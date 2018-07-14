Форум
211
Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
Зачем печь хлеб из натуральной муки, если можно сыпануть разрыхлитель и брать деньги за батон, надутый воздухом? Зачем делать хорошую водку, если можно плохую? Зачем строить дома качественно, если...
14.07.18 11:39
сайлау курманов
Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
и то в ходу беларусская и миасская мебель , из одежды китай и турция , консервы и конфеты половина привозные , даже водка пошла российская , позор!
14.07.18 11:21
сайлау курманов
Полиция установила личность подозреваемого в краже "айфона" на кассе супермаркета в Костанае
как то был случай на гормолзаводе где по юности я работал. Работница цеха сломала ногу аккурат перед банкетом в честь первомая. Конечно, что она сломала ногу никто не стал париться и на стуле...
14.07.18 11:18
drakon
Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
Добринцофф, это правда... :lol: :oops:
14.07.18 11:13
сайлау курманов
Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
если в сингапуре 80% ввп получают от бизнеса , то нашими жалкими двумя % что то говорить про бизнес даже смешно. что такое малый или средний бизнес в КЗ? услугодатели -торгаши, таксисты ,...
14.07.18 11:11
Перейти в форум »
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?

"Бизнес постоянно жалуется на то, что чиновники "сосут" из него деньги. Но предприниматели здесь лукавят"
14 июля 2018, 10:19 |  Мнения

Кто решил, что наш бизнес стал настолько идеален, что надо не только не проверять его, но и советоваться с ним? Иначе как объяснить правило, по которому акимат должен обязательно консультироваться с бизнесом при введении предельных цен на социально значимые товары?

Получается, что чиновник должен согласовать с предпринимателем цену, по которой последнему можно продать, допустим, макароны. Я представляю это так: сотрудник акимата предлагает цену, в результате чего продавец будет иметь прибыль 10%, то есть, ему хватит на хлеб с маслом. Но почему бы им не договориться о цене, по которой продавцу хватит еще на икорку, да и чиновник в накладе не останется? Кажется мне, что так и будет.

Известно, что бизнес на все смотрит только с коммерческой точки зрения, а на потребителей им наплевать. Стоит объявить, например, о мизерном повышении пенсий, как цены моментально взлетают вверх, хотя само повышение будет только через полгода. Да у народа вообще только при словах бизнес и частник возникают мысли о повышении цен на товары и услуги, а не качества и доступности.

Бизнес постоянно жалуется на то, что чиновники "сосут" из него деньги. В некоторой мере соглашусь. Наши многие чиновники действительно имеют глаза шире своего желудка. И называют их не зря чинодралами. Но и предприниматели здесь лукавят. Они прекрасно понимают, что за это те же чиновники дают им жить вольготно. Они этим пользуются и творят, что хотят. Зачем печь хлеб из натуральной муки, если можно сыпануть разрыхлитель и брать деньги за батон, надутый воздухом? Зачем делать хорошую водку, если можно плохую? Зачем строить дома качественно, если можно и плоховато, с плесенью на стенах? Зачем кормить кур или бычков натуральной пищей, если на анаболиках и стероидах они растут быстрее и себестоимость ниже? Все товары должны ломаться достаточно быстро, чтобы клиент вскоре покупал новые.

Так что наши чиновники вместе с бизнесменами проживают счастливые и блестящие дни.

Мы только и слышим о послаблениях бизнесу. Например, чтобы снять какие-то призрачные барьеры для бизнеса, придумали какое-то Doning Business. Что мы получили? Как сказал аким Астаны Исикешев, мы получили возмущение жителей некачественным строительством! И это не только в строительстве.

А что дает запрет на проверку бизнеса? Помнится, в Костанае отравились дети в лицее и лагере отдыха. В Шымкенте - массовое отравление мороженым. Какими надо быть идиотами, чтобы кидаться проверять торгово-развлекательные комплексы после пожара или когда покалечены дети на  перевернутом батуте? Почему не поставить бизнес в жесткие рамки хотя бы в вопросе безопасности людей?

