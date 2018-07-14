Вузы Казахстана определились с ценами на обучение

Высшее образование в Казахстане может стать дешевле в связи с нововведениями в казахстанском законодательстве и снятием ограничений с уровня платы за обучение. Сейчас частным вузам разрешено самостоятельно устанавливать цены на обучение, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на КТК.

Если раньше университеты не могли устанавливать цену ниже стоимости государственного гранта, то сегодня они вправе как снижать, так и повышать оплату. В Министерстве образования РК считают, что закон сделает высшее образование доступней.

"Это возможность доступа к образованию социально уязвимых слоев. Потому что не у всех есть возможность вносить высокие платы. И в зависимости от их возможности они будут выбирать себе учебное заведение. Это могут быть региональные частные вузы", - говорит замруководителя Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Бану Нарбекова.

Как отмечает телеканал, в регионах цены на обучение действительно демократичные. В Кокшетау за один год студенты платят от 200 тысяч тенге, Актобе и Таразе - 300 тысяч, Караганде - около 400 тысяч тенге. Самые высокие тарифы по стране в Алматы и Астане: от 350 тысяч до 1 200 000. Но скоро это может измениться. Эксперты считают, что многие вузы будут занижать цены, чтобы устранить конкурентов.

"Есть целый ряд учебных заведений, которые пойдут на демпинг - очень низкую цену устанавливать и дальше. Комитет по контролю в этой связи будет проверять: входят ли в стоимость обучения все затраты, которые необходимы для подготовки специалистов, то есть достаточным количеством материальная база обеспечена, не где-нибудь там, в сарае, в положенных 6 квадратных метров на нос", - рассказал президент Ассоциации высших учебных заведений РК Рахман Алшанов.

При этом он отмечает, что резкого повышения цен на обучение ждать не стоит. Алшанов пояснил, что каждый университет учитывает платежеспособность и психологию населения, и если он завысит стоимость, то останется без студентов.