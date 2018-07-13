В Костанае водителя Lexus RX-300 оштрафуют за рамку с именем и фамилией вместо номерного знака

Фото автомобиля «Lexus RX300», на котором вместо номерных знаков была размещена надпись «Зарина Глоба», сделал сегодня утром корреспондент «НГ». Автомобиль ехал по ул. Воинов-Интернационалистов около 9 утра.

- В настоящее время сотрудниками дорожно-патрульной полиции МПС УВД Костаная проводятся розыскные и проверочные мероприятия по установлению местонахождения водителя автомобиля марки «LexusRX300, - прокомментировали «НГ» в пресс-службе ДВД Костанайской области. - На это ориентированы все автомобильные и пешие патрульные наряды. При установлении водителя он будет привлечен к административной ответственности.

В ДВД области пояснили, что в данном случае в действиях водителя автомобиля усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного ст.590 ч.2 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях – управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков (знака) или после запрещения его эксплуатации, или не зарегистрированных в установленном законом порядке (п.2.4.5 ПДД). За данное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 10 МРП.