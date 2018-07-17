Назарбаев: Акционеры откатывали деньги, нам не нужно огромное количество банков

Появилось видео встречи Нурсултана Назарбаева с главой Национального Банка РК Данияром Акишевым, передает Tengrinews.kz. Видео было опубликовано телеканалом "Хабар 24".

Фото ©Турар Казангапов

"Прошлогодние провалы банков (из-за чего мы приняли изменения в закон) говорили о том, что баловаться стали люди. Создавать банки и начинать работать - это никакой не рынок. Это напрямую влияет на благосостояние людей и на государственные финансы", - отметил Президент во время встречи.

"Чуть-чуть деньжат соберут, приходят открывать банк. Нацбанк разрешение дает. Потом начинают уговаривать, бегают по улицам, по остановкам: "Мы даем огромные проценты! Вложите деньги к нам". Люди верят и идут туда. А потом акционеры воруют эти деньги. Раздают своим. Полное безобразие в банковской системе было. Нормальный банк никогда не даст кредиты несостоятельным получателям".

"А у нас что получилось? Сами акционеры, заведомо зная, что не вернется, давали своим. Откатывали деньги, воровали! Нам не нужно огромное количество банков", - подчеркнул Назарбаев.

"Банки - это деньги. Деньги - это экономика. Экономика - это благосостояние людей. Люди идут в эти банки, считая, что это государственная система. А на самом деле мошенники обманывают. Как БТА Банк разворовали - 6-7 миллиардов долларов, до сих пор восстанавливаем. Я требую от тебя после этого, не должно допускаться безобразия!" - заключил Президент.