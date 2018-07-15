Что связывает финалистов ЧМ-2018 с Казахстаном
Vesti.kz
Сегодня, 15 июля, в финале чемпионата мира-2018 по футболу встретятся сборные Франции и Хорватии. В день матча корреспондент Vesti.kz рассказывает, что связывает участников этой игры с Казахстаном.
Лука Модрич и Даниэль Субашич. Фото Reuters©
Оказалось, довольно многое - тут и встречи на уровне сборных и клубов, и бывшие одноклубники, и совместные трофеи, и поездки на ЧМ, а также трагедия на поле.
МАТЧИ НА УРОВНЕ СБОРНЫХ
6 сентября 2008 года
Хорватия в отборе на ЧМ-2010 разгромила Казахстан со счетом 3:0 в Загребе. Второй гол на 36-й минуте забил Лука Модрич, которого в концовке заменил будущий игрок карагандинского "Шахтера" Никола Покривач.
Полный матч тогда отыграли защитник Ведран Чорлука и хавбек Иван Ракитич. На 87-й минуте был заменен нападающий Ивица Олич, который сейчас входит в тренерский штаб сборной Хорватии. В запасе всю игру просидел другой форвард - Марио Манджукич.
7 октября 2008 года
Нападающий Андрей Крамарич вышел на замену на 69-й минуте матча отбора на Евро-2009 между юношескими (до 19 лет) сборными Хорватии и Казахстана - 4:0. Обе команды тогда стали неудачниками группы, пропустив вперед Эстонию и Бельгию.
14 октября 2009 года
Зато сложным получился второй матч между Казахстаном и Хорватией в отборе на ЧМ-2010. Это был первый международный дебют "Астана Арены", и хозяева тогда дали настоящий бой фавориту. После получаса игры счет был 1:1, а победный гол хорваты забили аж на 93-й минуте.
У хорватов полный матч отыграли защитник Деян Ловрен и все тот же Ракитич. В стартовом составе вышел Манджукич, которого заменили на 63-й минуте, а в запасе остался вратарь Даниэль Субашич, который на ЧМ-2018 очень успешно играет в серии пенальти.
Интересно, что в астанинском матче счет открыл полузащитник Огнен Вукоевич. На ЧМ-2018 он входил в состав делегации сборной Хорватии, но был исключен из нее по ходу турнира - поводом стало скандальное видео "Слава Украине", которое он записал вместе с защитником Домагоем Видой после победы над Россией.
7 октября 2011 года
Защитник Рафаэль Варан отыграл все 90 минут за молодежную сборную Франции в домашнем матче с Казахстаном в отборе на Евро-2013, а нападающий Антуан Гризманн вышел на замену на 73-й. Из той команды только они двое доросли до ЧМ-2018.
8 июня 2012 года
К ответной игре того отборочного цикла Евро-2013 Гризманн стал игроком основного состава - в Астане он забил гол на 62-й минуте, а его сборная победила со счетом 3:0. На этот раз Варана не было даже в заявке.
5 сентября 2013 года
Защитник Самюэль Умтити с капитанской повязкой отыграл все 90 минут в домашнем матче с Казахстаном в отборе на молодежный Евро-2015. Французы выиграли со счетом 5:0. В запасе остались вратарь Альфонс Ареоля и защитник Джибриль Сидибе.
4 сентября 2014 года
Все тот же Ареоля, полузащитник Корентен Толиссо и нападающий Флориан Товен с молодежной сборной Франции со счетом 5:1 разгромили сверстников из Казахстана в Астане в отборе на Евро-2015. Все голы были забиты до 53-й минуты.
В том матче Ареоля и Товен сыграли по 90 минут - вратарь пропустил один гол от Романа Муртазаева, а нападающий отдал три голевые передачи. На скамейке игру начал Толиссо, который вышел на поле на 83-й минуте.
