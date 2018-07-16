«Бумажки на бумажки перекладывать - не в этом ваша работа!» - в департаменте по делам госслужбы подвели итоги полугодия

Семинар-совещание, на котором говорили о проблемах в сфере госслужбы, прошел в здании акимата Костаная 13 июля. Руководители департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции по Костанайской области отметили, что обеспокоены текучкой кадров, командными перемещениями госслужащих и тем, что чиновники не хотят занимать руководящие должности.

Салауат МУКСИМОВ / Фото Региональной службы коммуникаций

- На 1 июля этого года в сфере госслужбы Костанайской области сменилось 70 человек, что составляет 1,8%, - сообщила и. о. руководителя управления госслужбы департамента по делам госслужбы области Алия ОСПАНОВА. - Наиболее частая сменяемость кадров зафиксирована в акиматах Рудного - 5,7%, Костаная - 1,9%, Карабалыкского района - 2,9%, аппарата акима области - 1,6%, управления природных ресурсов и регулирования природопользования области - 12,1%. Есть также факты командного перемещения, которые находятся на особом контроле.

Оспанова привела несколько примеров, когда после ухода с руководящей должности чиновника на другую работу с ним уходили его заместители или начальники отделов.

- Увольнение госслужащих за один квартал не должно превышать 1,8%, - отметил руководитель департамента Салауат МУКСИМОВ. - У нас увольнения за полгода составили 1,8% - это уже сигнал. Бывает, человек сгоряча подал заявление, а вы с удовольствием подхватываете. Человека нужно обучать работе, все объяснять. При бракоразводном процессе супругам дают так называемый примирительный срок, чтобы они одумались. Наше законодательство тоже позволяет госслужащим время на раздумье, давайте использовать эти инструменты.

По поводу нежелания чиновников занимать руководящие должности Муксимов заявил, что зачастую это происходит из-за нестабильной обстановке внутри управления и отделов, «когда создается нездоровый психологический климат».

- Человек рожден, чтобы стремиться к лучшему, - сказал руководитель департамента. - А тому, кто стремиться стать начальником, звонят и говорят: "Не лезь туда!" Телефонные разговоры останутся в прошлом, во втором полугодии мы найдем способы, чтобы их не было! Все документы должны заполняться только в автоматическом режиме.

Муксимов заявил, что сменяемость кадров и командные перемещения департамент будет держать под особым контролем, потому что они влияют на эффективность работы госслужащих.