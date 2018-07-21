Дмитрий ПЕТРЕНКО: Плата за службу Родине

Недавно министр образования и науки Ерлан Сагадиев прилетал в Костанай на присягу первого выпуска военной кафедры КГУ. Эта военная кафедра - третья в Северном регионе, такие есть еще в Кокшетау и Петропавловске. Министр отметил, что военные кафедры нужны и являются неотъемлемой частью морально-патриотического воспитания. При этом он не упомянул, что обучение на кафедре, выпускающей офицеров запаса для армии своей же страны, должно оплачиваться из кармана граждан. А это для тех, кто не поступил на грант, 400 000 тенге за 2 года, помимо платы за обучение в вузе. Хотя, возможно, этот вопрос должен быть адресован и министру обороны РК.

Численность казахстанской армии, по официальным данным, составляет 100 000 человек. Для страны с такой большой картой и населением, как в одной Москве, армия не очень большая. Но, по сравнению с Эстонией, где в войсках служат 5 500 человек, эта цифра представляется весомой.

Несколько лет назад в Казахстане для граждан, достигших 24 лет и не желающих призываться на срочную службу в армию или не имеющих такой возможности в связи с семейными обстоятельствами, ввели альтернативу: при перечислении 260 000 тенге на счёт министерства обороны новобранец проходит 40-дневный курс молодого бойца, стреляя из оружия всего один раз, пользуясь сотовым телефоном, который всегда при нём, на выходных ночуя не в казарме, а в съёмных квартирах, кайфуя в ночных клубах и опаздывая на построение, приходя из них под утро.

То есть, открыли новый способ дохода в оборонный бюджет и якобы подготовили гражданина к боевым действиям. Встретил одного такого. «Я дембельнулся недавно», - сказал он с гордостью. «А где служил?» «В ВТШ (военно-техническая школа - авт.). Сказать, что мне было смешно, это не сказать ничего. Таким образом и волки сыты, и овцы целы, но в последних в случае боевых действий я совсем не уверен.

В большинстве стран мира платят неплохие подъёмные деньги поступающим на военную службу. У нас же они настолько мизерные, что говорить о них не имеет смысла. По неизвестным причинам парней, горячо желающих служить в армии, «рубят» на комиссии, а те идут обходными путями, давая взятки - за то, чтобы служить своей стране! Немыслимо, но все знают, что в военные или силовые академии поступить можно чаще всего либо за деньги, либо по связям, либо должно присутствовать и то, и другое.

СМИ и увешанные медалями и орденами во весь китель генералы и полковники не участвующей в официальных войнах страны (за исключением военных действий СССР в Афганистане и миротворческих миссий Казбата) сообщают об успешно проводимых учениях (а такие безусловно есть). Но, проходя срочную службу командиром отделения роты морской пехоты, я дважды видел, как были провалены учения, проводимые министерством обороны. И так - во многих частях.

В 2011 году около тысячи рабочих в Жанаозене подняли бунт по поводу зарплат, в результате были устроены массовые беспорядки, поджоги. При подавлении волнений погибли люди. На место событий выехали все: Республиканская гвардия (СГО), Национальная гвардия (ВВ), морская пехота, полиция, КНБ, все, кого могли отправить. Но ведь им противостояли даже не профессиональные военные...

А если это была бы не тысяча практически безоружных рабочих, а сотня профессиональных боевиков? Или если бы в этот же момент атака пришла с другой стороны карты нашей страны, а все силы тем временем были направлены на работяг?

В 2015 году в части морской пехоты во время учений потонули 4 БТР, четверо водителей-механиков пошли ко дну. И случаи гибели военных во время учений - не редкость.

Отдать долг Родине - священная конституционная обязанность каждого гражданина. Но даёт ли государство своим гражданам в полной мере эту возможность? Наша армия, по официальным данным, занимает 50 место в рейтинге сильнейших армий мира. Возможно, если бы государство, а в частности - министерство обороны, пересмотрело своё отношение к положению дел, мы бы входили в десятку.