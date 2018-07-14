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Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
Добринцофф: Это вообще о чем?Кто там с кем должен консультироваться и причём тут вообще акимат? Как акимат может назначать цены? Не, это было же. Максимальная цена на хлеб, на 92-й бензин, еще...
14.07.18 18:41
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
Маразм крепчает с каждым днем все сильнее. [Исправлено: alex_60, 14.07.2018 - 18:31]
14.07.18 18:19
Добринцофф
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
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14.07.18 18:09
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Сегодня у нас будет суп с молодого щавеля.. c.radikal.ru
14.07.18 18:03
Добринцофф
Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
Иначе как объяснить правило, по которому акимат должен обязательно консультироваться с бизнесом при введении предельных цен на социально значимые товары? Источник:www.ng.kz Это вообще о чем?Кто там...
14.07.18 18:00
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WhatsApp вводит новую пометку для сообщений

informburo.kz

14 июля 2018, 12:54 |  Общество

В WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям отмечать сообщения прочитанными, не открывая приложение. Об этом сообщает informburo.kz со ссылкой на WaBetaInfo.

Фото ©REUTERS

Разработчики ожидают, что эта опция позволит пользователям быстрее избавляться от спама и ненужных сообщений, а также упростит общение в групповых чатах. Сейчас уведомления мессенджера предлагают лишь возможность быстрого ответа на уведомления.

По данным портала, новая функция появится при следующем обновлении приложения, сейчас же её можно увидеть в бета-версии.

Новая функция позволит отмечать сообщения прочитанными, не открывая мессенджер / Фото с сайта wabetainfo.com

Совсем недавно WhatsApp ввел пометку "пересланное сообщение", которая служит для борьбы с фейками, позволяя идентифицировать отправителя.

Кроме того, в конце июня WhatsApp появилась функция Broadcast Only, действующая по аналогии с каналами в Telegram. Благодаря нововведению, пользователь может создавать группы, сообщения в которых публикует только администратор. Включить эту опцию можно и в уже действующих группах. Для этого необходимо зайти в "Настройки группы" и в строчке "Отправить сообщения" выбрать графу "Только администраторы".
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§ 211
Re: WhatsApp вводит новую пометку для сообщений
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2747
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.07.18 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне что то не нравится такая функция..
Иногда есть такие сообщения, что хочешь прочитать, но не хочешь светиться так сказать..
И вообще некоторые лучше не читать, но в то же время и не банить того, кто отправляет тебе всякое порно или другие приколы, коих полно в интернете..
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