"Талмуд, мелким шрифтом" - Верховный суд о банковских договорах в Казахстане

84 тысячи споров по банковским делам находится в производстве судов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Такие данные привел председатель Верховного суда в ходе расширенного совещания ведомства. Жакип Асанов попытался объяснить, с чем связано такое большое количество споров.

"В чем причина? Банки что делают: дают договоры, люди только читают в них, сколько за месяц надо платить, какой срок, сколько денег получат. Вот и все. А там вот такой талмуд, мелким шрифтом. Потом начинаются споры судебные. И каково судьям? Как они должны принимать решения", - заявил Жакип Асанов.

Председатель Верховного суда предположил, каким способом можно исправить ситуацию, что позволит не нагружать и без того загруженных делами судей.

"Нужно с Нацбанком не просто на уровне Верховного суда дела рассматривать, надо приглашать Нацбанк, приглашать все эти банки, и мы должны договориться. Сказать: они, ведь, своей работой порождают споры в обществе. А это обида, обида на что? На государственную политику. Поэтому если из судей кто-то взялся и работает председателем, то он должен иметь организаторские способности. У него должно быть видение, он должен организовывать работу таким образом, чтобы убирать такие вещи.

Я уже сегодня несколько раз говорил - менять жизнь людей к лучшему. Сегодня 84 тысячи споров, это очень большая нагрузка. А каждый спор - это несколько судебных заседаний, несколько дней. А мы здесь сидим, говорим, что нагрузка большая, а никаких превентивных мер не принимаем. (...) Поэтому когда говорят о независимости судей, возникает вопрос - надо создавать условия для судей, условия труда, режима работы, нагрузки, достойной зарплаты", - выразил мнение председатель Верховного суда республики.