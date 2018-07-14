WhatsApp вводит новую пометку для сообщений
informburo.kz
В WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям отмечать сообщения прочитанными, не открывая приложение. Об этом сообщает informburo.kz со ссылкой на WaBetaInfo.
Разработчики ожидают, что эта опция позволит пользователям быстрее избавляться от спама и ненужных сообщений, а также упростит общение в групповых чатах. Сейчас уведомления мессенджера предлагают лишь возможность быстрого ответа на уведомления.
По данным портала, новая функция появится при следующем обновлении приложения, сейчас же её можно увидеть в бета-версии.
Совсем недавно WhatsApp ввел пометку "пересланное сообщение", которая служит для борьбы с фейками, позволяя идентифицировать отправителя.
Кроме того, в конце июня WhatsApp появилась функция Broadcast Only, действующая по аналогии с каналами в Telegram. Благодаря нововведению, пользователь может создавать группы, сообщения в которых публикует только администратор. Включить эту опцию можно и в уже действующих группах. Для этого необходимо зайти в "Настройки группы" и в строчке "Отправить сообщения" выбрать графу "Только администраторы".
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