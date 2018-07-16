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Menden1968
Укравших в прошлом году 2 млн тенге костанайцев задержала полиция
Вопрос: сколько яблок будет у того, кто проверяет Ванину хозяйственную деятель Это сложнейшая задача в арифметическом понятии ,великие математики ума не в состоянии ее решить ,пожалуйста не...
16.07.18 13:52
alex_60
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16.07.18 13:48
drakon
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bgb: но могла старушка просто устать от жизни... Могла,но это нужно - доказать... 8-)
16.07.18 13:33
bgb
Укравших в прошлом году 2 млн тенге костанайцев задержала полиция
211: Так 2 лимона то откуда взялись, почему не 5? анекдот из инета: Записываем условие задачи. У Вани было 5 яблок. По документам. По факту 3, а по договору 7. Вопрос: сколько яблок будет у...
16.07.18 13:27
Алиса
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16.07.18 13:27
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Укравших в прошлом году 2 млн тенге костанайцев задержала полиция

16 июля 2018, 08:55 |  Криминал

Кража была совершена в августе прошлого года: из спорткомплекса в Костанае похитили 2 млн тенге. Но поймали преступников после того, как они попытались совершить другую кражу. Об этом сегодня, 16 июля, сообщила пресс-служба ДВД Костанайской области.

Иллюстративное фото pixabay.com

5 июля в полицию позвонила местная жительница и сообщила, что на нее напали двое неизвестных.

"Под видом сотрудников коммунального хозяйства, используя электрошокер, они пытались совершить кражу. Потерпевшая оказала им сопротивление, вследствие чего злоумышленники сбежали с места происшествия", - говорится в сообщении ведомства.

В ходе розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемых. Ими оказались 31-летняя женщина и 37-летний мужчина, оба жители Костаная.

Подозреваемые находятся под арестом. Сейчас проводится досудебное расследование по статье 192 УК РК «Разбой».
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§ 211
Re: Укравших в прошлом году 2 млн тенге костанайцев задержала...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2816
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.07.18 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не понял что то..
Так 2 лимона то откуда взялись, почему не 5?
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§ сайлау курманов
Re: Укравших в прошлом году 2 млн тенге костанайцев задержала...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2802
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 16.07.18 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
когда албина алексея возьмут , тоже воровка из этого ряда
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§ bgb
Re: Укравших в прошлом году 2 млн тенге костанайцев задержала...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3862
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 16.07.18 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Так 2 лимона то откуда взялись, почему не 5?

анекдот из инета:
Записываем условие задачи. У Вани было 5 яблок. По документам. По факту 3, а по договору 7.
Вопрос: сколько яблок будет у того, кто проверяет Ванину хозяйственную деятельность?
Профайл

* Menden1968
Re: Укравших в прошлом году 2 млн тенге костанайцев задержала...
Menden1968


(Пользователи)
Сообщений: 25
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.07.18 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос: сколько яблок будет у того, кто проверяет Ванину хозяйственную деятель

Это сложнейшая задача в арифметическом понятии ,великие математики ума не в состоянии ее решить ,пожалуйста не задавайте нам такие сложнейшие задачи ,как ни как проходили курс матеиатики но мы не сможим ее решить .Я точно знаю кому она под силу любой чиновник просто ее решит...очень просто.....
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