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drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале: Сразу трех презедентов хватит за глаза? :lol: Тут акцент сделан на Порошенко и Украинский народ. Причём тут Назарбаев... 8-)
13.07.18 20:59
alex_60
Полиция установила личность подозреваемого в краже "айфона" на кассе супермаркета в Костанае
может она его где то раньше забыла. видео же нет что она ложит его на кассу или рядом где.
13.07.18 20:59
Обликоморале
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60: Там еще всяки разны звезды приехали музыки и кино. Уилл Смит вроде и прочая прочая , краем глаза видел в новостях.
13.07.18 20:58
Vital
Продукция костанайской компании «ДЕП» возвращается в Россию
Обликоморале: Да я тож не понял. Там на импорт мож10% уходит. Остальное тут . А вабще. Город то маленький. Все знаю что этот деп гнилая шарага. Там рабочих не когда за людей не держали.
13.07.18 20:57
Обликоморале
Полиция установила личность подозреваемого в краже "айфона" на кассе супермаркета в Костанае
Добринцофф: Следствие и суд еще не установили прав-виноват. Он пока намба ан подозреваемый, НГ пока обвинять в чем то тоже рано. :lol:
13.07.18 20:55
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"Талмуд, мелким шрифтом" - Верховный суд о банковских договорах в Казахстане

13 июля 2018, 14:24 |  Государство

84 тысячи споров по банковским делам находится в производстве судов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Такие данные привел председатель Верховного суда в ходе расширенного совещания ведомства. Жакип Асанов попытался объяснить, с чем связано такое большое количество споров.

"В чем причина? Банки что делают: дают договоры, люди только читают в них, сколько за месяц надо платить, какой срок, сколько денег получат. Вот и все. А там вот такой талмуд, мелким шрифтом. Потом начинаются споры судебные. И каково судьям? Как они должны принимать решения", - заявил Жакип Асанов.

Председатель Верховного суда предположил, каким способом можно исправить ситуацию, что позволит не нагружать и без того загруженных делами судей.

"Нужно с Нацбанком не просто на уровне Верховного суда дела рассматривать, надо приглашать Нацбанк, приглашать все эти банки, и мы должны договориться. Сказать: они, ведь, своей работой порождают споры в обществе. А это обида, обида на что? На государственную политику. Поэтому если из судей кто-то взялся и работает председателем, то он должен иметь организаторские способности. У него должно быть видение, он должен организовывать работу таким образом, чтобы убирать такие вещи.

Я уже сегодня несколько раз говорил - менять жизнь людей к лучшему. Сегодня 84 тысячи споров, это очень большая нагрузка. А каждый спор - это несколько судебных заседаний, несколько дней. А мы здесь сидим, говорим, что нагрузка большая, а никаких превентивных мер не принимаем. (...) Поэтому когда говорят о независимости судей, возникает вопрос - надо создавать условия для судей, условия труда, режима работы, нагрузки, достойной зарплаты", - выразил мнение председатель Верховного суда республики.
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Комментарии к новости
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§ bgb
Re: "Талмуд, мелким шрифтом" - Верховный суд о...
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3854
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 13.07.18 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
давно следует установить стандарт оформления различных договоров и прочей документации в части размера и типа шрифта, а также возможности ознакомления с ними через интернет.
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§ bgb
Re: "Талмуд, мелким шрифтом" - Верховный суд о...
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3854
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 13.07.18 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
при оформлении официальных бумаг чаще всего нам говорят: подпишите в двух местах, где "птичка" (или галочка) стоит.
но не говорят: подпишите, что в случае чего, мы вас разорим...
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