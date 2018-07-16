Сборная Франции победила Хорватию в финале и выиграла чемпионат мира-2018 по футболу
Vesti.kz
В финальном матче на стадионе "Лужники" в Москве французы со счетом 4:2 победили Хорватию.
Фото Reuters©
С протоколом игры можно ознакомиться здесь.
Счет в матче был открыт на 19-й минуте, когда нападающий Марио Манджукич после подачи со штрафного поразил собственные ворота. Хорват стал первым в истории игроком, который отметился автоголом в финале ЧМ.
Довольно быстро Хорватия смогла отыграться. На 28-й минуте отличился полузащитник Иван Перишич. А вот на 39-й минуте Перишич стал антигероем - он сыграл рукой в штрафной, а аргентинский судья Нестор Питана после видеопросмотра назначил пенальти, который реализовал форвард Антуан Гризманн.
Еще три гола команды забили во втором тайме. На 59-й минуте хавбек Поль Погба со второй попытки поразил ворота Даниэла Субашича, замкнув атаку, которую он же сам и начал. Вскоре счет и вовсе стал разгромным. На 65-й минуте отличился самый яркий молодой игрок турнира - 19-летний нападающий Килиан Мбаппе.
Даже при счете 4:1 Хорватия не сдалась. Сократить ей разницу в счете помогла ошибка вратаря сборной Франции Уго Льориса, который пытался выбить мяч из своей штрафной, но угодил в Манджукича, ставшего автором курьезного гола на 69-й минуте. В оставшееся время хорваты спастись не смогли.
Теперь у Франции - два титула чемпиона мира. Впервые ЧМ "трехцветные" выиграли на домашнем турнире в 1998 году, а вот в финале 2006 года французы уступили Италии в серии пенальти.
Для Хорватии этот финал стал первым на чемпионатах мира. Ранее лучшим достижением "шашечных" была бронзовая медаль на ЧМ-1998, причем тогда в финал их не пустила Франция.
Напомним, бронзовым призером ЧМ-2018 стала Бельгия, которая в матче за бронзовые медали победила Англию - 2:0.
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Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
В Питере классно! Был там далёкой зимой в 91-ом. А сейчас там племяш живёт и одноклассница.
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Вечер тут ваще супер. Музыка льет ручьем. Люди танцуют. Фестиваль!!! a.radikal.ru :lol: :lol:
Антифлуд для адекватныхъ.
А я за лягушатников болел. Вот не знаю почему, но почему-то к хорватам с подозрением отношусь. Особенно Марко Крокоп раздражает.
Сборная Франции победила Хорватию в финале и выиграла чемпионат мира-2018 по футболу
Маджукич сумел реабилитироваться.
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале: А что там сборная Германии?)) Ещё в Евросоюзе... :lol: