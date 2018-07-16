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Сборная Франции победила Хорватию в финале и выиграла чемпионат мира-2018 по футболу

Vesti.kz

15 июля 2018, 23:01 |  Спорт
Сборная Франции стала победителем чемпионата мира-2018 по футболу в России, передает корреспондент Vesti.kz
В финальном матче на стадионе "Лужники" в Москве французы со счетом 4:2 победили Хорватию.

Фото Reuters©

С протоколом игры можно ознакомиться здесь

Счет в матче был открыт на 19-й минуте, когда нападающий Марио Манджукич после подачи со штрафного поразил собственные ворота. Хорват стал первым в истории игроком, который отметился автоголом в финале ЧМ. 

Довольно быстро Хорватия смогла отыграться. На 28-й минуте отличился полузащитник Иван Перишич. А вот на 39-й минуте Перишич стал антигероем - он сыграл рукой в штрафной, а аргентинский судья Нестор Питана после видеопросмотра назначил пенальти, который реализовал форвард Антуан Гризманн

Еще три гола команды забили во втором тайме. На 59-й минуте хавбек Поль Погба со второй попытки поразил ворота Даниэла Субашича, замкнув атаку, которую он же сам и начал. Вскоре счет и вовсе стал разгромным. На 65-й минуте отличился самый яркий молодой игрок турнира - 19-летний нападающий Килиан Мбаппе

Даже при счете 4:1 Хорватия не сдалась. Сократить ей разницу в счете помогла ошибка вратаря сборной Франции Уго Льориса, который пытался выбить мяч из своей штрафной, но угодил в Манджукича, ставшего автором курьезного гола на 69-й минуте. В оставшееся время хорваты спастись не смогли. 

Теперь у Франции - два титула чемпиона мира. Впервые ЧМ "трехцветные" выиграли на домашнем турнире в 1998 году, а вот в финале 2006 года французы уступили Италии в серии пенальти. 

Для Хорватии этот финал стал первым на чемпионатах мира. Ранее лучшим достижением "шашечных" была бронзовая медаль на ЧМ-1998, причем тогда в финал их не пустила Франция. 

Напомним, бронзовым призером ЧМ-2018 стала Бельгия, которая в матче за бронзовые медали победила Англию - 2:0.
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Комментарии к новости
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§ arman_kst
Re: Сборная Франции победила Хорватию в финале и выиграла...
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 15.07.18 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Россия молодцы, провели ЧМ
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§ bgb
Сборная Франции победила Хорватию в финале и выиграла чемпионат мира-2018 по футболу
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3858
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 16.07.18 - 00:35
Комментарий проходит проверку.
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§ Ваш земляк
Re: Сборная Франции победила Хорватию в финале и выиграла...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1832
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 16.07.18 - 00:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Маджукич сумел реабилитироваться.
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