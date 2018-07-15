Бельгия победила Англию в матче за бронзовые медали ЧМ-2018 по футболу

Сборная Бельгии победила Англию и стала бронзовым призером чемпионата мира-2018 по футболу в России, передает корреспондент Vesti.kz.

Фото: Reuters

Игра за третье место проходила сегодня, 14 июля, в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:0. С ее протоколом можно ознакомиться здесь.

Бельгийцы вышли вперед уже на четвертой минуте, когда защитник Томас Менье коленом замкнул прострел хавбека Насера Шадли с фланга. Второй гол случился уже в концовке встречи - на 82-й минуте выход один на один с вратарем реализовал Эден Азар.

Отметим, что Бельгия и Англия на ЧМ-2018 были соперниками и по группе G. Тогда команды играли практически вторыми составами, а минимальную победу одержали бельгийцы - 1:0.

Для Бельгии эта медаль стала первой на чемпионатах мира. Ранее лучшим достижением "красных дьяволов" было четвертое место на ЧМ-1986.

В свою очередь Англия в третий раз вошла в четверку лучших на чемпионатах мира. В 1966 году на домашнем турнире англичане стали чемпионами, а в 1990-м также проиграли в матче за третье место.

Финал ЧМ-2018 между Францией и Хорватии пройдет завтра, 15 июля, на стадионе "Лужники" в Москве и начнется в 21:00 по времени Астаны. Перед началом игры состоится официальная церемония закрытия турнира