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81-летняя женщина утонула в Костанае

Татьяна НАЗАРУК

16 июля 2018, 11:14 |  Происшествия

Труп пенсионерки в Тоболе, в районе садового общества "Дорожник", 14 июля обнаружили местные жители. На место они вызвали сотрудников полиции.

Иллюстративное фото из общедоступных источников

Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

- Пенсионерка 1937 г. р. утонула при неизвестных обстоятельствах в необорудованном для купания месте, - сообщили в ведомстве.

Звонок в службу "102" поступил в 14.15.
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Комментарии к новости
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§ 211
Re: 81-летняя женщина утонула в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2816
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.07.18 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
Это не котлован там на дачах?
Как то давным давно купался там..
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§ АбраКадабра
Re: 81-летняя женщина утонула в Костанае
АбраКадабра


(Пользователи)
Сообщений: 15
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.07.18 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то в этом году много утопленников!
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* drakon
Re: 81-летняя женщина утонула в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14122
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.07.18 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

утонула при неизвестных обстоятельствах

Уголовное дело по ст.105 - нужно возбуждать.Убийство... 8-)
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§ bgb
Re: 81-летняя женщина утонула в Костанае
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3862
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 16.07.18 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Уголовное дело по ст.105 - нужно возбуждать.Убийство...

если на ней была одежда.
но могла старушка просто устать от жизни...
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* drakon
Re: 81-летняя женщина утонула в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14122
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.07.18 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
но могла старушка просто устать от жизни...

Могла,но это нужно - доказать... 8-)
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