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Большая жара придет на следующей неделе в Костанайскую область
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
13 июля 2018, 16:26 | Общество
По прогнозам синоптиков, с понедельника, 16 июля, территория Костанайской области окажется в зоне действия антициклона, который принесет ясную и жаркую погоду.
Фото Татьяны НАЗАРУК
- 16-17 июля ночью термометры покажут 15-20 градусов, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - День будет жарким: ожидаем 28-33, местами до 40 градусов. В среду, 18 июля показатели ночных температур не изменятся, а вот днем станет еще жарче и местами температура воздуха составит 40 градусов. Осадков не ожидается.
Ветер в первой половине следующей недели ожидается юго-западный, 9-14 м/сек.
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
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