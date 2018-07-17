Подводный охотник утонул во время ночного погружения в Костанайской области
Татьяна НАЗАРУК
Несчастный случай произошел в ночь с 16 на 17 июля, около 00.00, в 2 км от с. Буденновка в Мендыкаринском районе.
Фото из социальных сетей
Во время ночного погружения в Тобол утонул председатель рудненского клуба подводной охоты «Посейдон», 47-летний Андрей Набибулин. Об этом «НГ» сообщили его коллеги.
Набибулин был опытным ныряльщиком, подводной охотой занимался около 15 лет. Он был активным борцом с браконьерством, неоднократно проводил акции по очистке Тобола от брошенных сетей в Рудном.
В Буденновку он поехал вместе с товарищем по клубу. Набибулин нырнул, запутался в водной растительности, не смог выбраться самостоятельно и стал звать на помощь. Его напарник в это время тоже был в воде.
- Там кругом все заросшее было, - рассказал "НГ" напарник Андрея Набибулина Денис. - Он мне кричал: «Помоги-помоги!» Пока я выбрался на берег, чтобы определить, где он находится, пока доплыл до него, уже свет фонаря утопал в воде. Он клубок травы на себя намотал. Он же крупный, я его минут 15 только доставал. Потом давай откачивать, но признаков жизни Андрей уже не подавал.
Из Буденновки на место трагедии вызвали медсестру, но реанимационные мероприятия уже были бесполезны. Смерть констатировали в 01.30.
Этот факт «НГ» подтвердили в пресс-службе ДЧС Костанайской области. В Буденновку выезжали представители ДЧС и полиция. Напарнику Набибулина пришлось встречать подмогу на трассе, так как место, где ныряли охотники, труднодоступное.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
Пользователей: 1
Всего: 200
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Флуд и оффтопик (часть 3)
Ваш земляк: Когда пациент был пойман и публично выпорот за неоднократное уличение во лжи, изгнан из Форума, где он клялся-божился, что сюда больше ни ногой, ЭТО продолжило "творить" под...
Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
Обликоморале: Но в том то и дело, что по 200 с России были ничешные Ваши китайцы самые китаистые китайцы! :-)
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
да , мяч для Байрона. от Путина. это было круто. Меланья словила. хоть и в желтом. наверное фбр будет проверять. есть ли там магнитофон.
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60: наверное нет уже. открыл ..дело 5 секунд, однако...
Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
Мишаня: Но в том то и дело, что по 200 с России были ничешные, когда южные по 300-350, фубЭ.