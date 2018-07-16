Укравших в прошлом году 2 млн тенге костанайцев задержала полиция
Кража была совершена в августе прошлого года: из спорткомплекса в Костанае похитили 2 млн тенге. Но поймали преступников после того, как они попытались совершить другую кражу. Об этом сегодня, 16 июля, сообщила пресс-служба ДВД Костанайской области.
Иллюстративное фото pixabay.com
5 июля в полицию позвонила местная жительница и сообщила, что на нее напали двое неизвестных.
"Под видом сотрудников коммунального хозяйства, используя электрошокер, они пытались совершить кражу. Потерпевшая оказала им сопротивление, вследствие чего злоумышленники сбежали с места происшествия", - говорится в сообщении ведомства.
В ходе розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемых. Ими оказались 31-летняя женщина и 37-летний мужчина, оба жители Костаная.
Подозреваемые находятся под арестом. Сейчас проводится досудебное расследование по статье 192 УК РК «Разбой».
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