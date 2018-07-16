Сборная Франции победила Хорватию в финале и выиграла чемпионат мира-2018 по футболу

Сборная Франции стала победителем чемпионата мира-2018 по футболу в России, передает корреспондент

В финальном матче на стадионе "Лужники" в Москве французы со счетом 4:2 победили Хорватию. стала победителемв России, передает корреспондент Vesti.kz В финальном матче на стадионе "Лужники" в Москве французы со счетом 4:2 победили Хорватию.

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С протоколом игры можно ознакомиться здесь.

Счет в матче был открыт на 19-й минуте, когда нападающий Марио Манджукич после подачи со штрафного поразил собственные ворота. Хорват стал первым в истории игроком, который отметился автоголом в финале ЧМ.

Довольно быстро Хорватия смогла отыграться. На 28-й минуте отличился полузащитник Иван Перишич. А вот на 39-й минуте Перишич стал антигероем - он сыграл рукой в штрафной, а аргентинский судья Нестор Питана после видеопросмотра назначил пенальти, который реализовал форвард Антуан Гризманн.

Еще три гола команды забили во втором тайме. На 59-й минуте хавбек Поль Погба со второй попытки поразил ворота Даниэла Субашича, замкнув атаку, которую он же сам и начал. Вскоре счет и вовсе стал разгромным. На 65-й минуте отличился самый яркий молодой игрок турнира - 19-летний нападающий Килиан Мбаппе.

Даже при счете 4:1 Хорватия не сдалась. Сократить ей разницу в счете помогла ошибка вратаря сборной Франции Уго Льориса, который пытался выбить мяч из своей штрафной, но угодил в Манджукича, ставшего автором курьезного гола на 69-й минуте. В оставшееся время хорваты спастись не смогли.

Теперь у Франции - два титула чемпиона мира. Впервые ЧМ "трехцветные" выиграли на домашнем турнире в 1998 году, а вот в финале 2006 года французы уступили Италии в серии пенальти.

Для Хорватии этот финал стал первым на чемпионатах мира. Ранее лучшим достижением "шашечных" была бронзовая медаль на ЧМ-1998, причем тогда в финал их не пустила Франция.

Напомним, бронзовым призером ЧМ-2018 стала Бельгия, которая в матче за бронзовые медали победила Англию - 2:0.