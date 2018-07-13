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Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Немецкие СМИ шутят по поводу саммита НАТО. b.radikal.ru
13.07.18 13:38
Обликоморале
Пропавшая в Костанае 14-летняя алматинка нашлась в Кокшетау
лимон: В СССР, такое раньше было повсеместно... вообще по необъятной стране бегали. Особенно на юга, моря.
13.07.18 13:12
Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: Ну еще про свою фрау канцлера не забывай. Бывщую комсомолку, к тому же еще ГБ СССР завербованную. :lol:
13.07.18 13:09
drakon
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
Vital: А где солнечные батарейки? Виталя,вот знаменитая немецкая черепица, b.radikal.ru красного цвета.Год рождения - 1950. До сих пор - целА. Вон там дальше - тёмная черепица, батарейки,год...
13.07.18 13:09
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале: Значит коммунистом так и останешься?))) А чем я - хуже всех Постсоветских Президентов? Как были,так и остались,только вывески - сменили. И я на AfD - поменял... :lol: :-P
13.07.18 12:48
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В Костанае водителя Lexus RX-300 оштрафуют за рамку с именем и фамилией вместо номерного знака

Ольга ЛИХОГРАЙ

13 июля 2018, 11:17 |  Общество

Фото автомобиля «Lexus RX300», на котором вместо номерных знаков была размещена надпись «Зарина Глоба», сделал сегодня утром корреспондент «НГ». Автомобиль ехал по ул. Воинов-Интернационалистов около 9 утра.

- В настоящее время сотрудниками дорожно-патрульной полиции МПС УВД Костаная проводятся розыскные и проверочные мероприятия по установлению местонахождения водителя автомобиля марки «LexusRX300, - прокомментировали «НГ» в пресс-службе ДВД Костанайской области. - На это ориентированы все автомобильные и пешие патрульные наряды. При установлении водителя он будет привлечен к административной ответственности.

В ДВД области пояснили, что в данном случае в действиях водителя автомобиля усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного ст.590 ч.2 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях – управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков (знака) или после запрещения его эксплуатации, или не зарегистрированных в установленном законом порядке (п.2.4.5 ПДД). За данное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 10 МРП.
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§ dandiv
Re: В Костанае водителя Lexus RX-300 оштрафуют за рамку с именем...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 607
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 13.07.18 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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