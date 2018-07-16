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16.07.18 13:27
Алиса
«Бумажки на бумажки перекладывать - не в этом ваша работа!» - в департаменте по делам госслужбы подвели итоги полугодия
211: Зачем тогда вообще он нужен на той работе, где его нужно обучать.. Так и я могу стать акимом, вот только обучусь на новом месте акимовском слышала (да и сама видела подобное) такие...
16.07.18 13:27
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«Бумажки на бумажки перекладывать - не в этом ваша работа!» - в департаменте по делам госслужбы подвели итоги полугодия

Ольга ЛИХОГРАЙ

16 июля 2018, 11:56 |  Государство

Семинар-совещание, на котором говорили о проблемах в сфере госслужбы, прошел в здании акимата Костаная 13 июля. Руководители департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции по Костанайской области отметили, что обеспокоены текучкой кадров, командными перемещениями госслужащих и тем, что чиновники не хотят занимать руководящие должности.

Салауат МУКСИМОВ / Фото Региональной службы коммуникаций

- На 1 июля этого года в сфере госслужбы Костанайской области сменилось 70 человек, что составляет 1,8%, - сообщила и. о. руководителя управления госслужбы департамента по делам госслужбы области Алия ОСПАНОВА. - Наиболее частая сменяемость кадров зафиксирована в акиматах Рудного - 5,7%, Костаная - 1,9%, Карабалыкского района - 2,9%, аппарата акима области - 1,6%, управления природных ресурсов и регулирования природопользования области - 12,1%. Есть также факты командного перемещения, которые находятся на особом контроле.

Оспанова привела несколько примеров, когда после ухода с руководящей должности чиновника на другую работу с ним уходили его заместители или начальники отделов.

- Увольнение госслужащих за один квартал не должно превышать 1,8%, - отметил руководитель департамента Салауат МУКСИМОВ. - У нас увольнения за полгода составили 1,8% - это уже сигнал. Бывает, человек сгоряча подал заявление, а вы с удовольствием подхватываете. Человека нужно обучать работе, все объяснять. При бракоразводном процессе супругам дают так называемый примирительный срок, чтобы они одумались. Наше законодательство тоже позволяет госслужащим время на раздумье, давайте использовать эти инструменты.

По поводу нежелания чиновников занимать руководящие должности Муксимов заявил, что зачастую это происходит из-за нестабильной обстановке внутри управления и отделов, «когда создается нездоровый психологический климат».

- Человек рожден, чтобы стремиться к лучшему, - сказал руководитель департамента. - А тому, кто стремиться стать начальником, звонят и говорят: "Не лезь туда!" Телефонные разговоры останутся в прошлом, во втором полугодии мы найдем способы, чтобы их не было! Все документы должны заполняться только в автоматическом режиме.

Муксимов заявил, что сменяемость кадров и командные перемещения департамент будет держать под особым контролем, потому что они влияют на эффективность работы госслужащих.
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Комментарии к новости
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§ 211
Re: «Бумажки на бумажки перекладывать - не в этом ваша работа!»...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2816
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.07.18 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Человека нужно обучать работе, все объяснят

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31696

Хм..
Зачем тогда вообще он нужен на той работе, где его нужно обучать..
Так и я могу стать акимом, вот только обучусь на новом месте акимовском..
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§ bgb
Re: «Бумажки на бумажки перекладывать - не в этом ваша работа!»...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3862
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 16.07.18 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
начальников сажают, начальникам надо уметь угождать вышестоящим, исполнять их повеления, даже если это идет вразрез с законом.
"какой ты начальник, если это не можешь сделать? не бойся, наверху всё схвачено! тебя никто не тронет! ты в нашей команде или нет? помни, кто тебя сделал начальником!".
примерно такой набор цитат слышит каждый начальник перед тем как вляпаться. после того, как его повяжут, произносители этих цитат сразу делают удивленные лица... они-то ни при чем, а ты выкручивайся сам...
все начальники имеют манеру выгонять подчиненных на работу в субботу.
"смотрите, акиматовские все выходят! у вас что, работы нет? вдруг кто-то позвонит и задаст вопрос?".
это набор цитат начальников.
часть из них приходит неизвестно откуда, порой вообще не понимают ничего в работе ведомства, которым взялись руководить. но умеют важно раздувать щеки, хмурить брови и строго говорить.
потом начинают искать пути обогащения через взятки, услуги и откаты, создают схемы. им кажется, что они не попадутся, как их глупый предшественник. но все схемы имеют одинаковую основную структуру...
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§ bgb
Re: «Бумажки на бумажки перекладывать - не в этом ваша работа!»...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3862
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 16.07.18 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
представьте, что будет, если на улицы костаная выпустить робокопа? сколько он проработает и кто его сломает? 8-)
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§ Алиса
Re: «Бумажки на бумажки перекладывать - не в этом ваша работа!»...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4249
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 16.07.18 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Зачем тогда вообще он нужен на той работе, где его нужно обучать..
Так и я могу стать акимом, вот только обучусь на новом месте акимовском

слышала (да и сама видела подобное) такие рассуждения: можно любого с улицы взять на чье-то место - просто научи его как и что делать и ... увольняйся. Не от одного человека с опытом работы (в той же бухгалтерии) слышала как таким образом их "убирали" - сажали рядом своих тупеньких родственников/знакомых и требовали!!!!, чтобы их научили что и как делать. :-x

[Исправлено: Алиса, 16.07.2018 - 13:28]
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