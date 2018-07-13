Большая жара придет на следующей неделе в Костанайскую область

По прогнозам синоптиков, с понедельника, 16 июля, территория Костанайской области окажется в зоне действия антициклона, который принесет ясную и жаркую погоду.

Фото Татьяны НАЗАРУК

- 16-17 июля ночью термометры покажут 15-20 градусов, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - День будет жарким: ожидаем 28-33, местами до 40 градусов. В среду, 18 июля показатели ночных температур не изменятся, а вот днем станет еще жарче и местами температура воздуха составит 40 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер в первой половине следующей недели ожидается юго-западный, 9-14 м/сек.