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18 июля в Казахстане временно приостановят работу радио и телевидение

17 июля 2018, 10:31 |  Общество
В Казахстане 18 июля временно отключат все телеканалы и радио, передает Informburo.kz со ссылкой на пресс-службуАО "Казтелерадио".

"18 июля с 03:00 до 17:00 по времени Астаны в спутниковой и эфирной сети телерадиовещания АО "Казтелерадио" будут проводиться планово-профилактические работы с пропаданием телевизионного и радио сигнала", – сообщили в компании.

По правилам технической эксплуатации систем телерадиовещания комплексные профилактические работы и измерения проводятся один раз в квартал. Последний раз профилактику проводили в апреле этого года.

"Казтелерадио" приносит извинения за временные неудобства.

АО "Казтелерадио" является национальным оператором РК в области телерадиовещания и осуществляет деятельность по распространению теле-, радиоканалов посредством спутникового и эфирного телерадиовещания.
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