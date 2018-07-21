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lelik1375
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21.07.18 19:23
drakon
Флуд и оффтопик (часть 3)
211: флуд свой сделал, вот и флуди там.. И фотки - выставляй,нормальные... :lol:
21.07.18 19:21
Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Марик. Давай нормальные фотки скидывай. Пивас, шашлык .А блинчики в топку. d.radikal.ru Вот такие.
21.07.18 19:05
Rexyn
Еще один монументальный арт появился в Костанае
Материал обновлен - добавлено видео (таймлапс)
21.07.18 19:01
Vital
Дмитрий ПЕТРЕНКО: Плата за службу Родине
В СССР было так: родился и тебя бесплатно в больнице обслужили накормили и отправили в садик. Потом школа. Универ и все бесплатно. Ну и идешь долги родине отдавать на два года. А седня как? Пока...
21.07.18 18:54
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Дмитрий ПЕТРЕНКО: Плата за службу Родине

«В военные и силовые академии поступить можно чаще всего либо за деньги, либо по связям»
21 июля 2018, 09:10 |  Мнения

Недавно министр образования и науки Ерлан Сагадиев прилетал в Костанай на присягу первого выпуска военной кафедры КГУ. Эта военная кафедра - третья в Северном регионе, такие есть еще в Кокшетау и Петропавловске. Министр отметил, что военные кафедры нужны и являются неотъемлемой частью морально-патриотического воспитания. При этом он не упомянул, что обучение на кафедре, выпускающей офицеров запаса для армии своей же страны, должно оплачиваться из кармана граждан. А это для тех, кто не поступил на грант, 400 000 тенге за 2 года, помимо платы за обучение в вузе. Хотя, возможно, этот вопрос должен быть адресован и министру обороны РК.

Численность казахстанской армии, по официальным данным, составляет 100 000 человек. Для страны с такой большой картой и населением, как в одной Москве, армия не очень большая. Но, по сравнению с Эстонией, где в войсках служат 5 500 человек, эта цифра представляется весомой.

Несколько лет назад в Казахстане для граждан, достигших 24 лет и не желающих призываться на срочную службу в армию или не имеющих такой возможности в связи с семейными обстоятельствами, ввели альтернативу: при перечислении 260 000 тенге на счёт министерства обороны новобранец проходит 40-дневный курс молодого бойца, стреляя из оружия всего один раз, пользуясь сотовым телефоном, который всегда при нём, на выходных ночуя не в казарме, а в съёмных квартирах, кайфуя в ночных клубах и опаздывая на построение, приходя из них под утро.

То есть, открыли новый способ дохода в оборонный бюджет и якобы подготовили гражданина к боевым действиям. Встретил одного такого. «Я дембельнулся недавно», - сказал он с гордостью. «А где служил?» «В ВТШ (военно-техническая школа - авт.). Сказать, что мне было смешно, это не сказать ничего. Таким образом и волки сыты, и овцы целы, но в последних в случае боевых действий я совсем не уверен.

В большинстве стран мира платят неплохие подъёмные деньги поступающим на военную службу. У нас же они настолько мизерные, что говорить о них не имеет смысла. По неизвестным причинам парней, горячо желающих служить в армии, «рубят» на комиссии, а те идут обходными путями, давая взятки - за то, чтобы служить своей стране! Немыслимо, но все знают, что в военные или силовые академии поступить можно чаще всего либо за деньги, либо по связям, либо должно присутствовать и то, и другое.

СМИ и увешанные медалями и орденами во весь китель генералы и полковники не участвующей в официальных войнах страны (за исключением военных действий СССР в Афганистане и миротворческих миссий Казбата) сообщают об успешно проводимых учениях (а такие безусловно есть). Но, проходя срочную службу командиром отделения роты морской пехоты, я дважды видел, как были провалены учения, проводимые министерством обороны. И так - во многих частях.

