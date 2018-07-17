В Казахстане 18 июля временно отключат все телеканалы и радио, передает Informburo.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Казтелерадио".

"18 июля с 03:00 до 17:00 по времени Астаны в спутниковой и эфирной сети телерадиовещания АО "Казтелерадио" будут проводиться планово-профилактические работы с пропаданием телевизионного и радио сигнала", – сообщили в компании.

По правилам технической эксплуатации систем телерадиовещания комплексные профилактические работы и измерения проводятся один раз в квартал. Последний раз профилактику проводили в апреле этого года.

"Казтелерадио" приносит извинения за временные неудобства.

АО "Казтелерадио" является национальным оператором РК в области телерадиовещания и осуществляет деятельность по распространению теле-, радиоканалов посредством спутникового и эфирного телерадиовещания.