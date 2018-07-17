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Рост половых и других преступлений в отношении несовершеннолетних в Костанайской области связывают с деградацией института семьи

Ольга ЛИХОГРАЙ

16 июля 2018, 19:54 |  Криминал

За 6 месяцев 2018 года в Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Костанайской области рассмотрели 48 уголовных дел, за тот же период 2017-го – лишь 25.

Увеличилось количество преступлений, совершаемых как самими подростками, так и в отношении их. Об этом сегодня, 16 июля, говорили на брифинге в ювенальном суде.

- Резко выросло количество отказов от детей молодыми отцами, которые после разводов не хотят платить алименты, - сообщила председатель суда по делам несовершеннолетних Карлыгаш ШАРМУХАМЕТОВА. – После развода мужчина какое-то время платит алименты, потом перестает. Женщина подает в суд на лишение прав отцовства, тогда отец просит, чтобы она отказалась от претензий на алименты. Чаще всего такие пары приходят по договоренности. Поражает, что мужчины с легкостью отказывают от прав на ребенка. А если завтра умрет мама ребенка, что с ним будет? Никто не задумывается.

В два с лишним раза выросло количество преступлений, связанных с развратными действиями в отношении несовершеннолетних. За первые 6 месяцев 2017 года их было зарегистрировано 4, за прошедшие полгода – уже 9.

- В 2016 году вообще было всего одно такое преступление, рост мы отмечаем с 2017-го года, когда сразу было рассмотрено 9 или 12 дел, - рассказала Шармухаметова. – Отчасти это связано с тем, что такие случаи стали чаще выявляться - родители не боятся о них говорить. Но главные причины мы видим в том, что мамы оставляют своих детей наедине с сожителями, что ведет к развратным действиям с их стороны. Оставлять девочек, особенно в период полового созревания, без присмотра нельзя.

Председатель ювенального суда привела несколько случаев, когда мамы уходили в ночную смену, оставляя дочек со своими сожителями, зачастую - с уголовным прошлым. В результате совершались половые преступления.

- Все чаще дети становятся просто орудием в руках родителей и средством манипуляции, пока они выясняют свои отношения, к примеру, при разводе, - отметила Шармухаметова. – А женщины дорожат сожителями больше, чем детьми. Все это мы связываем с деградацией института семьи. Молодые люди не хотят нести ответственность. Недавно я прочитала в Интернете, что на Украине хотят вообще убрать из учебников понятие семьи и родителей, так как большинство детей воспитывается в неполных семьях. Я считаю, это неправильно. Наоборот - нужно воспитывать детей на положительных примерах, на примерах образцовых семей, чтобы они знали, какой должна быть семья.

В связи с этим, отметила председатель ювенального суда, в Верховном суде РК ведется большая работа по созданию семейных судов. То есть, ювенальные суды будут реформированы в семейные. И дела, связанные с бракоразводными процессами, выплатой алиментов, лишением родительских прав и других, которые сейчас рассматриваются в городском суде, будут рассматриваться в семейном суде. Предлагается также создание ночного суда, который будет работать с 18.30 до 22.00. Такие суды будут вести дела о ДТП. Тогда владельцы авто смогут получать страховые выплаты в течение 15 дней, а не трех месяцев, как сейчас.
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Комментарии к новости
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§ Vital
Re: Рост половых и других преступлений в отношении...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5851
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.07.18 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все беды идут от женщин. Я точно знаю. Если копнуть глубоко. Все семьи расстались из за них.
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§ Vital
Re: Рост половых и других преступлений в отношении...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5851
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.07.18 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А женщины дорожат сожителями больше, чем детьми. Все это мы связываем с деградацией института 

Я даже и незнаю как это все будет выглядить в моей ситуации.
Во первых я пока живой не кому не дам воспитывать моих детей. Моя одинока и она знает прекрасно что я своих детей не одному сожителю не отдам. ( может по этому замуж не вышла до сих пор) . Я просто не потерплю что б кто то чужой трогал и воспитывал моих детишек. ( только после моей смерти). ТОЧЬКА!
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§ 211
Re: Рост половых и других преступлений в отношении...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2850
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.07.18 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Во первых я пока живой не кому не дам воспитывать моих детей.

Ну не со всеми так..
У многих отцов есть к тому же и свои детишки, когда он живет с другой и не всех может воспитывать просто физически..
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§ 211
Re: Рост половых и других преступлений в отношении...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2850
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.07.18 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня если родится дитя, то сразу на него отписываю все свои квартиры и на его мамашку..
Мне тогда в жизни ничего уже не нужно будет..
И если так сложится что где то пропаду там, тьфу тьфу, то ребенок и мать уже будут на всегда обеспечены..
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§ Обликоморале
Re: Рост половых и других преступлений в отношении...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5442
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.07.18 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опомнились, деградация.
Хмъ, да она уже давно началась.
Просто некоторые в стране тв-хабар живут.
Давайте еще европейские ценности похвалите.
Тут некоторые призывали толерантными быть к этому.
Тьху.
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