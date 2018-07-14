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Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
Зачем печь хлеб из натуральной муки, если можно сыпануть разрыхлитель и брать деньги за батон, надутый воздухом? Зачем делать хорошую водку, если можно плохую? Зачем строить дома качественно, если...
14.07.18 11:39
сайлау курманов
Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
и то в ходу беларусская и миасская мебель , из одежды китай и турция , консервы и конфеты половина привозные , даже водка пошла российская , позор!
14.07.18 11:21
сайлау курманов
Полиция установила личность подозреваемого в краже "айфона" на кассе супермаркета в Костанае
как то был случай на гормолзаводе где по юности я работал. Работница цеха сломала ногу аккурат перед банкетом в честь первомая. Конечно, что она сломала ногу никто не стал париться и на стуле...
14.07.18 11:18
drakon
Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
Добринцофф, это правда... :lol: :oops:
14.07.18 11:13
сайлау курманов
Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
если в сингапуре 80% ввп получают от бизнеса , то нашими жалкими двумя % что то говорить про бизнес даже смешно. что такое малый или средний бизнес в КЗ? услугодатели -торгаши, таксисты ,...
14.07.18 11:11
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Из-за столкновения KIA и BMW на перекрестке в Костанае пострадали несколько человек

Ольга ЛИХОГРАЙ

14 июля 2018, 10:47 |  Происшествия

Авария произошла сегодня, 14 июля, в 3.40, на перекрестке улиц Майлина-Тауелсиздик. В результате столкновения автомобилей водителя BMW вынесло на тротуар по ул. Тауелсиздик, а водителя KIA развернуло на ул. Майлина.

Фото Мухтара НУРКАНОВА

Фото и видео на ватсапп "НГ" прислали читатели.

- Виновником аварии, скорее всего, был водитель KIA, потому что его автомобиль отправили на штрафстоянку, - сообщили "НГ" в городском батальоне дорожно-патрульной полиции Костаная. - Более подробная информация будет известна после проведения всех следственных действий и экспертиз.

В полиции сообщили, что жертв нет, но есть пострадавшие.

В службе скорой помощи подтвердили, что их машина выезжала на место ДТП. Пострадавшие доставлены в приемный покой областной больницы. Кто именно пострадал - водители или пассажиры - пока не уточняется.
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