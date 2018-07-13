Мотопробег и раздачу листовок организовали полицейские в Костанае

С начала 2018 года на территории города зарегистрировано 4 ДТП с участием водителей мотоциклов, в которых 1 человек погиб и 3 получили травмы, и 2 ДТП с участием водителей мопедов и скутеров, в которых 1 человек погиб и 2 получили травмы.





Для профилактики таких аварий сотрудники МПС организовали сегодня, 13 июля, мотопробег от парковки супермаркета “Астыкжан” (пр. Абая) до набережной “Шагала”.





- С 13-го по 15 июля на территории города проводится мероприятие “Мотоцикл, скутер, велосипед”, - рассказала "НГ" старший инспектор МПС УВД Костаная Елена МАГАСУМОВА. - В рамках ОПМ мы пригласили байкерский клуб Steppe Riders, которые совершат мотопробег для того, чтобы привлечь внимание мотоциклистов и других участников дорожного движения к проблеме нарушения ПДД.

В финальной точке маршрута полицейские раздали участникам пробега листовки с информацией о регистрации мототехники и получении водительских прав.



