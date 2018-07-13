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Пропавшая в Костанае 14-летняя алматинка нашлась в Кокшетау
Татьяна НАЗАРУК
13 июля 2018, 09:49 | Происшествия
11 июля 14-летняя девочка ушла из дома по пр. Аль-Фараби и не вернулась домой. Ее искали 2 дня и сегодня, 13 июля, установили ее местонахождение.
Фото пресс-службы ДВД Костанайской области
Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области.
Ранее полицейские сообщили, что девушка постоянно проживает в Алматы и плохо ориентируется в Костанае.
- В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники УВД Костаная нашли девочку в городе Кокшетау, - говорится в сообщении ДВД. - Туда незамедлительно выехали полицейские Костаная. В ближайшее время девочка будет доставлена домой.
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Моя Деревенька и её окрестности.
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Пропавшая в Костанае 14-летняя алматинка нашлась в Кокшетау
лимон: В СССР, такое раньше было повсеместно... вообще по необъятной стране бегали. Особенно на юга, моря.
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: Ну еще про свою фрау канцлера не забывай. Бывщую комсомолку, к тому же еще ГБ СССР завербованную. :lol:
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
Vital: А где солнечные батарейки? Виталя,вот знаменитая немецкая черепица, b.radikal.ru красного цвета.Год рождения - 1950. До сих пор - целА. Вон там дальше - тёмная черепица, батарейки,год...
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале: Значит коммунистом так и останешься?))) А чем я - хуже всех Постсоветских Президентов? Как были,так и остались,только вывески - сменили. И я на AfD - поменял... :lol: :-P