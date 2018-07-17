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Подводный охотник утонул во время ночного погружения в Костанайской области

Татьяна НАЗАРУК

17 июля 2018, 10:44 |  Происшествия

Несчастный случай произошел в ночь с 16 на 17 июля, около 00.00, в 2 км от с. Буденновка в Мендыкаринском районе.

Фото из социальных сетей

Во время ночного погружения в Тобол утонул председатель рудненского клуба подводной охоты «Посейдон», 47-летний Андрей Набибулин. Об этом «НГ» сообщили его коллеги.

Набибулин был опытным ныряльщиком, подводной охотой занимался около 15 лет. Он был активным борцом с браконьерством, неоднократно проводил акции по очистке Тобола от брошенных сетей в Рудном.

В Буденновку он поехал вместе с товарищем по клубу. Набибулин нырнул, запутался в водной растительности, не смог выбраться самостоятельно и стал звать на помощь. Его напарник в это время тоже был в воде.

- Там кругом все заросшее было, - рассказал "НГ" напарник Андрея Набибулина Денис. - Он мне кричал: «Помоги-помоги!» Пока я выбрался на берег, чтобы определить, где он находится, пока доплыл до него, уже свет фонаря утопал в воде. Он клубок травы на себя намотал. Он же крупный, я его минут 15 только доставал. Потом давай откачивать, но признаков жизни Андрей уже не подавал.

Из Буденновки на место трагедии вызвали медсестру, но реанимационные мероприятия уже были бесполезны. Смерть констатировали в 01.30.

Этот факт «НГ» подтвердили в пресс-службе ДЧС Костанайской области. В Буденновку выезжали представители ДЧС и полиция. Напарнику Набибулина пришлось встречать подмогу на трассе, так как место, где ныряли охотники, труднодоступное.
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§ arman_kst
Re: Подводный охотник утонул во время ночного погружения в...
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 13
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 17.07.18 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Охотничьй нож надо было взять на поясе
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