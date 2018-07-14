Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?

"Бизнес постоянно жалуется на то, что чиновники "сосут" из него деньги. Но предприниматели здесь лукавят"

Кто решил, что наш бизнес стал настолько идеален, что надо не только не проверять его, но и советоваться с ним? Иначе как объяснить правило, по которому акимат должен обязательно консультироваться с бизнесом при введении предельных цен на социально значимые товары?

Получается, что чиновник должен согласовать с предпринимателем цену, по которой последнему можно продать, допустим, макароны. Я представляю это так: сотрудник акимата предлагает цену, в результате чего продавец будет иметь прибыль 10%, то есть, ему хватит на хлеб с маслом. Но почему бы им не договориться о цене, по которой продавцу хватит еще на икорку, да и чиновник в накладе не останется? Кажется мне, что так и будет.

Известно, что бизнес на все смотрит только с коммерческой точки зрения, а на потребителей им наплевать. Стоит объявить, например, о мизерном повышении пенсий, как цены моментально взлетают вверх, хотя само повышение будет только через полгода. Да у народа вообще только при словах бизнес и частник возникают мысли о повышении цен на товары и услуги, а не качества и доступности.

Бизнес постоянно жалуется на то, что чиновники "сосут" из него деньги. В некоторой мере соглашусь. Наши многие чиновники действительно имеют глаза шире своего желудка. И называют их не зря чинодралами. Но и предприниматели здесь лукавят. Они прекрасно понимают, что за это те же чиновники дают им жить вольготно. Они этим пользуются и творят, что хотят. Зачем печь хлеб из натуральной муки, если можно сыпануть разрыхлитель и брать деньги за батон, надутый воздухом? Зачем делать хорошую водку, если можно плохую? Зачем строить дома качественно, если можно и плоховато, с плесенью на стенах? Зачем кормить кур или бычков натуральной пищей, если на анаболиках и стероидах они растут быстрее и себестоимость ниже? Все товары должны ломаться достаточно быстро, чтобы клиент вскоре покупал новые.

Так что наши чиновники вместе с бизнесменами проживают счастливые и блестящие дни.

Мы только и слышим о послаблениях бизнесу. Например, чтобы снять какие-то призрачные барьеры для бизнеса, придумали какое-то Doning Business. Что мы получили? Как сказал аким Астаны Исикешев, мы получили возмущение жителей некачественным строительством! И это не только в строительстве.

А что дает запрет на проверку бизнеса? Помнится, в Костанае отравились дети в лицее и лагере отдыха. В Шымкенте - массовое отравление мороженым. Какими надо быть идиотами, чтобы кидаться проверять торгово-развлекательные комплексы после пожара или когда покалечены дети на перевернутом батуте? Почему не поставить бизнес в жесткие рамки хотя бы в вопросе безопасности людей?

Или другое. В июне 2018 года в одном из магазинов Затобольска обнаружили алкогольную продукцию без сопроводительных документов, то есть "левую". Суд назначил штраф в размере 360 750 тенге и тут же сумму штрафа скостили до 252 525 тенге. Причина - предприниматель признал свою вину. Что за глупость?

А государство еще и помогает этому бизнесу за деньги налогоплательщиков. И мы чуть не молимся на него. А бизнес заботится только о себе. Они даже выступили против внедрения обязательного медицинского страхования. Как же, ведь придется платить взносы за работников. Жаба-то душит.

Суть бизнеса - прибыль. В идеале бизнес стремится к тому, чтобы получить задаром и продать за максимум. Захватить, монополизировать и с минимальными затратами получить максимальную прибыль. Безнаказанное и гарантированное воровство - и есть идеальный бизнес.