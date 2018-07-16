81-летняя женщина утонула в Костанае

Труп пенсионерки в Тоболе, в районе садового общества "Дорожник", 14 июля обнаружили местные жители. На место они вызвали сотрудников полиции.

Иллюстративное фото из общедоступных источников



Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

- Пенсионерка 1937 г. р. утонула при неизвестных обстоятельствах в необорудованном для купания месте, - сообщили в ведомстве.

Звонок в службу "102" поступил в 14.15.