Пропавшая в Костанае 14-летняя алматинка нашлась в Кокшетау

11 июля 14-летняя девочка ушла из дома по пр. Аль-Фараби и не вернулась домой. Ее искали 2 дня и сегодня, 13 июля, установили ее местонахождение.

Фото пресс-службы ДВД Костанайской области

Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области.

Ранее полицейские сообщили, что девушка постоянно проживает в Алматы и плохо ориентируется в Костанае.

- В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники УВД Костаная нашли девочку в городе Кокшетау, - говорится в сообщении ДВД. - Туда незамедлительно выехали полицейские Костаная. В ближайшее время девочка будет доставлена домой.