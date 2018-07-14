WhatsApp вводит новую пометку для сообщений

В WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям отмечать сообщения прочитанными, не открывая приложение. Об этом сообщает informburo.kz со ссылкой на WaBetaInfo.

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Разработчики ожидают, что эта опция позволит пользователям быстрее избавляться от спама и ненужных сообщений, а также упростит общение в групповых чатах. Сейчас уведомления мессенджера предлагают лишь возможность быстрого ответа на уведомления.

По данным портала, новая функция появится при следующем обновлении приложения, сейчас же её можно увидеть в бета-версии.

Новая функция позволит отмечать сообщения прочитанными, не открывая мессенджер / Фото с сайта wabetainfo.com

Совсем недавно WhatsApp ввел пометку "пересланное сообщение", которая служит для борьбы с фейками, позволяя идентифицировать отправителя.

Кроме того, в конце июня WhatsApp появилась функция Broadcast Only, действующая по аналогии с каналами в Telegram. Благодаря нововведению, пользователь может создавать группы, сообщения в которых публикует только администратор. Включить эту опцию можно и в уже действующих группах. Для этого необходимо зайти в "Настройки группы" и в строчке "Отправить сообщения" выбрать графу "Только администраторы".