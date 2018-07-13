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drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале: Сразу трех презедентов хватит за глаза? :lol: Тут акцент сделан на Порошенко и Украинский народ. Причём тут Назарбаев... 8-)
13.07.18 20:59
alex_60
Полиция установила личность подозреваемого в краже "айфона" на кассе супермаркета в Костанае
может она его где то раньше забыла. видео же нет что она ложит его на кассу или рядом где.
13.07.18 20:59
Обликоморале
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60: Там еще всяки разны звезды приехали музыки и кино. Уилл Смит вроде и прочая прочая , краем глаза видел в новостях.
13.07.18 20:58
Vital
Продукция костанайской компании «ДЕП» возвращается в Россию
Обликоморале: Да я тож не понял. Там на импорт мож10% уходит. Остальное тут . А вабще. Город то маленький. Все знаю что этот деп гнилая шарага. Там рабочих не когда за людей не держали.
13.07.18 20:57
Обликоморале
Полиция установила личность подозреваемого в краже "айфона" на кассе супермаркета в Костанае
Добринцофф: Следствие и суд еще не установили прав-виноват. Он пока намба ан подозреваемый, НГ пока обвинять в чем то тоже рано. :lol:
13.07.18 20:55
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Мотопробег и раздачу листовок организовали полицейские в Костанае

Артём МАРУСИЧ

13 июля 2018, 15:50 |  Государство

С начала 2018 года на территории города зарегистрировано 4 ДТП с участием водителей мотоциклов, в которых 1 человек погиб и 3 получили травмы, и 2 ДТП с участием водителей мопедов и скутеров, в которых 1 человек погиб и 2 получили травмы.


Для профилактики таких аварий сотрудники МПС организовали сегодня, 13 июля, мотопробег от парковки супермаркета “Астыкжан” (пр. Абая) до набережной “Шагала”.


- С 13-го по 15 июля на территории города проводится мероприятие “Мотоцикл, скутер, велосипед”, - рассказала "НГ" старший инспектор МПС УВД Костаная Елена МАГАСУМОВА. - В рамках ОПМ мы пригласили байкерский клуб Steppe Riders, которые совершат мотопробег для того, чтобы привлечь внимание мотоциклистов и других участников дорожного движения к проблеме нарушения ПДД.

 

В финальной точке маршрута полицейские раздали участникам пробега листовки с информацией о регистрации мототехники и получении водительских прав.
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Комментарии к новости
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§ лимон
Re: Мотопробег и раздачу листовок организовали полицейские в...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 735
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 13.07.18 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что-то колонна маловата ... остальные поди без номеров и без водительских удостоверений
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