Или другое. В июне 2018 года в одном из магазинов Затобольска обнаружили алкогольную продукцию без сопроводительных документов, то есть "левую". Суд назначил штраф в размере 360 750 тенге и тут же сумму штрафа скостили до 252 525 тенге. Причина - предприниматель признал свою вину. Что за глупость?  

А государство еще и помогает этому бизнесу за деньги налогоплательщиков. И мы чуть не молимся на него. А бизнес заботится только о себе. Они даже выступили против внедрения обязательного медицинского страхования. Как же, ведь придется платить взносы за работников. Жаба-то душит.

Суть бизнеса - прибыль. В идеале бизнес стремится к тому, чтобы получить задаром и продать за максимум. Захватить, монополизировать и с минимальными затратами получить максимальную прибыль. Безнаказанное и гарантированное воровство - и есть идеальный бизнес.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
14.07.18 10:47 Из-за столкновения KIA и BMW на перекрестке в Костанае пострадали несколько человек
13.07.18 19:10 Полиция установила личность подозреваемого в краже "айфона" на кассе супермаркета в Костанае
13.07.18 18:46 Портрет Абая в технике граффити на многоэтажном доме в Костанае делают алматинские художники
13.07.18 17:20 «Сейчас выйдут вампиры», - жителя Костанайской области судят за убийство и покушение на убийство
13.07.18 16:26 Большая жара придет на следующей неделе в Костанайскую область
13.07.18 16:03 Продукция костанайской компании «ДЕП» возвращается в Россию
13.07.18 15:50 Мотопробег и раздачу листовок организовали полицейские в Костанае
13.07.18 14:24 "Талмуд, мелким шрифтом" - Верховный суд о банковских договорах в Казахстане
13.07.18 13:32 Дело о драке, в которой был смертельно ранен студент, заново рассмотрели по апелляционной жалобе осужденного в Костанае
13.07.18 11:17 В Костанае водителя Lexus RX-300 оштрафуют за рамку с именем и фамилией вместо номерного знака

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ сайлау курманов
Re: Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2801
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 14.07.18 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
если в сингапуре 80% ввп получают от бизнеса , то нашими жалкими двумя % что то говорить про бизнес даже смешно. что такое малый или средний бизнес в КЗ? услугодатели -торгаши, таксисты , производители оконщики -мебельщики, колбасники -пекари и все! я даже не знаю кроме сырья что могут вывозить из страны , конфеты не в счет
Профайл Посетить вебсайт

* drakon
Re: Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14094
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.07.18 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добринцофф, это правда?... :lol: :oops:
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2801
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 14.07.18 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и то в ходу беларусская и миасская мебель , из одежды китай и турция , консервы и конфеты половина привозные , даже водка пошла российская , позор!
Профайл Посетить вебсайт

* 211
Re: Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2729
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.07.18 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Зачем печь хлеб из натуральной муки, если можно сыпануть разрыхлитель и брать деньги за батон, надутый воздухом? Зачем делать хорошую водку, если можно плохую? Зачем строить дома качественно, если можно и плоховато, с плесенью на стенах? З

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31673?1531546439


Хм..
Да тов. Воронин сам же одним из первых заговорит о том, почему настоящий хлеб такой дорогой, если его будут делать по настоящим технологиям..
Тов. Воронин не отличает водку качественную от некачественной и не различает официальные производства от кустарного?
Или он говорит о Пучеглазке за 300 по 0.5?
И товарищь Воронин одним из первых начнет говорить, почему дома такие дорогие, или квартиры, если их опять же делать качественно, из натурального материала, сейсмоустойчивыми и прочее и прочее..
Тов. Воронин думает что тут живут одни долларовые миллионеры, готовые платить за Качество?
Тов. Воронин опять как всегда ошибается и причем сильно и причем действует популистки..
Профайл




Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
 
Номер КИВИ-кошелька: 87022672972
 
Номер карты Kaspi-gold: 5169 4931 6818 4102
 
Сейчас на сайте
Гостей: 120
Пользователей: 2
Всего: 122

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх