороги, скосили более десятка саженцев. Части девяти из них нам найти удалось.
Это уже не первая попытка озеленения проспекта Кобланды батыра в Костанае. В прошлом году засохшие саженцы были выше травы, но тогда сотрудники уходной организации их вырывали руками.
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Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды батыра в Костанае
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Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды батыра в Костанае
Все там.. Ауу! Тут тебе и сосенки и сосны и березы.. a.radikal.ru
Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды батыра в Костанае
Граждане.. Не путайте город и деревню однака.. Вчера вот наслаждался там.. b.radikal.ru
Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды батыра в Костанае
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