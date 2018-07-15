Бельгия победила Англию в матче за бронзовые медали ЧМ-2018 по футболу
Vesti.kz
Сборная Бельгии победила Англию и стала бронзовым призером чемпионата мира-2018 по футболу в России, передает корреспондент Vesti.kz.
Фото: Reuters
Игра за третье место проходила сегодня, 14 июля, в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:0. С ее протоколом можно ознакомиться здесь.
Бельгийцы вышли вперед уже на четвертой минуте, когда защитник Томас Менье коленом замкнул прострел хавбека Насера Шадли с фланга. Второй гол случился уже в концовке встречи - на 82-й минуте выход один на один с вратарем реализовал Эден Азар.
Отметим, что Бельгия и Англия на ЧМ-2018 были соперниками и по группе G. Тогда команды играли практически вторыми составами, а минимальную победу одержали бельгийцы - 1:0.
Для Бельгии эта медаль стала первой на чемпионатах мира. Ранее лучшим достижением "красных дьяволов" было четвертое место на ЧМ-1986.
В свою очередь Англия в третий раз вошла в четверку лучших на чемпионатах мира. В 1966 году на домашнем турнире англичане стали чемпионами, а в 1990-м также проиграли в матче за третье место.
Финал ЧМ-2018 между Францией и Хорватии пройдет завтра, 15 июля, на стадионе "Лужники" в Москве и начнется в 21:00 по времени Астаны. Перед началом игры состоится официальная церемония закрытия турнира
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Флуд и оффтопик (часть 3)
211: супу Щавельный. Мааааарик, ... - Щаве́левый суп :oops:
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Vital: Должен получится сюрпрайз Виталя, интригуешь!!! Ждём!!!
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60: Алиса: Потерпите))) Должен получится сюрпрайз ;-) :lol:
Флуд и оффтопик (часть 3)
Ну забудем о неблагозвучном для русского языка названии Инстаграм и вернемся к настоящему дачному супу Щавельный.. Помню вкус с детства с советского времени.. b.radikal.ru
Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале: Это Виталу намекаешь?)) Он в Мацкве побегает по дольчегабано бутикам и прикупит. А ты потом как выступишь... А я иду такая вся в Дольче Габбана, Я иду такая вся, на сердце рана....