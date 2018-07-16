Пришел на площадь в синей футболке - костанаец обвиняет полицию в избиении

35-летний житель Костаная Алексей ПЛЯСКОВСКИЙ заявляет, что 23 июня полицейские задержали его по непонятной причине в центре города и погрузили в машину, где сильно избили.

Накануне 23 июня оппозиционное движение ДВК, деятельность которого в Казахстане запрещена, призвало своих сторонников провести митинги в этот день. В Костанае никаких подозрительных движений замечено не было. Но один инцидент все-таки произошел - по мнению Плясковского, сотрудников полиции, видимо, привлек синий цвет его футболки, так как этот цвет использует ДВК для своей символики. Как утверждает Плясковский, такой вывод он сделал уже после этих событий, узнав, что в нескольких городах Казахстана 23 июня были задержаны местные жители по подозрению в участии в несанкционированных акциях протеста.

По словам Алексея Плясковского, днем 23 июня он сидел на лавочке напротив областного акимата. Подошли сотрудники полиции и попросили показать удостоверение личности. Он показал. Через некоторое время полицейские подошли снова и попросили предъявить документ повторно. Причем сотрудники не представились.

- Они говорили, что я не похож сам на себя на фото, потом сказали, что номер не пробивается, - рассказал Плясковский "НГ". - Попросили проследовать с ними в горотдел. Я в тот момент ждал товарища. Попросил их дождаться друга, он должен был приехать через 5 минут, и поехать в отдел вместе с ним.

Так как происходящее показалось Плясковскому очень странным, он стал снимать свое общение с полицейскими на смартфон и попросил сотрудников представиться на камеру. Полицейские все-таки это сделали, но, как ему показалось, без большого желания.

- Я ехать с ними не отказывался, они вроде как согласились подождать моего товарища, - утверждает Плясковский. - Тут подошли еще трое. Один стал тянуть меня, я попросил близко не подходить. Мало ли - вдруг в карман чего еще подкинут. Конечно, я немного возмущался, потому что просто сидел на лавочке, а ко мне ни с того ни с сего подошли. Разговаривали мы спокойно - без крика, ругани и матов. Но позже меня обвинили в неповиновении из-за того, что я отошел от полицейского. Я инвалид по зрению, правый глаз не видит, поэтому у меня выработался рефлекс - автоматически отходить назад и разворачиваться, чтобы человек был в поле моего зрения.

В это время приехали сотрудники СОБР, схватили Плясковского и затолкали в машину.

- В машине они кричали: «Где телефон?» - вспоминает он. - Стали бить меня головой о стекло, душить, потом растянули - держали за руки и за ноги. Двое стояли надо мной и хлопали по лицу. В какой-то момент я потерял сознание. Приехали мы быстро, я некоторое время сидел на лавочке у горотдела. Они завели меня внутрь, стали составлять протокол. Я сказал, что ничего подписывать не буду, пока мне не окажут первую помощь. У меня шла из носа кровь, кружилась голова.

Сотрудники полиции вызвали скорую помощь, врач потребовал госпитализации. Но увезти избитого мужчину медики смогли только через 40 минут, так как в горотделе настаивали, чтобы помощь оказали на месте.

- Врачи сказали, что есть подозрение на сотрясение мозга и перелом носа, поэтому нужно ехать в травмпункт, - рассказал Плясковский. - Полицейские не отпускали, но сотрудники скорой настояли, спасибо им за это. Все время мой телефон был у полиции, но когда меня собрались увозить, его почему-то положили рядом со мной. Мне успела позвонить супруга, я сказал ей, что меня увозят в больницу. После этого кто-то из старших закричал, зачем мне отдали телефон. И его забрали снова.

По словам Алексея, сотрудники полиции удалили все данные из его мобильного - и видео, сделанное им перед задержанием, и даже контакты из телефонной книги. О проблемах с удостоверением, говорит Плясковский, в горотделе уже не спрашивали: полицейские составляли протокол об административном правонарушении, а пострадавший требовал зафиксировать побои.

В заключении судебно-медицинской экспертизы от 23 июня сказано, что у Плясковского сломан нос, имеются сотрясение мозга и множественные ссадины на шее, предплечье и левой голени. По словам Плясковского, сотрудник полиции, который его сопровождал, указал, что все эти травмы мужчина получил в результате драки с соседями.

В тот же вечер Плясковского, еле стоявшего на ногах, осудили по ст. 667 ч.1 КоАП РК (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции) и назначили ему 3 суток ареста.

В постановлении Специализированного административного суда содержатся свидетельские показания двух работников УВД, утверждающих, что Плясковский «вел себя агрессивно и хватался за форменное обмундирование».

Как только мужчина вышел из СИЗО, сразу же подал жалобу на приговор. Но Костанайский областной суд оставил постановление в силе.

- Я был уверен, что меня не признают виновным, поэтому даже не нанял адвоката, - говорит Плясковский. - И вообще это дело мы не планировали предавать огласке, хотели решить все сами, но из этой ситуации пока не видно выхода. Уже потом знакомые мне рассказали, что в тот день проходили митинги, и я попал под подозрение из-за синей футболки. Интересно, что в областном суде мне сказали: якобы я сам виноват, что получил такие травмы - надо было сгруппироваться, когда меня затаскивали в машину.

Сейчас Алексей Плясковский вместе с адвокатом готовит жалобу в прокуратуру на незаконные действия сотрудников полиции. Кроме того, он уже обратился в Костанайский областной филиал Бюро по правам человека. Там пообещали оказывать консультативную помощь и информационную поддержку.

В пресс-службе ДВД Костанайской области этот инцидент прокомментировали так: официальная причина задержания - неповиновение законным требованиям сотрудников полиции.

- 23 июня, около 15.00, мужчина оказал неповиновение сотрудникам полиции, вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью, - сказано в ответе на официальный запрос «НГ». - Согласно Закону «Об органах внутренних дел», сотрудники полиции имеют право проверять у физических лиц документы, а также проводить мероприятия по задержанию лиц, совершивших уголовные или административные правонарушения, доставлять в ОВД физлиц за совершение административного правонарушения. В соответствии со ст. 60 «О правоохранительной службе» сотрудники также имеют право применять физическую силу при задержании правонарушителей, если они оказывают неповиновение или сопротивление сотрудникам.

12 июля на сайте Youtube был размещен видеоролик, на котором видно, как полицейские долго беседуют с Алексеем Плясковским, а в финале приехавшие сотрудники СОБР хватают его и заносят в подъехавшую машину. Судя по этой записи, к сотрудникам УВД Плясковский не дотрагивался.

Обвинение в том, что он оскорблял сотрудников полиции, Плясковский отрицает. Непонятно также, для чего полицейские удалили видео из телефона Плясковского, если на нем был запечатлен факт оскорбления представителей власти.

В пресс-службе ДВД Костанайской области сообщили, что с заявлением на неправомерные действия полиции Плясковский может обратиться в управление собственной безопасности ведомства.