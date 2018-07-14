Форум
Victor Yang
Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
Добринцофф: Это вообще о чем?Кто там с кем должен консультироваться и причём тут вообще акимат? Как акимат может назначать цены? Не, это было же. Максимальная цена на хлеб, на 92-й бензин, еще...
14.07.18 18:41
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
Маразм крепчает с каждым днем все сильнее. [Исправлено: alex_60, 14.07.2018 - 18:31]
14.07.18 18:19
Добринцофф
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211: Которые маленькие материал биметал по 1600 тенге секция, десять секций 16 000 плю Если после установки потекут не удивляйся,я в том году летом четыре раза возвраты делал,два раза на...
14.07.18 18:09
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Сегодня у нас будет суп с молодого щавеля.. c.radikal.ru
14.07.18 18:03
Добринцофф
Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
Иначе как объяснить правило, по которому акимат должен обязательно консультироваться с бизнесом при введении предельных цен на социально значимые товары? Источник:www.ng.kz Это вообще о чем?Кто там...
14.07.18 18:00
Перейти в форум »
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Вузы Казахстана определились с ценами на обучение

Tengrinews.kz

14 июля 2018, 12:01 |  Государство

Высшее образование в Казахстане может стать дешевле в связи с нововведениями в казахстанском законодательстве и снятием ограничений с уровня платы за обучение. Сейчас частным вузам разрешено самостоятельно устанавливать цены на обучение, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на КТК.

Если раньше университеты не могли устанавливать цену ниже стоимости государственного гранта, то сегодня они вправе как снижать, так и повышать оплату. В Министерстве образования РК считают, что закон сделает высшее образование доступней.

"Это возможность доступа к образованию социально уязвимых слоев. Потому что не у всех есть возможность вносить высокие платы. И в зависимости от их возможности они будут выбирать себе учебное заведение. Это могут быть региональные частные вузы", - говорит замруководителя Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Бану Нарбекова.

Как отмечает телеканал, в регионах цены на обучение действительно демократичные. В Кокшетау за один год студенты платят от 200 тысяч тенге, Актобе и Таразе - 300 тысяч, Караганде - около 400 тысяч тенге. Самые высокие тарифы по стране в Алматы и Астане: от 350 тысяч до 1 200 000. Но скоро это может измениться. Эксперты считают, что многие вузы будут занижать цены, чтобы устранить конкурентов.

"Есть целый ряд учебных заведений, которые пойдут на демпинг - очень низкую цену устанавливать и дальше. Комитет по контролю в этой связи будет проверять: входят ли в стоимость обучения все затраты, которые необходимы для подготовки специалистов, то есть достаточным количеством материальная база обеспечена, не где-нибудь там, в сарае, в положенных 6 квадратных метров на нос", - рассказал президент Ассоциации высших учебных заведений РК Рахман Алшанов.

При этом он отмечает, что резкого повышения цен на обучение ждать не стоит. Алшанов пояснил, что каждый университет учитывает платежеспособность и психологию населения, и если он завысит стоимость, то останется без студентов.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
14.07.18 18:18 Бороться с терроризмом в Казахстане решили с помощью... Википедии
14.07.18 12:54 WhatsApp вводит новую пометку для сообщений
14.07.18 10:47 Из-за столкновения KIA и BMW на перекрестке в Костанае пострадали несколько человек
14.07.18 10:19 Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
13.07.18 19:10 Полиция установила личность подозреваемого в краже "айфона" на кассе супермаркета в Костанае
13.07.18 18:46 Портрет Абая в технике граффити на многоэтажном доме в Костанае делают алматинские художники
13.07.18 17:20 «Сейчас выйдут вампиры», - жителя Костанайской области судят за убийство и покушение на убийство
13.07.18 16:26 Большая жара придет на следующей неделе в Костанайскую область
13.07.18 16:03 Продукция костанайской компании «ДЕП» возвращается в Россию
13.07.18 15:50 Мотопробег и раздачу листовок организовали полицейские в Костанае

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ 211
Re: Вузы Казахстана определились с ценами на обучение
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2747
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.07.18 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Открыть ВУЗ что ли..
Вообще до этого раньше не додумывался, что это хороший бизнес..
Снять какую шарашку, написать там ЧелГу или еще что то, нанять пару уборщиц с соседнего подъезда, и заставить их читать книшки детишкам..
Они же и убираются и варят за деньги сосиски им..
10 процентов отдать в отдел образования, 5 на зарплату и 5 за аренду..
Думаю стоит того..
Неплохая конкуренция остальным..
Профайл




Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
 
Номер КИВИ-кошелька: 87022672972
 
Номер карты Kaspi-gold: 5169 4931 6818 4102
 
Сейчас на сайте
Гостей: 76
Пользователей: 0
Всего: 76

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх