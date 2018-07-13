Продукция костанайской компании «ДЕП» возвращается в Россию

Более 30 тонн продукции в последние два дня молочный завод отправил в Уральский регион. В компании заявляют, что проблемы с экспортом сняты, конфликт с работниками предприятия урегулирован.

Фото из архива "НГ"

С 1 июня действовал временный запрет Россельхознадзора на ввоз в РФ продукции костанайского предприятия. Ведомство подозревало компанию в том, что ТОО «ДЕП» использует в производстве белорусское сухое молоко. Кстати, запрет коснулся не только «ДЕПа», но еще двух заводов в Северо-Казахстанской области - ТОО «Тайынша-Астык» и ТОО «Молпродукт». С 9 июля федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору ограничения сняла.

- В связи со временным запретом на ввоз у нашего предприятия существенно снизился объем реализации, примерно на 25%. С этим было связано снижение заработной платы у работников, - пояснил «НГ» заместитель директора ТОО «ДЕП» Александр СМИРНОВ. - Сейчас конфликт по этому поводу с восемью грузчиками руководство предприятия урегулировало.

По словам Смирнова, на заводе работают более 400 человек. Предприятие рассчитывает вернуть прежние объемы реализации продукции в РФ и даже увеличить его. Вчера в Челябинск ушла машина с 18 тоннами продукции, сегодня было отправлено столько же.