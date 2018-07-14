Из-за столкновения KIA и BMW на перекрестке в Костанае пострадали несколько человек
Ольга ЛИХОГРАЙ
Авария произошла сегодня, 14 июля, в 3.40, на перекрестке улиц Майлина-Тауелсиздик. В результате столкновения автомобилей водителя BMW вынесло на тротуар по ул. Тауелсиздик, а водителя KIA развернуло на ул. Майлина.
Фото Мухтара НУРКАНОВА
Фото и видео на ватсапп "НГ" прислали читатели.
- Виновником аварии, скорее всего, был водитель KIA, потому что его автомобиль отправили на штрафстоянку, - сообщили "НГ" в городском батальоне дорожно-патрульной полиции Костаная. - Более подробная информация будет известна после проведения всех следственных действий и экспертиз.
В полиции сообщили, что жертв нет, но есть пострадавшие.
В службе скорой помощи подтвердили, что их машина выезжала на место ДТП. Пострадавшие доставлены в приемный покой областной больницы. Кто именно пострадал - водители или пассажиры - пока не уточняется.
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