Нетрезвая девушка утонула в необорудованном для купания месте в Лисаковске

Несчастный случай произошел вчера, 12 июля, в п. Октябрьский Лисаковска.

Иллюстративное фото Николая СОЛОВЬЕВА

Об этом "НГ" сообщила пресс-служба ДЧС Костанайской области.

- В 21.25 местные жители извлекли труп гражданки 1992 г.р., которая утонула в необорудованном для купания месте, - говорится в сообщении ведомства. - Девушка находилась в нетрезвом состоянии.

На место происшествия выезжали 7 сотрудников ДЧС.

11 июля, по информации ДЧС, в области утонули еще двое - 17-летняя девушка в Житикаре и мальчик 9 лет в п. Максут Тарановского района. Они также купались на неофициальных пляжах.

Подробно об этой проблеме "НГ" рассказала в материале "Когда ныряют в омут с головой..."