5 сентября 2017 года
Совсем свежий случай - и снова Франция с Казахстаном в одной группе отбора на молодежный Евро. С 11-й минуты казахстанцы играли в меньшинстве, но на 54-й неожиданно открыли счет, однако удержать этот сенсационный результат в гостях не смогли. В победе Франции со счетом 4:1 поучаствовали защитники Бенжамен Павар и Люка Эрнандес - по одному и два ассиста соответственно.
МАТЧИ НА КЛУБНОМ УРОВНЕ В ЕВРОКУБКАХ
В июле 2006 года Ракитич с швейцарским "Базелем" дважды играл против "Тобола" в первом раунде Кубка УЕФА. В первом матче он отдал две голевые передачи - 3:1, а в Костанае вышел на замену на 90-й минуте - 0:0.
В 2013 году Вида с киевским "Динамо" встречался с "Актобе" в борьбе за выход в группу Лиги Европы. В первом матче в Казахстане хорват отыграл все 90 минут, а спустя неделю вышел на замену на 67-й. Украинский клуб тогда победил в обоих встречах - 3:2, 5:1.
В 2014 году полузащитник Филип Брадарич с "Хайдуком" отыграл гостевой матч квалификации Лиги Европы против "Шахтера". В Караганде его клуб проиграл 2:4, зато дома, уже без него, победил со счетом 3:0 и прошел в следующий раунд. На ЧМ-2018 Брадарич - один из двух игроков из чемпионата Хорватии (второй - резервный вратарь Доминик Ливакович из загребского "Динамо").
Осенью 2015 года Гризманн с мадридским "Атлетико" дважды играл против "Астаны" в групповом раунде Лиги чемпионов. В обоих случаях француз выходил в стартовом составе. В домашнем матче он провел 58 минут и поучаствовал в крупной победе - 4:0, а вот в гостях отбегал всю игру, которая завершилась сенсационной ничьей - 0:0.
Тогда же в Юношеской лиге УЕФА встречались и команды "Астаны" и "Атлетико", а Люка Эрнандес отыграл в тех матчах все 180 минут: в домашней игре он забил третий гол своей команды - 7:1, а в гостевой был капитаном - 9:0.
ДРУГИЕ ФАКТЫ
Вратарь Уго Льорис и нападающий "Кайсара" Франк Джа Джедже были партнерами по сборной Франции на "золотом" юношеском Евро-2005 для игроков до 19 лет. Тогда Льорис отыграл все пять матчей, а Джедже голов не забил, но выходил на поле четыре раза, причем дважды - в стартовом составе).
Сейчас у вратаря больше 100 матчей за главную сборную, а вот нападающий потом стал выступать за историческую родину, но все ограничилось лишь четырьмя играми за Кот-д'Ивуар на Олимпиаде-2008. И пока Льорис готовился к финалу ЧМ-2018, Джедже спасал свой "Кайсар" от поражения в матче с "Тоболом".
В сезоне 2006/07 Джедже выступал в "Гренобле" с Оливье Жиру. И сегодняшний форвард "Кайсара" тогда считался более перспективным футболистом - он успел сыграть за все сборные Франции, кроме национальной. А вот для Жиру международная карьера началась сразу с главной сборной.
За сборную Хорватии играли два футболиста из текущего сезона КПЛ.
С 2010 по 2013 год один мяч в 13 матчах за "шашечных"забил полузащитник "Кайрата" Иво Иличевич - среди его партнеров по команде были Модрич, Ракитич, Ведран Чорлука, Иван Стринич, Вида, Субашич, Манджукич, Ловрен, Иван Перишич и Никола Калинич, исключенный из состава по ходу ЧМ-2018.
Иличевич должен был ехать на Евро-2012, но перед началом турнира получил травму и был исключен из заявки. Зато его единственный гол за сборную получился очень красивым - и ворота самого Петра Чеха!
