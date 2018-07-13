Более 30 тонн продукции в последние два дня молочный завод отправил в Уральский регион. В компании заявляют, что проблемы с экспортом сняты, конфликт с работниками предприятия урегулирован.
Фото из архива "НГ"
С 1 июня действовал временный запрет Россельхознадзора на ввоз в РФ продукции костанайского предприятия. Ведомство подозревало компанию в том, что ТОО «ДЕП» использует в производстве белорусское сухое молоко. Кстати, запрет коснулся не только «ДЕПа», но еще двух заводов в Северо-Казахстанской области - ТОО «Тайынша-Астык» и ТОО «Молпродукт». С 9 июля федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору ограничения сняла.
- В связи со временным запретом на ввоз у нашего предприятия существенно снизился объем реализации, примерно на 25%. С этим было связано снижение заработной платы у работников, - пояснил «НГ» заместитель директора ТОО «ДЕП» Александр СМИРНОВ. - Сейчас конфликт по этому поводу с восемью грузчиками руководство предприятия урегулировало.
По словам Смирнова, на заводе работают более 400 человек. Предприятие рассчитывает вернуть прежние объемы реализации продукции в РФ и даже увеличить его. Вчера в Челябинск ушла машина с 18 тоннами продукции, сегодня было отправлено столько же.
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alex_60: Там еще всяки разны звезды приехали музыки и кино. Уилл Смит вроде и прочая прочая , краем глаза видел в новостях.
Продукция костанайской компании «ДЕП» возвращается в Россию
Обликоморале: Да я тож не понял. Там на импорт мож10% уходит. Остальное тут . А вабще. Город то маленький. Все знаю что этот деп гнилая шарага. Там рабочих не когда за людей не держали.
Полиция установила личность подозреваемого в краже "айфона" на кассе супермаркета в Костанае
Добринцофф: Следствие и суд еще не установили прав-виноват. Он пока намба ан подозреваемый, НГ пока обвинять в чем то тоже рано. :lol:
Полиция установила личность подозреваемого в краже "айфона" на кассе супермаркета в Костанае
я тоже не пойму. тетка видела кто стоял за ней. разговаривал с ее ребенком. он на камере.да. ну и что дальше? так понимаю что видео, конкретное, что он берет телефон и ложит себе в карман нет....
Полиция установила личность подозреваемого в краже "айфона" на кассе супермаркета в Костанае
Добринцофф: ,то должен подать в суд на НГ,за то что они опубликовали его лицо на всю страну,а НГ должно принести ему извинения и Тоже так на миг подумал.. Он же только подозреваемый.. Тут фото с...