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81-летняя женщина утонула в Костанае
Татьяна НАЗАРУК
16 июля 2018, 11:14 | Происшествия
Труп пенсионерки в Тоболе, в районе садового общества "Дорожник", 14 июля обнаружили местные жители. На место они вызвали сотрудников полиции.
Иллюстративное фото из общедоступных источников
Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.
- Пенсионерка 1937 г. р. утонула при неизвестных обстоятельствах в необорудованном для купания месте, - сообщили в ведомстве.
Звонок в службу "102" поступил в 14.15.
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