В 2011 году около тысячи рабочих в Жанаозене подняли бунт по поводу зарплат, в результате были устроены массовые беспорядки, поджоги. При подавлении волнений погибли люди. На место событий выехали все: Республиканская гвардия (СГО), Национальная гвардия (ВВ), морская пехота, полиция, КНБ, все, кого могли отправить. Но ведь им противостояли даже не профессиональные военные...

А если это была бы не тысяча практически безоружных рабочих, а сотня профессиональных боевиков? Или если бы в этот же момент атака пришла с другой стороны карты нашей страны, а все силы тем временем были направлены на работяг?

В 2015 году в части морской пехоты во время учений потонули 4 БТР, четверо водителей-механиков пошли ко дну. И случаи гибели военных во время учений - не редкость.

Отдать долг Родине - священная конституционная обязанность каждого гражданина. Но даёт ли государство своим гражданам в полной мере эту возможность? Наша армия, по официальным данным, занимает 50 место в рейтинге сильнейших армий мира. Возможно, если бы государство, а в частности - министерство обороны, пересмотрело своё отношение к положению дел, мы бы входили в десятку.
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Комментарии к новости
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§ Инквизитоp
Re: Дмитрий ПЕТРЕНКО: Плата за службу Родине
Инквизитоp


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 84
Регистрация: 18.09.14
Отправлено: 21.07.18 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Численность казахстанской армии, по официальным данным, составляет 100 000 человек

100 тыс, 1 млн, 10 млн, какая разница, если есть технология способна один ударом сократить численность до 0?
Сейчас имеет место быть только профессиональная армия, а она не обязательно должна быть многочисленна.
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§ 211
Re: Дмитрий ПЕТРЕНКО: Плата за службу Родине
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3122
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.07.18 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С прибалтами то сравнивать нечего, они могут и не иметь армии, но будут надежно защищены..
У нас же конечно армия и огромная страна просто несопоставимы..
Даже если им платить какие то большие день6и..
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§ Йцукен
Re: Дмитрий ПЕТРЕНКО: Плата за службу Родине
Йцукен


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 25.05.18
Отправлено: 21.07.18 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вообще в принципе не понимаю зачем содержать 100 тыс дармоедов, толку от них как от козла молока. Лучше сделали профессиональную армию и поатили им хорошие день а контенгент снизили до 15-20 тыс. Лучше 20 тыс профессионалов чем 100 тыс потенционалтных строителей дач генералов и и безвольно шатающихся по городу бедолаг.
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§ Сабыр
Re: Дмитрий ПЕТРЕНКО: Плата за службу Родине
Сабыр


(Пользователи)
Сообщений: 20
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 21.07.18 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Отдать долг Родине - священная конституционная обязанность"
Я,лично,вообще так не считаю! Ничего я не должен! Я покупаю бензин по мировым ценам,в нашей земле вся таблица Менделеева, и т.д. и т.п,а мы нищие! Меня обкрадывают каждые 5 лет,проведением девальвации тенге! Кому я ещё что-то должен и за что??? Кого я должен защищать и от кого?? Или для кого я должен приехать из армии в цинковом гробу или как минимум с искалеченной психикой?? Поэтому,ребята,я никому и ничего не должен!
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§ 211
Дмитрий ПЕТРЕНКО: Плата за службу Родине
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3122
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.07.18 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Поэтому,ребята,я никому и ничего не должен!

Это лучше сказать своей семье, если враг нападет и начнет тьфу тьфу их уничтожать..
Что ты им ничего не должен и что тебя кто то там обкрадывал, но ты молчал..
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§ Khalisi
Re: Дмитрий ПЕТРЕНКО: Плата за службу Родине
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 24
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 21.07.18 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прдавление бунта - это всегда потери. Как со стороны бунта, так и со стороны подавляющих. Это такие же люди. У разных людей разные навыки. Ведь в армию идут пацаны, у которых даже усы не растут.
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§ Сабыр
Дмитрий ПЕТРЕНКО: Плата за службу Родине
Сабыр


(Пользователи)
Сообщений: 20
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 21.07.18 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Это лучше сказать своей семье

Это я лучше скажу другой семье,в руках которой все наши недра и богатства! Только вот они уже будут подлетать к Лондону или Нью-Йорку!
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§ Khalisi
Re: Дмитрий ПЕТРЕНКО: Плата за службу Родине
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 24
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 21.07.18 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:Поэтому,ребята,я никому и ничего не должен!

