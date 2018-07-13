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Обликоморале
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alex_60: Там еще всяки разны звезды приехали музыки и кино. Уилл Смит вроде и прочая прочая , краем глаза видел в новостях.
13.07.18 20:58
Vital
Продукция костанайской компании «ДЕП» возвращается в Россию
Обликоморале: Да я тож не понял. Там на импорт мож10% уходит. Остальное тут . А вабще. Город то маленький. Все знаю что этот деп гнилая шарага. Там рабочих не когда за людей не держали.
13.07.18 20:57
Обликоморале
Полиция установила личность подозреваемого в краже "айфона" на кассе супермаркета в Костанае
Добринцофф: Следствие и суд еще не установили прав-виноват. Он пока намба ан подозреваемый, НГ пока обвинять в чем то тоже рано. :lol:
13.07.18 20:55
alex_60
Полиция установила личность подозреваемого в краже "айфона" на кассе супермаркета в Костанае
я тоже не пойму. тетка видела кто стоял за ней. разговаривал с ее ребенком. он на камере.да. ну и что дальше? так понимаю что видео, конкретное, что он берет телефон и ложит себе в карман нет....
13.07.18 20:52
211
Полиция установила личность подозреваемого в краже "айфона" на кассе супермаркета в Костанае
Добринцофф: ,то должен подать в суд на НГ,за то что они опубликовали его лицо на всю страну,а НГ должно принести ему извинения и Тоже так на миг подумал.. Он же только подозреваемый.. Тут фото с...
13.07.18 20:52
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Продукция костанайской компании «ДЕП» возвращается в Россию

Галина КАТКОВА

13 июля 2018, 16:03 |  Общество

Более 30 тонн продукции в последние два дня молочный завод отправил в Уральский регион. В компании заявляют, что проблемы с экспортом сняты, конфликт с работниками предприятия урегулирован.

Фото из архива "НГ"

С 1 июня действовал временный запрет Россельхознадзора на ввоз в РФ продукции костанайского предприятия. Ведомство подозревало компанию в том, что ТОО «ДЕП» использует в производстве белорусское сухое молоко. Кстати, запрет коснулся не только «ДЕПа», но еще двух заводов в Северо-Казахстанской области - ТОО «Тайынша-Астык» и ТОО «Молпродукт». С 9 июля федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору ограничения сняла.

- В связи со временным запретом на ввоз у нашего предприятия существенно снизился объем реализации, примерно на 25%. С этим было связано снижение заработной платы у работников, - пояснил «НГ» заместитель директора ТОО «ДЕП» Александр СМИРНОВ. - Сейчас конфликт по этому поводу с восемью грузчиками руководство предприятия урегулировало.

По словам Смирнова, на заводе работают более 400 человек. Предприятие рассчитывает вернуть прежние объемы реализации продукции в РФ и даже увеличить его. Вчера в Челябинск ушла машина с 18 тоннами продукции, сегодня было отправлено столько же.
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* Обликоморале
Re: Продукция костанайской компании «ДЕП» возвращается в Россию
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5372
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.07.18 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А шуму было шо весь ДЕП бастует супротив российских санкций на молочку.
Фейкометство. :lol:
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§ Добринцофф
Re: Продукция костанайской компании «ДЕП» возвращается в Россию
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6115
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 13.07.18 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сейчас конфликт по этому поводу с восемью грузчиками руководство предприятия урегулировало. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31675

Остальные видимо всё таки по увольнялись?
На складской в магазине ДЕП грузчики новые.
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§ 211
Re: Продукция костанайской компании «ДЕП» возвращается в Россию
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2712
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.07.18 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работяги сделали свое дело, то есть шум подняли.
За это ДЭП должна им поклониться..
Не было бы шума на всю страну, то не пошла бы никуда продукция и все начали бы думать что правда ДЭП мошенник..
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* alex_60
Re: Продукция костанайской компании «ДЕП» возвращается в Россию
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 717
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.07.18 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Не было бы шума на всю страну, то не пошла бы никуда продукция и все начали бы думать что правда ДЭП мошенник..


ну что ты так..

здесь на форуме уже писали..
///Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору отменила временные ограничения на поставку в Россию товаров трех компаний:
ТОО "Тайынша-Астык" (Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, село Ясная поляна)
ООО "ДЕП" (Костанайская область)
ТОО "Молпродукт" (Северо-Казахстанская область, Петропавловск)
На сайте омского Россельхознадзора указано, что ограничения отменили с 9 июля текущего года.///

9 числа отменили,
грузчики 10 выступать начали..
абсолютно никакой связи.
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§ 211
Re: Продукция костанайской компании «ДЕП» возвращается в Россию
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2712
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.07.18 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
9 числа отменили,
грузчики 10 выступать начали..
абсолютно

Что там было и как власти на всех их надавили, только им известно..
И что им дали взамен или не дали..
И какую тебе связь надо, если им детей своих, жен кормить надо?
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* alex_60
Re: Продукция костанайской компании «ДЕП» возвращается в Россию
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 717
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.07.18 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
если им детей своих, жен кормить надо?


читай пост номер два.
теперь они никого кормить не будут.
кроме восьми человек оставшихся.
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§ 211
Re: Продукция костанайской компании «ДЕП» возвращается в Россию
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2712
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.07.18 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
теперь они никого кормить не будут.

Зато они не смолчали, постояли за себя, поставили на уши все наши власти, для которых забастовка даже одного человека дикий Ужос..
А тут целый коллектив..
Надо полагать что затушили резко и как всегда качественно..
Но мужики молодцы..
Не каждый может прямо сказать правду в глаза не отводя взгляда своему начальству, своим правителям..
Поучиться у них нужно, особенно нашим Уважаемым, которые уже тут по 12 лет себе на форуме штаны трут до дыр..
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* alex_60
Re: Продукция костанайской компании «ДЕП» возвращается в Россию
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 717
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.07.18 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
туфту какую то несешь. как обычно.
жги дальше. пока. прощай.
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§ Добринцофф
Re: Продукция костанайской компании «ДЕП» возвращается в Россию
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6115
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 13.07.18 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Зато они не смолчали, постояли за себя, поставили на уши все наши власти,

Если бы они этой забастовкой отстояли своё рабочее место и достойную з\п то тогда можно сказать ,что цель достигнута.
А так если им сказали ,кому не нравиться можете идти на все четыре стороны,то что толку?
Завтра на их место придут ещё сто человек которые готовы пахать за любые деньги.
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* Обликоморале
Re: Продукция костанайской компании «ДЕП» возвращается в Россию
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5372
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.07.18 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Я вот одного не понял.
Коллектив 400 чел и все нормально.
8 грузчиков за зарплату вопрос подняли.
Директор ДЕПа кинул залипуху и все ее схавали.
Они что сейчас так от импорта стали зависимы?)))
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§ Vital
Re: Продукция костанайской компании «ДЕП» возвращается в Россию
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5804
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 13.07.18 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Да я тож не понял. Там на импорт мож10% уходит. Остальное тут . А вабще. Город то маленький. Все знаю что этот деп гнилая шарага. Там рабочих не когда за людей не держали.
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