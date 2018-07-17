Рост половых и других преступлений в отношении несовершеннолетних в Костанайской области связывают с деградацией института семьи

За 6 месяцев 2018 года в Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Костанайской области рассмотрели 48 уголовных дел, за тот же период 2017-го – лишь 25.

Увеличилось количество преступлений, совершаемых как самими подростками, так и в отношении их. Об этом сегодня, 16 июля, говорили на брифинге в ювенальном суде.

- Резко выросло количество отказов от детей молодыми отцами, которые после разводов не хотят платить алименты, - сообщила председатель суда по делам несовершеннолетних Карлыгаш ШАРМУХАМЕТОВА. – После развода мужчина какое-то время платит алименты, потом перестает. Женщина подает в суд на лишение прав отцовства, тогда отец просит, чтобы она отказалась от претензий на алименты. Чаще всего такие пары приходят по договоренности. Поражает, что мужчины с легкостью отказывают от прав на ребенка. А если завтра умрет мама ребенка, что с ним будет? Никто не задумывается.

В два с лишним раза выросло количество преступлений, связанных с развратными действиями в отношении несовершеннолетних. За первые 6 месяцев 2017 года их было зарегистрировано 4, за прошедшие полгода – уже 9.

- В 2016 году вообще было всего одно такое преступление, рост мы отмечаем с 2017-го года, когда сразу было рассмотрено 9 или 12 дел, - рассказала Шармухаметова. – Отчасти это связано с тем, что такие случаи стали чаще выявляться - родители не боятся о них говорить. Но главные причины мы видим в том, что мамы оставляют своих детей наедине с сожителями, что ведет к развратным действиям с их стороны. Оставлять девочек, особенно в период полового созревания, без присмотра нельзя.

Председатель ювенального суда привела несколько случаев, когда мамы уходили в ночную смену, оставляя дочек со своими сожителями, зачастую - с уголовным прошлым. В результате совершались половые преступления.

- Все чаще дети становятся просто орудием в руках родителей и средством манипуляции, пока они выясняют свои отношения, к примеру, при разводе, - отметила Шармухаметова. – А женщины дорожат сожителями больше, чем детьми. Все это мы связываем с деградацией института семьи. Молодые люди не хотят нести ответственность. Недавно я прочитала в Интернете, что на Украине хотят вообще убрать из учебников понятие семьи и родителей, так как большинство детей воспитывается в неполных семьях. Я считаю, это неправильно. Наоборот - нужно воспитывать детей на положительных примерах, на примерах образцовых семей, чтобы они знали, какой должна быть семья.

В связи с этим, отметила председатель ювенального суда, в Верховном суде РК ведется большая работа по созданию семейных судов. То есть, ювенальные суды будут реформированы в семейные. И дела, связанные с бракоразводными процессами, выплатой алиментов, лишением родительских прав и других, которые сейчас рассматриваются в городском суде, будут рассматриваться в семейном суде. Предлагается также создание ночного суда, который будет работать с 18.30 до 22.00. Такие суды будут вести дела о ДТП. Тогда владельцы авто смогут получать страховые выплаты в течение 15 дней, а не трех месяцев, как сейчас.