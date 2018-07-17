18 июля в Казахстане временно приостановят работу радио и телевидение
"18 июля с 03:00 до 17:00 по времени Астаны в спутниковой и эфирной сети телерадиовещания АО "Казтелерадио" будут проводиться планово-профилактические работы с пропаданием телевизионного и радио сигнала", – сообщили в компании.
По правилам технической эксплуатации систем телерадиовещания комплексные профилактические работы и измерения проводятся один раз в квартал. Последний раз профилактику проводили в апреле этого года.
"Казтелерадио" приносит извинения за временные неудобства.
АО "Казтелерадио" является национальным оператором РК в области телерадиовещания и осуществляет деятельность по распространению теле-, радиоканалов посредством спутникового и эфирного телерадиовещания.
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