Всего один матч за сборную Хорватии провел полузащитник "Астаны" Марин Томасов. В октябре 2013 года его выпустили на 10 минут в товарищеской игре с Южной Кореей - из того состава в заявку на ЧМ-2018 попали Ракитич, Вида, Перишич, Ловрен, Йосип Пиварич и Калинич.
В молодежной сборной Хорватии Иличевич и Томасов успели пересечься с Манджукичем, Ловреном, Видой и Калиничем, а также с нынешним защитником "Акжайыка" Денисом Главиной.
Хорватский полузащитник "Актобе" Хрвое Миличевич успел поиграть в молодежной сборной с Матео Ковачичем, Марко Пьяцой, Марцело Брозовичем и Анте Ребичем и запасным вратарем Домиником Ливаковичем. В 2013 году они участвовали на ЧМ среди игроков до 20 лет.
В 2008 году Томасов получил приз "Надежда года" - лучшему молодому хорватскому футболисту. Из состава сборной на ЧМ-2018 этой награды также удостаивались Модрич (2005), Калинич (2007), Милан Бадель (2009), Шиме Врсалько (2010), Ковачич (2011), Ребич (2013) и Тин Едвай (2014).
В 2015 году Томасов получил приз "Лучший игрок чемпионата Хорватии". Из состава сборной на ЧМ-2018 этой награды удостаивались Модрич (2007), Манджукич (2008) и Крамарич (2014).
Кроме того, Томасов играл вместе с Субашичем сразу в двух клубах. Они оба воспитывались и начинали карьеру в "Задаре", а потом перешли в "Хайдук". В общей сложности вратарь и хавбек были одноклубниками шесть лет подряд - с 2006 по 2012 год.
29 марта 2008 года Томасов и Субашич вышли в стартовом составе на матч с "Цибалией" и стали свидетелями трагедии на поле. На пятой минуте Субашич выбил мяч от своих ворот, а на фланге за него боролся хавбек Хрвое Чустич, который после единоборства ударился головой о бетонное ограждение возле поля и потерял сознание. Врачи пытались спасти Чустича, но ни операция, ни кома не помогли - 3 апреля сердце игрока остановилось.
Чустич был близким другом Субашича - они играли вместе еще с детских команд "Задара". На каждый матч вратарь теперь надевает футболку с фотографией погибшего товарища. На ЧМ-2018 ФИФА вынесла Субашичу предупреждение за этот жест, а на одной из пресс-конференций вратарь расплакался, отвечая на вопрос об ушедшем друге. Он до сих пор поддерживает отношения с семьей Чустича, а в день его рождения (21 октября) рассказывает о нем своим подписчикам в Instagram.
В "Хайдуке" партнерами Томасова по команде, кроме Субашича, были Стринич и Калинич. Правда, выше второго места клуб из Сплита не поднимался - в чемпионате Хорватии доминирует "Динамо" из Загреба.
Новичок "Астаны" Педро Энрике в сезоне 2015/16 играл в "Ренне" вместе с Усманом Дембеле, которого прошлым летом купила "Барселона" за 115 миллионов евро. Тогда француз забил 12 голов, а бразилец - три. В Лиге 1 Энрике провел в общей сложности 2,5 года, а вот Дембеле хватило всего сезона, чтобы уехать в дортмундскую "Боруссию".
Защитник "Кайсара" Абдель Леманж с 2008 по 2011 год играл вместе с Товеном в молодежке "Гренобля", а еще один сезон - в главной команде. Причем, Ламанж дебютировал на взрослом уровне на шесть месяцев раньше будущего игрока сборной Франции. В первом сезоне у обоих футболистов набралось по три матча, и они покинули "Гренобль": Товен поехал набираться опыта в "Бастию", а Ламанж - в российский "Шинник".
Финал ЧМ-2018 Франция - Хорватия начнется в 21:00 по времени Астаны, а перед этим пройдет официальная церемония закрытия турнира. Ранее состоялась игра за бронзовые медали, в которой Бельгия победила Англию - 2:0.
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