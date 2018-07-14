Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
Кто решил, что наш бизнес стал настолько идеален, что надо не только не проверять его, но и советоваться с ним? Иначе как объяснить правило, по которому акимат должен обязательно консультироваться с бизнесом при введении предельных цен на социально значимые товары?
Получается, что чиновник должен согласовать с предпринимателем цену, по которой последнему можно продать, допустим, макароны. Я представляю это так: сотрудник акимата предлагает цену, в результате чего продавец будет иметь прибыль 10%, то есть, ему хватит на хлеб с маслом. Но почему бы им не договориться о цене, по которой продавцу хватит еще на икорку, да и чиновник в накладе не останется? Кажется мне, что так и будет.
Известно, что бизнес на все смотрит только с коммерческой точки зрения, а на потребителей им наплевать. Стоит объявить, например, о мизерном повышении пенсий, как цены моментально взлетают вверх, хотя само повышение будет только через полгода. Да у народа вообще только при словах бизнес и частник возникают мысли о повышении цен на товары и услуги, а не качества и доступности.
Бизнес постоянно жалуется на то, что чиновники "сосут" из него деньги. В некоторой мере соглашусь. Наши многие чиновники действительно имеют глаза шире своего желудка. И называют их не зря чинодралами. Но и предприниматели здесь лукавят. Они прекрасно понимают, что за это те же чиновники дают им жить вольготно. Они этим пользуются и творят, что хотят. Зачем печь хлеб из натуральной муки, если можно сыпануть разрыхлитель и брать деньги за батон, надутый воздухом? Зачем делать хорошую водку, если можно плохую? Зачем строить дома качественно, если можно и плоховато, с плесенью на стенах? Зачем кормить кур или бычков натуральной пищей, если на анаболиках и стероидах они растут быстрее и себестоимость ниже? Все товары должны ломаться достаточно быстро, чтобы клиент вскоре покупал новые.
Так что наши чиновники вместе с бизнесменами проживают счастливые и блестящие дни.
Мы только и слышим о послаблениях бизнесу. Например, чтобы снять какие-то призрачные барьеры для бизнеса, придумали какое-то Doning Business. Что мы получили? Как сказал аким Астаны Исикешев, мы получили возмущение жителей некачественным строительством! И это не только в строительстве.
А что дает запрет на проверку бизнеса? Помнится, в Костанае отравились дети в лицее и лагере отдыха. В Шымкенте - массовое отравление мороженым. Какими надо быть идиотами, чтобы кидаться проверять торгово-развлекательные комплексы после пожара или когда покалечены дети на перевернутом батуте? Почему не поставить бизнес в жесткие рамки хотя бы в вопросе безопасности людей?
Или другое. В июне 2018 года в одном из магазинов Затобольска обнаружили алкогольную продукцию без сопроводительных документов, то есть "левую". Суд назначил штраф в размере 360 750 тенге и тут же сумму штрафа скостили до 252 525 тенге. Причина - предприниматель признал свою вину. Что за глупость?
А государство еще и помогает этому бизнесу за деньги налогоплательщиков. И мы чуть не молимся на него. А бизнес заботится только о себе. Они даже выступили против внедрения обязательного медицинского страхования. Как же, ведь придется платить взносы за работников. Жаба-то душит.
Суть бизнеса - прибыль. В идеале бизнес стремится к тому, чтобы получить задаром и продать за максимум. Захватить, монополизировать и с минимальными затратами получить максимальную прибыль. Безнаказанное и гарантированное воровство - и есть идеальный бизнес.
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