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31701#772653

Вот она- любовь к своей Родине! Гордимся нынешним поколением. Ведь Родина мне все должна, а я ей ничего.
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§ Vradon
Re: Дмитрий ПЕТРЕНКО: Плата за службу Родине
Vradon


(Пользователи)
Сообщений: 56
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 21.07.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:Это лучше сказать своей семье, если враг нападет и начнет тьфу тьфу их уничтожать.. Что ты им ничего не должен и что тебя кто то там обкрадывал, но ты молчал..

Это как - Почему я должен отдавать долг родине, если я ничего у неё не занимал :lol:
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§ Khalisi
Re: Дмитрий ПЕТРЕНКО: Плата за службу Родине
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 24
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 21.07.18 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не нравятся обязанность - откажитесь от прав. От гражданства своей родины. Будьте человеком без гражданства и тогда родина не будет с вас требовать ничего, что она требует со своих граждан, пользующихся всем комплексом положенных гражданам прав. Меня всегда это смешит - как много и попусту говорить - так тут все в первых рядах, а как что-то сделать - ну нееее, пусть кто нибудь другой откажется, а я посмотрю.
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§ Khalisi
Re: Дмитрий ПЕТРЕНКО: Плата за службу Родине
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 24
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 21.07.18 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
От перевода стрелок и поиска виновных мало что меняется, а что нужно делать? Как это изменить? Какие конкретные предложения? Вот у нас есть проблема - так давайте ее решать - как? Каким путём? Где это все? Давайте не будем голословными, а найдём решение и решим это все?
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§ 211
Дмитрий ПЕТРЕНКО: Плата за службу Родине
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3122
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.07.18 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Это я лучше скажу другой семье,в р

Нет.
Не нужно путать..
Родина для меня это где похоронена моя мать, хотя она гражданка России, мой отец..
Родина для меня это степные просторы, сестра, ребенок если будет..
Многочисленные племяшки..
Неужели я готов их предать?
Нет..
Буду биться за них, за каждую пролитую их каплю крови..
Вот что такое Родина..
А ты путаешь ее с какими то личными бытовыми проблемами..
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§ elektron
Дмитрий ПЕТРЕНКО: Плата за службу Родине
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1717
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.07.18 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Khalisi:
и тогда родина не будет с вас требовать ничего, что она требует со своих граждан, пользующихся всем комплексом положенных гражданам прав.

C этого места поподробнее плиз! ;-) Что и за что требовать?
И какими это комплексными услугами, и кто пользуется?
Родить, денег стоит, дать ребёнку образование, опять денег стоит. Медицина, ХМмм тоже не дёшево. Так про что это Вы?
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§ 211
Дмитрий ПЕТРЕНКО: Плата за службу Родине
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3122
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.07.18 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vradon:
Почему я должен отдавать долг родине, если я ничего у неё не занимал

Нет.
Ты отдаешь долг прежде вмего самому себе, когда настанет выбор..
И хорошо что у нас пока как во многих странах и их семьях, такого выбора нет..
Или ты останешься жить и отдашь добровольно свою семью за свою жизнь, или же спасешь их, но сам падешь в неравной борьбе..
Так пусть у нас и дальше не будет его и будет мирное небо над головой..
Профайл

§ 211
Дмитрий ПЕТРЕНКО: Плата за службу Родине
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3122
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.07.18 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
дать ребёнку образование, опять денег стоит. Медицина, ХМмм тоже не дёшево. Так про что это Вы

Ты описал свою Германию..
Так она для тебя не Родина и тебе плевать на нее?
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